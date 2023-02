Iglesias sigue su cacería contra la "progresía mediática" mientras ultima el lanzamiento de su tele con Roures

Según las estimaciones más optimistas, el canal de televisión online de Pablo Iglesias y Jaume Roures debería haber visto la luz este mes de enero. Sin embargo, el proyecto, del que no se conocen muchos detalles, todavía continúa en ciernes mientras el exvicepresidente del Gobierno sigue arremetiendo contra los periodistas que considera forman parte de la "progresía mediática". Todos los señalados por el líder mediático de Podemos son, desde su prisma, potenciales competidores de Canal Red, la televisión que, según Iglesias, debe ser el referente "para la gente de izquierdas".

La última víctima de la ira de Iglesias ha sido Manuel Marlasca, periodista especializado en temas de Interior. En su podcast La Base, alojado en la web de Público, el exvicepresidente acusó a Marlasca de cobrar de la Policía Nacional para hablar bien de ella.

Cuando escuchen a Marlasca en La Sexta, acuérdense de lo que está diciendo. El objetivo de Marlasca no es informarte, sino que siempre, siempre, siempre tengas una buena imagen de lo que haga la Policía. Eso no es periodismo, es propaganda. Por eso año sí y año también, este señor está recibiendo miles de euros por parte de la Policía. No por hacer periodismo, sino por hacerles propaganda. Hay periodistas que se disfrazan de policías, y luego llegan los premios en metálico.

El ataque contra Manuel Marlasca sólo es una muesca más en el historial del líder mediático de Podemos contra los que en el pasado fueron sus mejores aliados y que ahora se han convertido en enemigos y rivales mediáticos del tándem Iglesias-Roures.

Estos son algunos de los enfrentamientos más sonados entre las cabezas visibles de la izquierda mediática:

Pablo Iglesias vs. Ferreras

Aprovechando que el presentador de La Sexta, Antonio García Ferreras, se vio salpicado por los audios de Villarejo sobre las investigaciones a Podemos, Pablo Iglesias comenzó el pasado mes de junio de 2022 su campaña para tratar de forzar la salida de Ferreras de la carrera periodística. Esto provocó un cruce de reproches entre el periodista y el político.

García Ferreras, en La Sexta: "Sin embargo, ahora se quiere construir un relato tramposo de que La Sexta conspiraba contra Podemos. Es alucinante, casi surrealista. La Sexta fue uno de los pocos medios que durante mucho tiempo entrevistaba a los dirigentes de Podemos cuando muy pocos lo hacían. Es más, era La Sexta donde acudían para defenderse de esas acusaciones y de los ataques recibidos. Y no fue fácil. Claro que hubo presiones y las soportamos. Hubo una operación impresentable contra Podemos, eso es verdad, pero algunos lo que hicimos, lo que hizo La Sexta, fue resistirnos a ella".

Pablo Iglesias, en Hora 25 de la Cadena SER: "Lo que ha hecho Ferreras hoy es… Yo le he pedido varias veces entrar, creo que tengo derecho a entrar. No ha dejado entrar a nadie de Podemos, no ha permitido que hubiera ningún periodista que le hiciera una pregunta crítica, que ha llevado a palmeros que se han dedicado a aplaudirle, no ha puesto los audios… Lo que ha hecho hoy es una cosa de un nivel de repugnancia que no debería volver jamás a representar la profesión del periodismo".

A partir de este momento, Iglesias no sólo exigió el exilio profesional de Ferreras, sino que estableció un cordón sanitario en torno a su figura. Si seguías en las tertulias de La Sexta entonces formabas parte del "golpe". Y lo del golpe es textual. En el acto de Podemos del domingo 6 de noviembre, Iglesias elevó sus ataques con la estrella de La Sexta:

Iglesias, en la clausura de la Universidad de Otoño de Podemos: "El Ferreras Gates supuso una prueba de cómo ha funcionado el poder en este país para acabar con Podemos. Y puso encima de la mesa la corrupción del periodismo que no acababa en la derecha, llegaba hasta la izquierda también. Eso es lo que algunos no soportan de La Base, eso es lo que algunos no soportan de Podemos. Que hayamos señalado a las piezas fundamentales del golpismo de nuestro país. Cada vez que Ferreras aparece en la televisión está apareciendo un golpista y hace falta una izquierda que diga eso".

Pablo Iglesias vs La Sexta y la SER

Los ataques de Iglesias no se han limitado al conocido periodista, sino que se han extendido a La Sexta y el Grupo Prisa, curiosamente dos de las empresas que más cobertura mediática han dado a Podemos desde su formación como partido político.

El lunes 7 de noviembre de 2022 le preguntaron en la tertulia matinal de RAC 1 (radio perteneciente a la empresa editora de La Vanguardia) por su discurso del día anterior y sus referencias a Yolanda Díaz. Iglesias volvió a arremeter contra la prensa por acusarle de haber atacado a la vicepresidenta y ministra de Trabajo. Primero fue contra la SER, emisora de la que también cobra Iglesias por sus colaboraciones en Hora25, y La Sexta.

Iglesias, en Rac1: "Yo señalo con bala a la progresía mediática que es la que ve la oportunidad de que desaparezca su peor pesadilla, que es Podemos. Hay sectores mediáticos en la izquierda que no quieren que exista Podemos. Basta escuchar a Angels Barceló y la SER para confirmar lo que estoy diciendo. Los medios más agresivos contra Podemos en estos años han sido los medios de PRISA y La Sexta. No les gusta que exista Podemos. Han sido medios que han tratado de influir en procesos internos tanto del PSOE —Ferreras fue un defensor de Susana Díaz hasta el final—, como en los procesos internos nuestros, en donde La Sexta y el grupo PRISA apoyaron a Errejón sin ningún tipo de matiz".

Pablo Iglesias vs. ‘La Vanguardia’ (Vallín y Juliana)

Pero no fueron La Sexta y Prisa los únicos medios de "la progresía mediática" a los que señaló Iglesias. También La Vanguardia sufrió la ira de Iglesias. Antes de recordar sus palabras contra el diario del Grupo Godo, resulta conveniente recordar dos cosas. La primera, que actualmente Iglesias cobra del Grupo Godó a través de sus tertulias en Rac1. La segunda, que algunos de los vínculos más fuertes que Iglesias ha tenido con los medios de comunicación ha sido con periodistas de esta empresa catalana.

Uno de los periodistas con los que mejor relación ha tenido el exvicepresidente del Gobierno ha sido Pedro Vallín, firma destacada de La Vanguardia. Baste este ejemplo para demostrar la buena amistad que tuvieron el político y el periodista: Pablo Iglesias le dio a Vallín la exclusiva en La Vanguardia de su corte de pelo. La fotografía con la que Vallín ilustró su noticia fue una de Pablo Iglesias posando, ya sin coleta, mientras leía el último libro del propio Pedro Vallín. No sólo le dio la exclusiva, sino que le promocionó su libro al mismo tiempo.

El otro gran amigo de Iglesias dentro de este grupo fue Enric Juliana, columnista de cabecera de La Vanguardia. Juntos escribieron y promocionaron su libro Nudo España.

Recordado esto, volvamos al momento en el que, el 7 de noviembre, preguntaron a Iglesias en la emisora en la que está a sueldo.

Iglesias, en Rac1: "Ayer Pedro Vallín escribió un tuit que decía: ‘Finalmente La Marea ha salvado la bola de partido y por un pelo no será la primera víctima de la campaña lanzada en julio desde La Base (Público) contra su subdirector Antonio Maestre’. Creo que Vallín es un activista contra Podemos desde hace meses y creo que hace muchísimo daño a La Vanguardia, el que asuma las posiciones de Vallín, que actúa con una animadversión evidente. Hay muchos sectores que son conscientes de que hace falta una izquierda a la izquierda del PSOE, pero que les gustaría que esa izquierda no fuera Podemos. Yo recuerdo cuál era la posición de Enric Juliana cuando nosotros peleábamos por entrar al Gobierno, y era que Podemos se quedara fuera del Gobierno y gobernara el PSOE en solitario. Van a ser capaces de mentir y de cualquier barbaridad con tal de hacer daño a Podemos, y Vallín es un ejemplo de ello. Es un activista contra Podemos".

Las hostilidades entre Iglesias y sus examigos de La Vanguardia, ahora parece que más favorables a Yolanda Díaz, habían comenzado semanas antes. En octubre, Vallín escribió un artículo, criticando las posiciones a favor de Putin del programa de Iglesias en La Base (podcast de Iglesias en Público, empresa propiedad de Jaume Roures). Enric Juliana no tardó en elogiar en Twitter el artículo de Pedro Vallín. Dijo que describía "el magnetismo de Putin en algunas bases de Izquierda Unida y Podemos". En el artículo, Vallín tachaba a Iglesias de "putinista".

Iglesias respondió a ambos en Twitter:

Acusarme (a mí y a La Base) de ser putinistas, como se hace en ese artículo es una falsedad y una indecencia, propias de El Mundo o de OkDiario, no de La Vanguardia. Creo que haces daño a tu medio y a ti mismo elogiando esa patraña.

Acusarme (a mi y a La Base) de ser putinistas, como se hace en ese artículo es una falsedad y una indecencia, propias de El Mundo o de Ok Diario, no de La Vanguardia. Creo que haces daño a tu medio y a ti mismo elogiando esa patraña @EnricJuliana https://t.co/LLsL2aBEM3 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) October 24, 2022

Pablo Iglesias vs. Antonio Maestre

Antonio Maestre tampoco se ha librado de estar en la diana de Iglesias. Es otro de los que, según el exvicepresidente de Pedro Sánchez, no debería volver a ejercer el periodismo por venderse a cambio de los "3.000 euros que le paga Ferreras". El que fuera tertuliano y tuitero de cabecera de Podemos publicó un artículo en Eldiario.es de Nacho Escolar en el que denunciaba la operación de Iglesias e Irene Montero para dinamitar el proyecto político de Yolanda Díaz. A partir de ahí comenzaron las hostilidades tuiteras y una campaña en redes para que se boicoteara a La Marea (campaña orquestada por Iglesias, según Pedro Vallín).

En junio de 2022, Iglesias dijo en La Base, con sorna: "¿Qué os apostáis a que Antonio Maestre escribe un artículo sobre los negocios de Florentino en Colombia? Si lo hace va a ser muy difícil que le permitan sentarse en la tertulia de Al Rojo Vivo".

Maestre le respondió en Twitter: "Ayer Pablo Iglesias volvió a tenerme presente. Es ya rutina. Voy a aceptar tu apuesta porque es sencilla. A cambio te propongo un reto: ¿Te atreves a hablar en La Base de los negocios de Jaume Roures y su trato a los trabajadores de Público?". Le volvió a preguntar si se atreve a hablar de Roures. Y remató: "Aunque viendo cómo le bailas el agua al jefe dudo que te atrevas".

El penúltimo rifirrafe entre Iglesias y Maestre ha surgido a propósito del mundial de fútbol. El pasado 17 de noviembre Iglesias publicitó en su Twitter un programa de La Base sobre el mundial de Qatar. El exvicepresidente decía: "No es la primera vez que un mundial de fútbol sirve para blanquear una dictadura pero en este caso, los niveles de hipocresía llaman poderosamente la atención".

"No es la primera vez que un Mundial de Fútbol sirve para blanquear a una dictadura, pero en este caso, los niveles de hipocresía llaman poderosamente la atención" El análisis de Pablo Iglesias en @LaBasePublico 🎙 pic.twitter.com/DOs0OsA4rf — Público (@publico_es) November 17, 2022

A lo que Antonio Maestre respondió de la siguiente manera: "Se les ha pasado comentar en el programa que en España el propietario de los derechos, el que se lucra con los obreros muertos del Mundial, es Jaume Roures, el propietario de Público y La Base. La empresa de Roures logró derechos con sobornos". Maestre añadió: "Haces un programa sobre el Mundial de Qatar y la vergüenza que es y ocultas que el dueño de La Base es el propietario de los derechos audiovisuales al que hemos pagado millones de euros de dinero público para que se emita en TVE. Vaya lapsus".

En el resto del hilo tuitero, enlazaba el acuerdo de la Fiscalía de Nueva York donde Imagina, la filial de Mediapro, propiedad de Jaume Roures, acuerda la condena por haber pagado sobornos por los derechos audiovisuales de partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar. También enlazaba el comunicado de Mediapro reconociendo el pago de sobornos para la compra de los derechos.

A Maestre y Vallín se refiere Pablo Iglesias en sus artículos de Público como "el ala izquierda del ferrerismo". Uno de los últimos roces de Maestre con su examigo Pablo Iglesias tuvo que ver con la futura televisión online: "A mí me parece brutal pedir un crowdfunding para Roures. Pero bueno, qué sabré yo". Ana Pastor, propietaria de Newtral, conductora del programa de La Sexta El Objetivo y pareja de García Ferreras, no tardó en retuitear este comentario de Maestre.

Ramón Espinar vs Pablo Iglesias

El tertuliano Ramón Espinar, excompañero de Podemos, también es para Pablo Iglesias otro "subordinado de Ferreras". Espinar, que participa como analista político en La Sexta, respondió a Iglesias desde su cuenta de Twitter: "Pienso, cuando Iglesias me llama ‘subordinado de Ferreras’ (echándome otra razzia tuitera encima) si él se percibe como subordinado de Telefónica, 1ª accionista de PRISA, donde colabora de forma idéntica a la mía con La Sexta. De Roures supongo que se considera esclavo, claro".

Pienso, cuando Iglesias me llama "subordinado de Ferreras" (echándome otra razzia tuitera encima) si él se percibe como subordinado de Telefónica, 1ª accionista de PRISA, donde colabora de forma idéntica a la mía con La Sexta. De Roures supongo que se considera esclavo, claro. — Ramón Espinar (@RamonEspinar) November 27, 2022

Y añadió: "También dudo si lo hace por mala hostia o si realmente piensa que los colaboradores de las teles se eligen pensando en él y en atacarle. Entiendo lo primero. Lo segundo me parecería el delirio de alguien que no ha entendido que él mismo se degradó y ya no es el de 2015".

Algunos tuiteros advirtieron a Espinar de su error respecto a las acciones de Telefónica en Prisa. Entonces, Espinar corrigió: "Las cosas del directo (y de poner los tuits de mala hostia) me han hecho olvidar que Telefónica vendió hace tiempo la mayor parte de su participación en PRISA. Vale lo mismo para Amber Capital, que es hoy primer accionista de PRISA".

Según su excompañero de partido, estas son las intenciones de Iglesias con la nueva televisión Canal Red:

El "puto podcast" ha sido el banco de pruebas de una estrategia empresarial, política y mediática de largo alcance: desarrollar una izquierda trumpista en España. Una tele que te contará "lo que no quieren que sepas" con tu dinero, el de Roures y el de Podemos, claro. El proyecto no es frenar a ninguna derecha. Dependerá de la coyuntura. La clave es desarrollar un espacio político en el que lo que queda de lo que fue el Pablismo dentro de Podemos, pueda representar una alternativa institucional y de impacto cultural.

Esther Palomera vs. Pablo Iglesias

El miércoles 23 de noviembre de 2022 la periodista de Eldiario.es, Esther Palomera, se hizo eco de las críticas que hizo desde la tribuna del Congreso la diputada de Vox, Carla Toscano, a la ministra de Igualdad.

Palomera escribió en Twitter: "Vergüenza de diputada que no merece el escaño que ocupa. No todo vale".

A lo que Iglesias respondió, también en Twitter: "¿No todo vale Esther Palomera? Escribiste hace cuatro días en ElDiario.es que a Irene Montero la maneja "el macho alfa" y blanqueas permanentemente la basura mediática de Ana Rosa. El fascismo avanza también gracias a hipócritas como usted".

¿No todo vale @estherpalomera ? Escribiste hace 4 días en https://t.co/JSKR29fcTR que a Irene Montero la maneja "el macho alfa" y blanqueas permanentemente la basura mediática de Ana Rosa. El fascismo avanza también gracias a hipócritas como usted https://t.co/trMigHgBzU — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 24, 2022

Palomera escribió una columna de opinión en ElDiario.es titulada: "El partido feminista tutelado por un ex masculino". A Iglesias se le quedó grabado y no desaprovechó la oportunidad para atizar a Palomera y lanzar a sus huestes tuiteras contra ella.

El mismo día en el que apareció publicada la columna de Palomera, ElDiario.es incluyó en el boletín a sus lectores un artículo cuyo titular era este: "¿Culpa de la ley o del juez?". En referencia a la ley del sólo sí es sí. Incluir en su edición las críticas de los juristas a la ley fue suficiente para que Echenique se diera de baja del periódico. Este fue su tuit: "¿El problema es de una ley aprobada por todo el gobierno y por 10 partidos en el Congreso o es que puede haber algún juez machista en España? (no sé, llámame loco)? Este boletín de ElDiario.es a sus lectores es impropio de un medio que se dice feminista. Procedo a darme de baja".

¿El problema es de una ley aprobada por todo el gobierno y por 10 partidos en el Congreso o es que puede haber algún juez machista en España (no sé, llámame loco)? Este boletín del @eldiarioes a sus lectores es impropio de un medio que se dice feminista. Procedo a darme de baja. pic.twitter.com/oh1IqWKFkZ — Pablo Echenique (@PabloEchenique) November 17, 2022

Echenique colgó en el siguiente tuit la captura demostrando que cancela su suscripción. Esther Palomera respondió al tuit de Echenique: "Creerse en posesión de la verdad cada mañana tiene que ser tan agotador como ver una conspiración diaria contra Unidas Podemos en cada periódico. Menos mal que hay gente que aún duda, rectifica y hasta pide disculpas cuando se equivoca".

Echenique no tardó en responder: "Ni estoy en posesión de la verdad ni he hablado nunca, en ningún sitio, de conspiración. Entiendo perfectamente que defiendas al medio en el que trabajas, Esther, y es legítimo, pero poner en pie de igualdad las dos versiones en este asunto es lo que es, se vista como se vista".

Ni estoy en posesión de la verdad ni he hablado nunca, en ningún sitio, de conspiración. Entiendo perfectamente que defiendas al medio en el que trabajas, Esther, y es legítimo, pero poner en pie de igualdad las dos versiones en este asunto es lo que es, se vista como se vista. https://t.co/3yuX4s9dA1 — Pablo Echenique (@PabloEchenique) November 17, 2022

Pablo Iglesias vs. ‘Eldiario.es’

No sólo fue Echenique el que cargó contra ElDiario.es. También lo hizo Pablo Iglesias. El periódico de Escolar publicó en su cuenta de Twitter el siguiente artículo: "Moncloa advierte a Podemos de que hay que tener ‘absoluto respeto a los jueces en su trabajo y desempeño’".

Iglesias, respondió, citando el artículo: "Menos si condenan a Griñán. Entonces ya no tanto y hay que indultarle, ¿no? Poca vergüenza del PSOE y sus medios afines".