El PP tiene en 2023 dos oportunidades para recuperar el poder político que consiguió Mariano Rajoy en 2011 con las elecciones autonómicas y municipales de mayo y con las generales previstas para final de año. Para ello, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confiado en el coordinador general del partido, Elías Bendodo, la dirección de la campaña del 28M.

El político malagueño, uno de los artífices que llevaron al PP a la presidencia de la Junta de Andalucía en 2019 y a conseguir una histórica mayoría absoluta con 58 escaños en el Parlamento andaluz en junio de 2022, ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio donde ha comentado que la corrección del PSOE de la ley del sólo sí es sí "lo que está claro es que es la sentencia política de Pedro Sánchez, lo venimos diciendo desde hace tiempo que esta ley tiene efectos indeseados y me quedo corto, los que votaron a Sánchez y le votarán tendrán efectos indeseado".

La reforma de la Ley ¿apoyada por el PP?

El popular ha añadido que "no es una ley de Irene Montero, es una ley de Sánchez". Y ha abundado en que "no es un error", que te puedes equivocar y tener un fallo técnico como el encargar trenes que no caben por los túneles como en Cantabria, pero "esto es un error que a sabiendas se llevó a cabo la ley, por lo que el responsable es el presidente". "Que no nos intente volver a engañar a los españoles", ha dicho. Y ha asegurado que a Sánchez le faltan dos puntos en la corrección de la norma: "Reconocer el error y cesar a la ministra".

Sobre el compromiso de Feijóo de apoyar la contrarreforma de la Ley del sólo sí es sí ha asegurado que "hemos dicho que somos un partido de Estado" y cree que "es un absoluto disparate que un gobierno supuestamente feminista haya puesto en riesgo la seguridad de las mujeres con más de 400 revisiones de penas y más de 40 violadores en la calle". Por lo que, para Bendodo, "la realidad es que Sánchez discrepa de su socio, es un Gobierno a palos que no puede gestionar un país".

El coordinador general del PP ha asegurado que "Sánchez rectifica, 400 revisiones de sentencias después, no porque le preocupe el tema, es un insensible, le preocupan las encuestas, no para el Gobierno de coalición, para su gobierno". Por lo que ha añadido que "lo que queremos es lo mejor para España", por lo que hay que modificar la ley "urgentemente" porque "hay que frenar la sangría de condenas que se van revisando. Nosotros no estamos diciendo que el PP sí o sí vaya apoyarla". "Vamos a frenar este disparate ideado por Podemos y ejecutado por Sánchez" porque los de Podemos "valen para protestar y no para gobernar", ha añadido el coordinador general del PP que piensa que en el PSOE "nos están copiando parte importante de nuestras medidas" y "es lo que tiene de los nervios a Montero y sus amigas".

Sin embargo, no apoyarán lo que el PSOE ponga sobre la mesa sin revisarlo hasta el final porque "este Gobierno nos ha acostumbrado a meter goles con la letra pequeña y las enmiendas. Ahí no pueden contar con nosotros. El PP está para ayudar e intentamos dar una proyección de un partido serio que intenta que el Gobierno deje de hacer tropelías". Bendodo ha remarcado que ellos no están "para ayudar al PSOE" y que "el PP lucha contra el sanchismo". "Estamos por España, para ayudar a nuestro país y que este Gobierno salga cuanto antes", ha dicho.

Los pactos futuros de Feijóo

El coordinador del PP ha asegurado que no pactaran con el PSOE de Pedro Sánchez después de las elecciones generales. Ha dicho que "con el PSOE no queremos ir a ningún sitio" y que "Feijóo y Sánchez son como el agua y el aceite". Bendodo ha remarcado que son "la oposición a Sánchez" y que "ni mucho menos vamos a ser su aliado". Sobre las diferencias entre Feijóo y Sánchez ha dicho que "se parecen poco o nada" y ha destacado que una de las más importantes es "la gestión".

Sin embargo, ha incidido en que España "tiene que dar pasos en madurez democrática" y que por ese motivo planten "lo de la lista más votada". Elías Bendodo ha puesto de ejemplo a Alemania en materia de pactos y de madurez democrática entre los dos principales partidos. Aunque se ha querido mantener cauto por lo que pueda ocurrir tras las generales porque "hay dos formas de peder las elecciones: dándolas por ganadas y dándolas por perdidas".

Ha asegurado que "el PP de Feijóo tiene la capacidad de hablar con todos" y de "pactar con casi todos los que superan el límite constitucional". "Nosotros no tenemos ningún problema con Vox ni Cs", ha apuntado Bendodo mientras ha afirmado que "nuestra obligación, y la cualquier partido, es salir a ganar con el mayor numero de votos y la intención de no depender de nadie. Conseguir una mayoría suficiente y amplia que dé seguridad a los españoles". Ha puesto el ejemplo de Andalucía, donde "se consiguió".

También ha hablado de las reformas y derogaciones de leyes que hará Feijóo tras ganar las elecciones. "Cuando el PP llegue al Gobierno venimos a mejorar nuestro país, a cambiar lo que está mal. Lo que haya que cambiar se cambiará y lo que haya que derogar se derogará y hay muchas cosas que derogar". Sin embargo, el coordinador general del PP ha apuntado que "hay determinadas cuestiones de Estado que necesitarán consenso". Ha puesto de ejemplo la necesidad de "un gran pacto por el agua" porque "agua hay poca y hay que repartirla, con esa premisa hay que trabajar". También que "no tiene sentido que cada vez que se cambie de Gobierno haya una nueva ley de Educación por eso hay que hacer un consenso de reforzamiento de leyes. Necesitamos consensos mínimos en temas esenciales. ¿Eso es posible con Sánchez? No.

La opinión del PP sobre Griñán

El coordinador general del PP también ha hablado del estado de salud del expresidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por malversación por el caso de los ERE fraudulentos y que el juez ha permitido que se trate del cáncer que sufre antes de cumplir su condena.

Elías Bendodo ha indicado que en su partido no quieren "que ninguna persona enferma entre en la cárcel" y que desean que "Griñán se recupere. No deseamos el mal a nadie". Ha recordado que el líder socialista "fue condenado por el mayor caso de corrupción de la historia de España, eso no se nos olvida a nadie". Y que "Zaplana tuvo que entrar en la cárcel con un tratamiento". También creen que "las condenas tienen que cumplirse" por lo que quiere que "entre" en prisión "posteriormente". "Como personas no deseamos que una persona con cáncer entre en prisión", ha remarcado el político popular. Bendodo ha resaltado que "la condena es firme, clara y nítida" y que "se condena a una forma de proceder que hacía que el PSOE llegase dopado a las elecciones. Esa era la prueba de que lo hacían".

¿El regreso de Pablo Casado?

El coordinador general del PP ha comentado los hitos de la intermunicipal que ha celebrado el partido en Valencia el pasado fin de semana. Ha dicho que "ha sido un éxito" y sobre el apoyo de los expresidentes del Gobierno del PP, José María Aznar y Mariano Rajoy, a Alberto Núñez Feijóo ha indicado que "nos pueden gustar más o menos los presidentes que ha tenido el PP" y que "en el caso de Rajoy ha sido uno de los grandes presidentes que con sus medidas evitó el rescate".

Por este motivo piensa que "se pueden sacar muchas conclusiones". La primera es que "el PP debía un reconocimiento a Rita Barberá y lo hicimos allí, en su ciudad". El otro objetivo es "dar un mensaje de que el PP es un partido unido al 100%" y que "los expresidentes del Gobierno estuvieron juntos para apoyar al futuro presidente Feijóo". Bendodo ha abundado en que "la unidad es el paso previo a la victoria" y que "el partido debe basarse en la unidad". "Así llegaremos al objetivo de desalojar a Sánchez", ha añadido.

Sobre el expresidente popular, Pablo Casado, ha dicho que "ya era hora de trasladar ese mensaje de unidad" y que "cuando uno llega a un sitio, pero no es el momento de llegar, el sistema te expulsa". "Estoy convencido que Casado estará en los actos del PP en el futuro. Todavía no está maduro esto para que se produzca", ha indicado el coordinador general del PP que ha asegurado que "no es una amnistía" hacia los dirigentes populares que intentaron acabar con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

PP y Vox, unidos: la estrategia para echar a Sánchez

Contestando a las preguntas de los oyentes de Es la Mañana, el coordinador general del PP ha dicho que "en la Andalucía de los ERE no se respetaba a la oposición y usaban el dinero de los parados en prostitución y cocaína. Nosotros somos los principales perjudicados. En la primera legislatura y en la actual el objetivo es recuperar hasta el último céntimo robado por los ERE y están los funcionarios trabajando para recuperar esas ayudas".

Sobre la desaparición de Ciudadanos y la llegada al PP de algunos políticos del partido naranja Bendodo ha apuntado que "todo lo que fue Cs que consiguió levantar ilusión, eso ya no existe, todos esos ideales están representados en el PP de Feijóo, por eso no es casualidad que haya una transferencia de dirigentes de ciudadanos y talentos de Cs al PP". En referencia a los pactos el político popular ha indicado que "Feijóo no renuncia a su trayectoria política vital que es cuatro mayorías absolutas. Es un político de victorias, de equipos y de consensos. El objetivo es sacar esa mayoría amplia y simple y a partir del 28 de mayo se hablará con todos, con el limite de la Constitución. No vamos a pactar con los que quieren romperla como ERC o Bildu".

Elías Bendodo también ha contestado preguntas sobre la moción de censura de Vox a Sánchez. Ha explicado que "Vox y PP tienen que estar de acuerdo en la estrategia para sacar a Sánchez de la Moncloa", sin embargo cree que "una moción de censura da oxigeno a Sánchez porque no dan los votos. Esta moción de censura reforzaría a Sánchez porque conseguiría más apoyos que en la investidura. La mejor moción de censura es el 28 de mayo, que voten todos los millones de ciudadanos. Todo el respeto para el profesor Tamames, pero una moción de censura se presenta para ganarla, no para reforzar al gobierno".

"El Gobierno, por sus tropelías, ha nacionalizado las elecciones autonómicas y municipales. Sí o sí el 28 de mayo se va a votar en clave nacional. Van a votar el sí o no a este Gobierno de Sánchez. No veo a los candidatos socialistas pidiendo a Sánchez que clausure un mitin. Nuestro objetivo es ganar las elecciones y gobernar en el mayor numero de municipios", ha reflexionado.