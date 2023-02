El PP aparca la posibilidad de votar sí a la moción y critica que Vox esté convirtiendo el proceso "en un esperpento"

Se cumplen ya dos meses desde que Santiago Abascal anunciase que su partido iba a registrar una nueva moción de censura contra Pedro Sánchez. En un vídeo publicado por la formación, el líder de Vox denunciaba la maniobra puesta en marcha por el Gobierno para liquidar la separación de poderes y saltarse la constitución colocando en el Tribunal Constitucional a dos jueces de su agrado. Consideraba Abascal que se trataba de un "nuevo ataque a la Constitución y a los principios más elementales del estado de derecho".

Cargos del Partido Popular vieron entonces en esta moción un intento de ponerles contra las cuerdas por parte de Vox. De ahí que tan solo unos días después, Alberto Núñez Feijóo tratase de cerrar el debate de cuál sería la postura del PP avanzando en una entrevista en Es La Mañana de Federico que su partido se situaba en la abstención. Eso sí, no quería descartar tan rápido la posibilidad de dar el sí ya que desconocía "todos los detalles".

Pero la situación en estos dos meses ha cambiado para los populares que consideran que el debate sobre la moción se ha convertido en un "esperpento". Desde la formación de Feijóo muestran su "absoluto respeto" al que podría ser el candidato de Vox, Ramón Tamames, pero explican que sería "un disparate" presentarla y llegar a una sesión que se podría convertir en un "balón de oxígeno" para Sánchez. Además, critican "las vueltas que se están dando desde Vox" y su falta de concreción alargando la incógnita de cuándo la registrarán.

"En el peor momento del Gobierno no se puede desviar el debate. En estos momentos PSOE y Podemos sufren su peor crisis y estar hablando de si Vox presenta o no la moción, o de si Tamames es o no el candidato, aleja el foco" del Ejecutivo "y todo este proceso se convierte en un esperpento", explican desde el PP donde descartan la posibilidad de votar que sí en el caso de que se produzca el registro de la medida.

De ahí también que Feijóo buscase hace unos días en su conversación con Tamames disuadirle de su idea de ser el candidato. El líder del PP le recordó en una conversación telefónica la dureza de las sesiones de una moción de censura en el Congreso, en las que hay que "aguantar doce horas" de debate.

"¿Vas a aguantar 12 horas de debate?", le preguntó directamente Feijóo. "Puedes ser mi padre". "O tu abuelo", contestó bromeando Tamames. "Mi abuelo no, pero sí mi padre. Si fueras mi padre, no te dejaría hacer esto", continuó rotundo el líder del PP. "Confía más en mí", dijo el economista de 89 años.