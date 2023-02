El PP apoyará la reforma del PSOE de la ley del 'sólo sí es sí' si no contiene "chapuzas"

El pasado enero, Alberto Núñez Feijóo ofreció a Pedro Sánchez sus votos para reformar la ley del solo sí es sí aunque el presidente del Gobierno no contase con el respaldo de Podemos. "Lo único que cabe es una rectificación inmediata. Y si el señor Sánchez no encuentra para eso apoyo en sus socios, lo encontrará en la alternativa que representamos. Le garantizo el apoyo a la modificación de la Ley del sólo sí es sí de forma inmediata, tenga o no apoyos en su Consejo de Ministros o en el Congreso", dijo el líder del PP ante la dirección de su partido.

Este lunes, se ha producido la presentación de forma unilateral por parte del PSOE de la Proposición de Ley en el Congreso para modificar la ley de Irene Montero, provocando un cisma sin precedentes en la coalición.

Patxi López, portavoz de los socialistas en el Congreso, ha sido el encargado de anunciarla asegurando que, a partir de ahora, ellos no tienen ninguna intención de negociarla con el PP a pesar de que no cuentan con el apoyo de Podemos para sacarla adelante en la votación. "Hablaremos con el resto de los grupos del bloque de investidura. Con el PP no tenemos nada que negociar", ha sentenciado el diputado vasco.

A pesar de este feo de Patxi López, desde el PP mantienen la oferta que hizo Feijóo siempre que la propuesta de los socialistas no sea una "chapuza" . "Nuestras condiciones no van a ser ni sentarnos a negociar ni tomarnos un café ni darnos un abrazo. Nuestras condiciones son que que se modifiquen las chapuzas derivadas de esta ley. Y si va en la senda de volver a la racionalidad ya alertada por el Ministerio de Justicia, nos parecerá bien. El problema, en este caso, no va a ser el PP sino el debate en el seno del Gobierno", ha asegurado este lunes en rueda de prensa el portavoz de los populares, Borja Sémper.

Que no sea una "chapuza dos"

"Vamos a esperar a contener el contenido material. Estaremos fundamentalmente atentos a que no sea una chapuza dos", ha insistido en Génova. Lo que sí que ha criticado Sémper es que la rectificación llegue "meses después" por "táctica partidista" y porque "este Gobierno está más preocupado en su bienestar que en el de las mujeres que sufren las consecuencias de esta ley".

Preguntado por el rechazo de Patxi López a sentarse con ellos a negociar, Sémper se ha mostrado sorprendido: "¿En qué pozo de sectarismo está anclada la política española. ¿Cómo es posible que el PSOE ni siquiera se avenga a compartir con el PP el cambio de esta medida? Es verdaderamente sorprendente". "No vendría mal pedir perdón a las mujeres. La responsabilidad última es del presidente del Gobierno, porque el Consejo de Ministros es un órgano colegiado", ha terminado.

Y mientras en Génova ofrecían esta rueda de prensa, en el Congreso, Feijóo reunía a su grupo parlamentario en un encuentro que no estaba en la agenda. A la salida de esta convocatoria, el líder del PP ha sido preguntado por si mantiene la oferta de apoyo al Gobierno que anunció en enero: "Yo intento mantener siempre lo que digo", ha asegurado.