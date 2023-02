Suiza veta a Margarita Robles la transferencia de cañones antiaéreos de 35mm a Ucrania

Ucrania sigue necesitada de armamento de primer nivel para combatir la invasión rusa que azota su país desde hace casi un año. Muestra de ello ha sido la gira que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha realizado esta semana por varios países europeos y que ha culminado con una visita en Bruselas a las instituciones que conforman el corazón de la Unión Europea, donde ha recibido el respaldo de muchos líderes comunitarios.

En esta situación, hay países que todavía mantienen un veto a la reexportación o transferencia de su armamento a Ucrania. Unos por miedo a que ese armamento caiga en manos rusas, otros por miedo a que perjudique sus relaciones con Moscú. Ha sido durante meses el caso de Alemania -que vetaba desde el año pasado la transferencia de carros de combate Leopardo- o de Israel -que ha tardado once meses en dar apoyo al Gobierno de Kiev para el derribo de los drones iraníes que usa Rusia-.

El país que parece que no tiene pensado cambiar de posición, al menos de momento, pese a que han llegado mociones sobre este tema a su Parlamento, es Suiza. Históricamente neutral, se unió al resto de países occidentales para hacer suyas las primeras sanciones económicas impuestas a Moscú tras el inicio de la invasión a Ucrania, pero está rechazando todo tipo de solicitud cuando de lo que se trata es de enviar a Kiev material militar fabricado en el país.

Su última víctima ha sido el Ministerio de Defensa español. El departamento de Margarita Robles había solicitado formalmente el pasado 16 de enero al Gobierno suizo la transferencia a Ucrania de varios cañones antiaéreos de 35mm, pero la respuesta dada desde Berna este viernes, a través de un comunicado del Ministerio de Economía Federal, ha sido negativa. Recuerda que su legislación no permite facilitar la transferencia de armamento a países en guerra. Dan igual las cuestiones morales.

Robles ya sabía que la situación iba a ser muy complicada. Es por ello que el pasado 10 de enero, en un encuentro con embajadores en Madrid, intentó facilitar las cosas a través de la embajada suiza en España, pero no ha servido de nada. Entonces ya expresó en público el problema que suponía la posición suiza: Lo de la neutralidad lo entendemos, respetamos y aceptamos, pero para un material necesitamos cierta autorización de Suiza que no nos está dando en este momento".

España no ha sido la única víctima suiza en lo que a la transferencia de material militar a Ucrania se refiere. Alemania transfirió a Ucrania varios blindados antiaéreos Guepard hace varios meses. La munición que tenían almacenada era mayoritariamente suiza, por lo que al no permitir Berna su exportación ha dejado a estos sistemas en un uso prácticamente mínimo. La empresa alemana Rheinmetall va a montar un línea de fabricación, pero no estaría operativa hasta junio.

Otro de los países que se ha encontrado con el veto suizo ha sido Dinamarca. La pasada primavera intentó ceder a Ucrania un total de 25 unidades del blindado de transporte de tropas Piraña III -un vehículo que está en uso en la Infantería de Marina española-, que fabrica la empresa suiza Mowag, pero pocos días después de su solicitud formal se encontró con la negativa del Gobierno de Berna a esa transferencia.