'El País' culpa a "la derecha mediatica" del follón del 'sólo sí es sí'

El Mundo

"Que los niños cambien de cuerpo sin restricciones es muy peligroso", dice una relatora de ONU. Una facha, fijo. El editorial alerta sobre la Ley Trans, que tiene toda la pinta de ser otra sí es sí, otro follón, vaya. "La nueva norma de Irene Montero, que hoy se aprueba en el Senado, parte del mismo vicio: el de anteponer la ideología a la razón. Pero, además, repite una serie de errores que en el caso de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual han supuesto la rebaja de penas a más de 400 agresores y que en el caso de la Ley Trans pueden causar secuelas irreversibles en los menores que quieren cambiarse de sexo, pues el Estado los deja desprotegidos ante su decisión unilateral de cambiar de sexo". Irene Montero está como una regadera, ¿va a dejar el PSOE que una loca histérica siga haciendo leyes solo porque es la pareja de su socio? ¿Hasta dónde es capaz de llegar Sánchez para continuar en Moncloa?

"El Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial han emitido informes críticos sobre ambos proyectos legislativos. En ninguno de los dos casos el Gobierno ha querido escuchar a los organismos constitucionales. En lo que respecta a la Ley Trans, el Ejecutivo ha actuado con mayor irresponsabilidad aún, tramitándola por la vía de urgencia, con lo cual PSOE y Podemos han impedido la comparecencia en el Congreso de profesionales y expertos, en su mayoría muy preocupados con la norma".

Federico Jiménez Losantos dice que "la guerra sin violencia o, mejor, la violencia sin guerra de socialistas y comunistas, porque ninguno quiere romper el Gobierno, arroja cada día una evidencia tras otra sobre la condición de prevaricadores contumaces de todos los ministros de Sánchez". La que tiene liada.

"Todo el Consejo de Ministros, plagado de jueces de carrera -Robles, Marlaska y Llop, amén de fiscales atravesados y ropones recauchutados- prevaricó en masa respaldando el engendro. Porque todos sabían lo que aprobaban y sus consecuencias". "Hubo informes y valoraciones contrarias, dentro y fuera del PSOE, pero al final se impuso la ley de supervivencia política que reza así: "¡Viva mi dueño!"". Moncloa bien vale unos cientos de violadores sueltos.

Emilia Landaluce dice que "se sorprenden mucho los opinadores del 'papelón' de Irene Montero con la ley del solo sí es sí. ¿Y no dimite? ¿Y sigue tragando? ¿Y no tiene orgullo? O los más machistas: ¿no le molesta a Pablo Iglesias cómo el PSOE está humillando a su compañera? Como si ella no se bastara sola". Pero si el machirulo de Irene ha salido como un toro a defender a su mujercita, ¿quién dice que no le molesta? El mayor machista de España, exvice o vice emérito como le llaman en algún programa de televisión insulta día a tras día a todo el que se atreva a criticar a su churri. Y ella lo consiente. "Pero Irene no se va a ir del Gobierno y la coalición, como ya se han apresurado a asegurar, no corre ningún riesgo". Claro que no. Sánchez tragará con lo que tenga que tragar.

"El contador de los violadores con las penas reducidas -el telediario lo cifraba ayer en más de 400- es un recordatorio diario de la inutilidad del Ministerio de Igualdad y un piquetito en el alma de Montero. Pero claro, con 500 millones para repartir entre diseñadores gráficos, campañas de corta pega e informes de humo, son legión los que le hacen la pelota. ¿Y qué hay más placentero que eso?". Bueno, da un poco de vergüenza ajena, pero para eso hay que tener vergüenza y los podemistas no conocen esa sensación.

Raúl del Pozo lo confirma: esto es un sin dios. "La alianza del PSOE y Podemos se ha convertido en un combate cuando el Gobierno da síntomas de incompetencia, de sectarismo y de hacer más grandes los trenes que los túneles. Tres partidos forman un Ejecutivo irrompible, aunque parezca que se va a deshacer cada semana". "Todo lo que ocurre es un escándalo, pero nadie dimite demostrando una vez más que todo desaliento en política es necedad. El objetivo de los políticos es, sobre todo, mantenerse en el poder. Los de Podemos tensan siempre la cuerda pero nunca la rompen. Siempre hubo tensiones, pero prefieren que los echen para hacer del rechazo una bandera. Es posible que nunca se vean en otra ocasión de volver a palacio". Por lo que todo el ruido que están generando quedará en agua de borrajas. Menudo espectáculo.

Aunque, como dice Rafa Latorre, "el PSOE permitió que, sobre un talud de mentiras, Unidas Podemos construyera una de las más nocivas operaciones de propaganda que ha contemplado la democracia española. En el pecado llevan los socialistas la penitencia y ahora tienen que soportar que una reforma penal que socialistas redactaron, impulsaron y aprobaron sea bautizada por la triada de Igualdad como el «Código de La Manada»". Y como gritan tanto, se les oye más. ¿Qué tal ese insomnio, Pedro?

El País

"Sánchez: "La ley del sí es sí tuvo efectos indeseados… y me quedo corto"". Lo que no se entiende es el verbo en pasado. ¿Cómo que tuvo? Tiene, está teniendo y seguirá teniendo. "La bronca entre los socios de gobierno causa estupor en sus aliados parlamentarios". No se crean, también el resto de los ciudadanos estamos atónitos. "Los reproches sobre la ley del solo sí es sí se volvieron cada vez más ácidos a raíz de una entrevista de Àngels Barceló a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en el programa Hoy por hoy de la Cadena SER, que soliviantó a destacados miembros de UP y al Ministerio de Igualdad". Tampoco hace falta mucho para soliviantar a los podemitas, en realidad viven soliviantados. No sé cómo se soportan. "Y mientras, el PP contemplando con deleite el "espectáculo"". Hombre pues claro, con unas palomitas.

El caso es que la ministra se lio la manta a la cabeza y puso la ley de Montero como un trapo. "Un robo con violencia o intimidación se castiga con dos a cinco años de cárcel, pero hacer tocamientos a una mujer y darle una paliza se pena con uno a cuatro años de prisión", ilustró la ministra con timbre denunciador. Llop no contestó a la pregunta de por qué entonces el PSOE no se opuso a ello". No es que no se opusiera, es que la votó con gran alborozo, la ley que iba a copiar el mundo entero, dijo Sánchez.

"Lo que desató lo más profundo del furor tuitero de los dirigentes de Podemos fue que la ministra afirmase que es "muy sencillo" demostrar que en una violación ha habido violencia. "Con una herida ya se puede probar", aseguró". Para qué queremos más, que si la minifalda, que si las piernas cerradas, en fin, todos los topicazos a los que se agarra Podemos incendiaron las redes, como se suele decir. "Ni el propio Pablo Iglesias, ese hombre que se decía retirado de la política, faltó a la cita". Pablo nunca falta a una buena bronca.

"La ley del solo es sí ha acabado monopolizando tanto la actualidad que el PP ya no se ocupa de otra cosa". Es que, queridos colegas de El País, no se habla de otra cosa desde el propio Gobierno. Como podéis comprender la oposición se frota las manos. También salió Yolanda Díaz, que como siempre no se mojó. Es experta en nadar y guardar la ropa.

"El PSOE y Unidas Podemos ganan tiempo para disputarse a sus socios en la ley del ‘solo sí es sí’". Y mientras, violadores a la calle.

Pepa Bueno compra la soflama podemita de que los jueces son machistas, fachas con toga, pese a que la mayoría son mujeres. "Más allá del previsible machismo de muchos miembros de la judicatura", dice. Pero por supuesto, la culpa de que se haya liado la marimorena es de la derecha, no del Gobierno. "El uso descarnadamente político que la oposición y la derecha mediática está haciendo de estos efectos imprevistos de la ley no oculta el problema real: condenados por agresión sexual se han beneficiado de la ley para preocupación y dolor de las víctimas". Claro, Pepa, como El País no habla de la ley del sí es sí. Ayer, entrevista a Llop en la SER, hoy entrevista a Llop en su periódico, La Sexta dando más caña que nadie. Pero es la derecha mediática. Esta mujer está fatal.

"Políticamente, el Gobierno de coalición no puede permitirse la escenificación de un auto sacramental en el que el atrincheramiento vociferante de Igualdad por un lado y la tardanza de los socialistas en calibrar el alcance de la sangría por otro han prolongado una discusión sobre algo que la ciudadanía comprende muy bien: un error legislativo está mandando a la calle antes de tiempo a violadores condenados por efecto de la retroactividad de la pena favorable al reo ante la impotencia gubernamental. La frialdad analítica de la situación apela a la responsabilidad política de los dos socios para buscar la mejor solución técnica a un problema que es real y no entiende de relatos políticos". Pues no están en otra cosa. Llevamos meses con una ley que solo favorece a los violadores y el Gobierno sigue mareando la perdiz sin hacer nada. ¿Es que han mejorado las encuestas, Pedro?

ABC

"La doctrina de Sánchez no frena el desencanto y el temor en el PSOE: «No hay nada que hacer»". "El partido está desorientado. Y muy incómodo ante un escenario cada vez más probable: terminar dependiendo del PP para sacar la reforma". Lo mismo se cree Feijóo que por eso van a dejar de atacarle. Seguirá siendo un ultraderechista haga lo que haga.

José María Carrascal dice, sobre la guerra en el Gobierno, que "el presidente necesita a Podemos para mantenerse en La Moncloa y Podemos necesita al presidente para poder cogobernar. Pero no sé por qué tengo la impresión de que Pedro Sánchez empieza a distanciarse de Podemos para aproximarse al centro. Lo sabremos muy pronto". Esperemos que no haya muchos imbéciles que se dejen engañar otra vez por este embustero patológico. Todos sabemos que Pedro Sánchez es capaz de decir cualquier cosa con tal de no perder la Moncloa. Y después, hacer lo contrario.

Dice Ignacio Camacho que "una cosa sí es cierta en el relato parcial de Podemos: la responsabilidad del destrozo atañe a todo el Gobierno. Por eso –entre otras cosas– Sánchez sabe que carece de autoridad para destituir a Irene Montero". Sólo hay un motivo por el que Sánchez no ha echado a Montero: es la mujer de Iglesias y sabe que el jefe podemita le sacaría los ojos. O le sacaría de Moncloa, que para el caso es lo mismo.

"Después de indultar y despenalizar una sedición, atenuar la malversación o conceder beneficios penitenciarios a presos por terrorismo, alguna vez le tenía que volver al Ejecutivo el 'boomerang' de su hibristofilia, su tolerancia con el delito. El Código Penal es una pieza demasiado delicada para manosearla a capricho". No para Sánchez.

La Razón

"La condición del PP a Sánchez: recuperar las penas íntegras". El editorial no las tiene todas consigo. "Una parte nada desdeñable de la opinión pública no entenderá que el Partido Popular actúe como salvavidas del inquilino de La Moncloa y del gobierno de coalición, más si, al final, la principal responsable del desaguisado, aunque no la única, se mantiene en el cargo como si nada hubiera sucedido". "Arriesga, pues, el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, un cierto desgaste político que sólo se puede reducir si el PP logra trasladar a sus votantes que la disyuntiva no está en salvar o no Sánchez, sino en garantizar el bien superior de la Justicia y la mejor protección de las mujeres". Pues sí que es una disyuntiva. Sánchez no merece que le salve precisamente el partido que representa a la mitad de los españoles a los que Sánchez ha insultado y despreciado toda la legislatura.

"Para ello, es imprescindible que desde el PSOE se tienda la mano a la oposición, lo que, de momento no ha ocurrido, y sus portavoces sustituyan los habituales epítetos degradantes que dedican al Partido Popular por alguna, siquiera tibia, muestra de reconocimiento". Y un cuerno, eso no va a suceder. No hay más que ver cómo insulta Patxi López al partido que le facilitó presidir el Gobierno vasco a cambio de nada.

"Porque la realidad, que no es posible desconocer, es que el presidente del Gobierno es el último responsable del engendro legal perpetrado por Irene Montero, por más que, ahora, intente sobrevolar el problema y haga parecer que todo es responsabilidad de los extremistas de Unidas Podemos que hicieron caso omiso de las advertencias más informadas. Y si la cosa se le tuerce con sus aliados parlamentarios, no lo duden, también será de Núñez Feijóo". Feijóo no gana nada salvando al soldado Sánchez. Lo bueno es que el presidente tampoco lo va a permitir.

Marhuenda opina sobre la guerra de las ministras. "En esta pelea de ministras que se ha desatado con la chapucera ley del «solo sí es sí», es pintoresco que la titular de Igualdad acuse a Llop de querer «volver a preguntar a las mujeres si han cerrado bien las piernas». No hay duda de que su nivel es lamentable y sus argumentos no pueden ser más zafios. Montero sigue con su pretensión de erigirse en la única defensora de los derechos de las mujeres mostrando el fanatismo característico de los comunistas. Montero, al igual que Iglesias o Belarra, son, sobre todo, integristas ideológicos y políticos populistas. Es una posición muy cómoda para esconder su ignorancia en temas jurídicos y en otros muchos, así como crear confusión con mentiras sobre el consentimiento. Llop ha sido, es y será siempre una jurista comprometida en la defensa de las mujeres. Desde luego, nadie le puede dar lecciones". En Podemos todo son mentiras, eslóganes, agresiones, insultos y redes sociales. Pero eso Sánchez ya lo sabía cuando se metió en la cama con ellos.

Y ahora vayamos a Vox. "Vox encontró un filón de electores a la derecha del PP y los sedujo mediante el tradicional sistema de los extremismos: gritar con profusión consignas simplistas y adanistas, como si nada se hubiera hecho hasta que ellos llegaron. Dado que solo importa llamar la atención del personal, hay que provocar episodios trompeteros para que se hable de ellos, aunque sea mal, en la confianza de que los hooligans los defenderán por el simple hecho de que los protagonizan «los míos»", dice Vicente Vallés . Que es lo que sucede siempre.

"Así, llegamos a una posible segunda moción de censura de Vox, que sería, si se produce, a mayor gloria del censurado, como la primera. Nada hace más feliz a Pedro Sánchez que jugar partidos cuyo resultado victorioso se conoce antes de empezar. Y ahí aparece Vox para darle satisfacción. Aquella primera vez, con Santiago Abascal como muñeco de pimpampum. Ahora, la propuesta es que sea mediante la persona interpuesta de Ramón Tamames. ¿Qué puede salir mal?". Abascal, es para matarte. Con la que tienen liada con el sí es sí, ¿a cuento de qué viene que vengas tu a echar un cable a Sánchez? De verdad que no hay quien os entienda.

"En Moncloa celebran la amistad de Vox y agradecen su voluntad de complacer al presidente cada vez que tiene un problema. Vox, siempre al rescate de Sánchez". Corrijo. Vox siempre al servicio de la izquierda, como ha hecho Monasterio en Madrid porque le tiene envidia a Ayuso. Para eso están.