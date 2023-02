Pablo Iglesias apuesta por seguir soltando violadores porque "daña más a Sánchez"

El Mundo

"La sangría de los comercios se acelera con 215 cierres diarios". El Gobierno se va a cargar a los autónomos, las tiendas de barrio. Podemos beneficia claramente a las grandes superficies y las franquicias. Al final, solo Mercadona y el Corte Ingles podrán pagar los impuestos y el salario mínimo. Dice el editorial que "hasta 215 se ven obligados a cerrar cada día, incapaces de soportar el alza de costes y la caída de ingresos. Entre el aumento de las cotizaciones y el del precio de la energía, que la guerra de Ucrania ha llevado a picos históricos, el colectivo cargaba ya con un peso notable que ahora se ha visto agravado por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobada ayer por el Consejo de Ministros". "El Gobierno continúa en la senda de desalentar la iniciativa privada. El abandono de los autónomos solo es una prueba más de una estrategia electoralista que puede resultar muy dañina a largo plazo". Y a corto, se disparará el paro.

"Podemos impone su línea dura en el 'sí es sí' frente al criterio de Yolanda Díaz". Ah, ¿pero Yolanda Díaz tenía criterio? Y mientras las niñas se ponen farrucas con el consentimiento de Sánchez, los violadores siguen beneficiándose de la ley basura de Irenita. "No se entiende el rechazo taxativo del PSOE a negociar con el PP. Y ello pese al explícito ofrecimiento verbalizado por Alberto Núñez Feijóo. Solo desde una óptica electoralista puede justificarse la cerrazón de los socialistas a modificar cuanto antes, y con las máximas garantías jurídicas, una norma que está causando tanto daño a las víctimas". Ayer lo dejó muy claro la juez podemita Rosell. A las violadas que les den morcillas y que no se pongan pesaditas. Esta mujer es una psicópata peligrosa.

Lo denuncia Gloria Lomana." Está siendo muy dolorosa la falta de empatía ministerial con las víctimas. Cuatro meses de excarcelaciones de agresores y ni un aliento, ni en redes". Nada, a Irene Montero, como a Sánchez,, le importan un bledo las mujeres violadas y el chorreo de excarcelaciones.

"Cualquier rectificación vendrá tarde y será por los votos, no será por las noches de insomnio y pesadillas que están reviviendo mujeres y niñas agredidas. Imposible entender que un ministerio gobernado por mujeres que dicen trabajar por mejorar la vida de sus congéneres haya antepuesto la ideología, no digo a la cautela de los técnicos que advirtieron de graves consecuencias, sino al simple sentido común".

"Estropicio, también, por presentar a los jueces como indeseables machistas excarceladores. ¿Qué mujer va a solicitar protección en la Justicia si desde otro poder del Estado se acusa a la magistratura de machismo? ¿Qué salida le queda a una víctima, seguir encerrada en casa y sufrir en silencio, como antaño?". Primero animan a las mujeres a denunciar y después ponen a los jueces en tela de juicio. La están liado bien, los podemitas.

"Causa alarma pensar que un excarcelado vuelva a reincidir". Eso a Irene le da igual, a la niñata de Galapagar solo le preocupa salirse con la suya. "La soberbia infantil de un ministerio ha laminado la seguridad de las mujeres, ha acabado con los consensos mayoritarios y ha centrifugado la etiqueta feminista del Gobierno". El Gobierno de Sánchez es un peligro para las mujeres.



El País

"Vox intenta morder al PP en el punto débil del aborto". Que a estas alturas todavía estemos a vueltas con el aborto tiene narices. Se enredan ellos, socialmente ese asunto está zanjado y ni da ni quita votos, Feijóo, que no te enteras. Todo el mundo tiene asumida la ley del aborto salvo cuatro gatos del Opus.

Pepa Bueno se lanza hoy al cuello del Supremo por cargarse el intento de Sánchez de que los golpistas se vayan de rositas. "El Supremo está convirtiendo en práctica rutinaria su evidente extralimitación al introducir en una pieza jurídica una valoración política sobre las virtudes y defectos de una reforma aprobada en el Congreso de los Diputados", rabia El País.

"El auto de Marchena y el resto de magistrados (sin ningún voto particular) incluye duras críticas a la extinción del delito de sedición al considerar que los desórdenes públicos agravados no permiten castigar los hechos de 2017 en caso de repetirse. Sea o no exacta tal estimación, está fuera de sus funciones enjuiciar la acción del legislativo o valorar el nivel de "desenfoque" de la reforma. También la tenebrosa admonición del Supremo sobre la indefensión en que deja la reforma al sistema democrático resulta extemporánea, además de exceder las funciones del alto tribunal, que en ningún caso puede actuar como tercera cámara del poder legislativo". Tenebrosa admonición, ahí ha estado graciosa Pepa.

"La decidida función militante que el Supremo ha asumido desdibuja la exigencia de apariencia de imparcialidad y erosiona su propia credibilidad". Después de lo que ha hecho Sánchez con el Constitucional con el aplauso de El País que no nos hablen de imparcialidad. Ya tenemos otra vez al Gobierno arremetiendo contra el Poder Judicial por no plegarse a sus deseos.

"Podemos y los aliados parlamentarios se niegan a precipitar el debate de la reforma de la ‘ley del sí es sí’". "Finalmente, la reforma legal que ha abierto esta nueva crisis en la coalición gubernamental se abordará en el Congreso el 7 de marzo, en la víspera del 8-M, el Día Internacional de la Mujer". Mujeres de toda España, hay que correrlos a gorrazos. Las víctimas se la sudan.



ABC

"El Gobierno corrige el formulario que inflaba las listas de exiliados". "Podemos sube el órdago al PSOE a costa de beneficiar a más agresores". ¿Y eso qué le importa a la mujer de Iglesias? Que se joroben las víctimas, pero a mi el PSOE no me chista, a mi churri Pablo vas. "Irene Montero sigue haciendo bandera de su texto original, aun a sabiendas de que es una chapuza legislativa, para tratar de ganar perfil electoral ante los comicios de mayo, en los que Podemos se juega su credibilidad. Además, cree que empujando al PSOE a apoyarse en el PP, su partido ganará enteros. Lo grave es que le interese más el tacticismo de corto plazo que la alarma social generada por su fallida ley", dice el editorial. Dan asco.

Teodoro León Gross comenta las tonterías de Moncloa para tratar de humanizar a Sánchez. Y es que tienen un problema. "En el gabinete de Presidencia se trabaja desde hace semanas, con datos sin cocinar del CIS, para contrarrestar su gélida falta de empatía; tanto que allí dicen de él que mea hielo. Claro que tal vez humanizaría más a Sánchez comprometerse con los problemas de los ciudadanos y decir la verdad". Encima son tan chapuceros que le pillan en todas.

Recomienda Teodoro que baje el tono contra el PP a cuenta de la sanidad. "Con esa estrategia sectaria politizando el malestar sólo terminarán por dar la razón a Ayuso redimiéndola de sus errores de gestión". Se pasan de frenada. Como dice Julián Quirós, en el asunto de la sanidad "la sanidad pública presenta tensiones y vicios adquiridos, pero el manoseo partidista lo ve cualquiera a distancia. La gente sabe distinguir, igual que cuando ve a Sánchez tomándose un café con un joven anónimo de Parla, beneficiario del SMI, que resulta ser hermano de un asesor del propio Sánchez. No cuela". Y menos con toda la izquierda haciéndose fotos en la manifestación con gente con tan poca credibilidad como Bardém, Almodóvar o Jorge Javier Vázquez.

La Razón

"Emboscada feminista de Iglesias a Sánchez". "Podemos calienta el «lío» al PSOE con motivo del 8-M a costa de que se alarguen las excarcelaciones de violadores". Y es que dice Carmen Morodo que "Pablo Iglesias parece que ha encontrado la piedra que más daño puede hacerle en el zapato a Pedro Sánchez. La demoscopia que manejan tanto en Podemos como en el PSOE coincide en la reseña de que la sangría de excarcelaciones de violadores antes de cumplir su condena, por la aplicación de la Ley del sí es sí, daña más a la marca socialista que a la morada". Son unos miserables, unos y otros. "Urge la reforma, pero los intereses de partido pueden más que la protección de las víctimas".

"El boicot en la calle que le prepara Iglesias a Sánchez en el 8-M llevó a que el PSOE se enfrentara ayer al rechazo de sus aliados a tramitar de urgencia la reforma de la Ley del «sí es sí». Los socialistas contaban con el apoyo de los votos de PP y Vox, pero los aliados rechazaron el adelanto a la próxima semana argumentando que en el acuerdo debe estar el Ministerio de Igualdad". Habrá que extender entonces la lista de culpables de la próxima violación a todos los que votaron ayer en contra de reformar la ley del sí es sí. Todos esos "juegan en contra de la protección de las víctimas de sus agresores sexuales ya condenados y de la mujer, por el riesgo de reincidencia de estos delincuentes". Esto debería ser un delito. Y el 8-M todas las mujeres deberían gritar a todo el gobierno y sus aliados: vosotros sois los violadores.

Marhuenda se lleva las manos a la cabeza, como cualquier persona decente. "La guerra en el seno del gobierno de coalición ha alcanzado unos límites tan insospechados como incomprensibles. La última actuación de Podemos y el resto de los aliados ha sido tumbar el plan socialista para acelerar la reforma de la ley del «solo sí es sí». Lo que ha sucedido este martes es lo que se puede esperar si se repiten los gobiernos de izquierdas. Podemos, ERC y los bilduetarras actúan con absoluta indiferencia hacia las víctimas de la violencia machista". "Iglesias, Montero, Belarra y sus aliados no tienen argumentos que permitan justificar semejante disparate. El PSOE muestra su talante descartando cualquier pacto con el PP". Todos ellos serán cómplices de la próxima violación.