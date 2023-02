La exnovia del rapero Morad, condenada por apuñalar a la amante del artista

El Juzgado de lo Penal número 16 de Barcelona ha condenado a la exnovia del rapero Morad a nueve meses de prisión por apuñalar a una mujer a la que encontró en la cama con el controvertido artista, que hace sólo unos días era detenido por amenazar de muerte a un policía. Los hechos juzgados ocurrieron el 27 junio de 2021. Carolina R.J -que entonces era pareja del cantante- sufrió un "trastorno mental transitorio", lo que ha actuado como eximente. Así lo recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

Pasaban de las siete de la mañana y Carolina R.J. volvía a casa, después de una noche de fiesta. Según especifica el auto, la mujer entró en el domicilio habitual de la persona con la que mantenía una relación sentimental (en Hospitalet de LLobregat) con las llaves que le había proporcionado previamente él mismo. Al entrar en el dormitorio, se habría encontrado una escena que le hizo perder el control. La mezcla de alcohol, drogas y un trastorno de personalidad que padecía afectó a sus capacidades, que se encontraban "altamente mermadas".

Carolina se dirigió a la cocina, cogió un cuchillo de 13,5 centímetros, volvió al dormitorio y agredió a la amante de su pareja hasta en cinco ocasiones, hiriéndola en el brazo y la axila del lado izquierdo, la cadera y el tórax. No obstante, "inmediatamente después" -señala la juez- tras percatarse de que la mujer "se hallaba malherida y sangraba abundantemente por las heridas por ella provocadas, trató de auxiliarla" colocándole unas toallas, llamando a los servicios de emergencias para solicitar una ambulancia y presionando las heridas para intentar contener la hemorragia.

Ella la ayudó y él se marchó

La condenada admitió los hechos, como indica la sentencia. "Me cegué", llegó a afirmar. Aunque siempre aseguró que no tuvo "intención de matarla". Por eso la auxilió -insiste- rápidamente. Ella no sabía en el momento de los hechos su novio mantenía una relación sentimental con la mujer a la que agredió.

Un extremo que fue confirmado por el propio Morad, quien declaró que -aunque sí era pareja de Carolina en esa fecha- "también estaba con S. D. (la víctima)". Cuando se despertó -dijo- su exnovia ya había apuñalado a su amante. Así que él "se asustó" y decidió marcharse, "porque había tenido problemas con la policía" con anterioridad.

La condena: 9 meses

Por lo anteriormente expuesto, la magistrada ha decidido rebajar su condena a nueve meses de cárcel. De otra manera, le hubieran correspondido entre 2 y 5 años de prisión. Le ha aplicado "la eximente incompleta de trastorno mental transitorio", al considerar que sufrió un "episodio temporal de arrebato" y que "no era consciente" de lo que hacía, y el atenuante de "reparación del daño", dado que auxilió a la víctima y ha estado depositando cantidades de forma periódica "para reparar las lesiones provocadas".

Eso sí, Carolina tiene prohibido comunicarse o acercarse a la víctima a menos de 1.000 metros durante 4 años y tiene que pagarle la parte restante de la indemnización impuesta por la juez. Es decir, 7.900 euros (5.400 por daños físicos y 2.500 por los psicológicos) a los que tendrá que descontar la cantidad que ya ha abonado, que asciende a 5.250 euros. Así acaba el último capítulo de la vida del rapero de origen marroquí Morad El Khattouti El Horami -de solo 23 años-, quien ya acumula varias detenciones a sus espaldas.