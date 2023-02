Marlaska ni confirma ni desmiente que hubiera un policía infiltrado en el independentismo catalán

La supuesta infiltración de un agente de la Policía Nacional en sectores de la extrema izquierda y el independentismo catalán ha traído cola en las últimas semanas. Ha habido declaraciones públicas de políticos de toda ideología y consideración, varias peticiones de comparecencias y bromas y chanzas de todo tipo. Un hecho que viene marcado, sobre todo, por el éxito del supuesto agente en sus relaciones sexoafectivas con mujeres de la extrema izquierda.

El Ministerio del Interior ha venido hasta ahora guardando silencio sobre este asunto. Ni una sola palabra sobre si el denunciado desde el independentismo catalán era un infiltrado policial o no. Pero este martes estaba claro que iba a tener que responder sobre ello en el pleno del Senado. Lo curioso es que la pregunta no ha llegado por parte de ningún senador del independentismo catalán, sino desde el representante de Mas Madrid, la formación de Iñigo Errejón y Mónica García.

"Señor ministro, le pregunto por la infiltración de policías en organizaciones sociales y políticas", le ha preguntado el senador madrileño Pablo Gómez Perpinyà, que apenas gastó diez segundos de su intervención para dejar claro al ministro de qué quería hablar. Aun así, no ha conseguido que el ministro del Interior entrara a confirmar o desmentir si la persona que denuncia el independentismo como un policía es o no parte de la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía.

"Las mujeres y hombres de las Fuerzas de Seguridad del Estado cumplen en todas sus actuaciones los principios de legalidad y los valores constitucionales forman parte de su día a día porque garantizan por imperativo constitucional y legal el ejercicio de nuestros derechos y libertades", ha dicho Fernando Grande Marlaska, que se ha mantenido en la postura de defender la labor de los cuerpos policiales sin entrar en más detalles.

"Los agentes actúan garantizando no solamente la persecución de los delitos si no también la prevención de los mismos generando un espacio para que todos podamos ejercitar, dentro de la diversidad, nuestros derechos con tranquilidad. Ese es su objetivo en cada uno de sus actuaciones", ha continuado el ministro del Interior, que ha seguido dejando en el aire si hubo infiltración policial o no en el independentismo.

Por mucho que Gómez Perpinyà ha intentado tirar de la lengua al ministro durante su réplica y turno final, mezclando incluso con este tema la actuación de la Guardia Civil en la tragedia en la valla de Melilla en junio de 2022, no ha conseguido mover a Marlaska de su posición. "No se persiguen ideologías, no se persiguen ideas. Si no se lo graban en la cabeza vamos mal, muy mal. Se persiguen hechos, se trabaja en prevenir, pero no se persiguen ideas", ha concluido el ministro.