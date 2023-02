Podemos: "A Sánchez se le está poniendo cara de Felipe González. Nos mete en una guerra y se enfrenta al feminismo"

"A través de la prensa", así fue como este lunes Podemos confirmó que el PSOE iba a presentar a las once y media de la mañana su propuesta para modificar la ley estrella de Irene Montero, la del solo sí es sí. La corrección de una de las normas clave para el Ministerio de Igualdad ha marcado, según la formación morada, un "antes y un después" en las relaciones en la coalición de gobierno.

"La coalición está tocada después de esto. Nada volverá a ser igual", aseguran fuentes del partido morado que, eso sí, no valoran la posibilidad de romper con Pedro Sánchez. "Ahora, más que nunca, es necesario que Podemos permanezca en el Gobierno para evitar la deriva del PSOE", aseguran desde el partido de Irene Montero donde reina el enfado con la parte socialista del Gobierno.

"A Sánchez se le está poniendo cara de Felipe González. Nos mete en una guerra y se enfrenta al feminismo", critican desde Podemos recordando la promesa del presidente del Gobierno de enviar tanques Leopardo a Ucrania, algo que también abrió una brecha entre los socios de coalición.

Poner en duda a Montero

Pero lo que ha enfadado especialmente en las filas moradas es que esta polémica "cuestione" y busque "poner en duda" la gestión en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

Desde el entorno de la ministra ya criticaban este lunes que "teniendo opciones para el acuerdo", el PSOE decidiera "romper para presentar la misma propuesta que el PP y volver al esquema de la violencia o la intimidación". "Estamos preocupadas por que PP y PSOE sumen sus votos para volver al esquema de la violencia o la intimidación. El consentimiento es una conquista de millones de mujeres diciendo "sólo sí es sí" y vamos a hacer todo lo posible para que el consentimiento siga en el centro del código penal", aseguraban desde la formación morada.

En público, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, comparecía ante los medios este lunes por la tarde para acusar al PSOE de echarse en manos del PP "e incluso Vox" volviendo al "Código Penal de La Manada" que "tanto sufrimiento ha traído".

En su opinión, los socialistas no mantienen el consentimiento como eje central de la ley al volver a distinguir entre abuso y violación, lo que permite disponer de diferentes horquillas penales para los casos en los que ha habido violencia. "Las agresiones sexual no solamente tienen que ver con la violencia que se ejerce sino con el poder que se ejerce, son siempre una cuestión de poder", defendía Pam ante la prensa, acompañada de la Delegada de Violencia de Género, Victoria Rosell, que, como exjuez, recordaba al PSOE que la contrarreforma del Código Penal no servirá para acabar con las "indeseadas rebajas" de penas actuales, echando así por tierra la propaganda socialista.

Preguntada por la posibilidad de abandonar la coalición ante la desautorización que supone que Pedro Sánchez enmienda la ley estrella de Unidas Podemos, aprobada de forma colegiada por todo el Gobierno, incluido el PSOE, Pam lo descartaba por completo. "Vamos a seguir trabajando para preservar nuestro modelo", aseguraba sin aclarar de qué forma van a hacerlo ni concretar qué seis propuestas han hecho llegar al ministerio de Justicia, que han sido rechazadas.

La huida hacia adelante emprendida por Unidas Podemos, que ha ligado su suerte a la Ley del solo sí es sí e Irene Montero, ha llevado al presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, a defender que "hemos llegado a un populismo donde es aceptable subir penas pero no bajarlas", menospreciando que algunas reducciones han sido de "apenas" dos o tres meses porque, en su opinión, elevar las penas no implica proteger más a las mujeres.