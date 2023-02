Dos detenidos por el brutal ataque de un rottweiler reincidente a una niña en Granada

La Guardia Civil ha detenido a un hombre -de 53 años- y una mujer -de 45 años- en relación con la investigación abierta a raíz de las "graves lesiones" que un rottweiler produjo, en la tarde del 6 de febrero, a una niña de 5 años en las inmediaciones de la residencia canina en la que estaba "en depósito" en Ventas de Huelma (Granada).

A tenor de los datos ofrecidos por fuentes cercanas al caso a Libertad Digital, se trataría de un responsable de la perrera, que permitió que el can saliera del centro, y la dueña del perro, que lo sacó sin autorización judicial. Al varón se le acusa de "desobediencia, por incumplir la orden de tener al perro confinado y dejar que lo sacasen de la jaula (o espacio) en el que debía permanecer" a la espera de resolución judicial por un ataque anterior.

Por su parte, la mujer ha sido detenida "por desobediencia, al sacar al can sin la autorización judicial pertinente" y también "por las lesiones ocasionadas" a la menor, con el agravante de que llevaba al animal -un perro potencialmente peligroso y con antecedentes por agredir a tres miembros de una misma familia unos meses antes- "suelto y sin bozal".

También ha sido investigado el marido de la arrestada. Según han revelado las pesquisas policiales, el matrimonio había acudido en otras ocasiones a la residencia para "sacar al perro confinado" y además "carece de la autorización administrativa" que, hasta que se apruebe la ley de Bienestar Animal de Ione Belarra, "es necesaria para tener un perro de estas características".

En este punto cabe destacar que, una vez que las leyes animalistas entren en vigor, desaparecerá la categoría de ‘perros potencialmente peligrosos (PPP)’ y por tanto los canes que ahora se considera de esta manera, podrán campar a sus anchas por nuestra calles y parques. Eso sí, tendrán que pasar un examen que certifique su sociabilidad. Una medida común para todos los animales, independientemente de su raza.

Dos ataques brutales

Los hechos que han propiciado que se haya detenido a dos personas e investigado a una tercera ocurrieron el lunes 6 de febrero por la tarde, cuando la propietaria del can paseaba al animal por los alrededores de la perrera y una pareja con una niña se paró saludarla. Inexplicablemente, el perro se abalanzó sobre la menor, causándole graves heridas en la cabeza.

"Le arrancó el cuero cabelludo de cuajo", detallaron fuentes cercanas al caso a LD. No hubo manera de impedirlo, el rottweiler mordió a su propia dueña cuando ésta intentó mediar para que el can soltara a la pequeña. Inmediatamente, la Guardia Civil abrió una investigación para aclarar por qué el can -con antecedentes por otra agresión- se encontraba en el exterior del recinto y si la propietaria del perro tenía autorización judicial para pasearle.

El rottweiler que atacó a la niña en Venta de Huelma había sido inmovilizado en la mencionada perrera en el mes de octubre por protagonizar otra agresión, a tres miembros de una misma familia, junto con otro perro de la misma raza y de la misma dueña. Los dos animales se quedaron en el cetro en depósito, hasta que la justicia decidiera qué hacer con ellos.

En aquella ocasión, los perros estaban atados dentro del domicilio de los propietarios pero con una correa lo suficientemente larga como para tener acceso a la vía pública. La puerta de la vivienda estaba abierta. Y las víctimas del ataque se encontraban paseando por la Plaza de España de la localidad granadina de Armilla.

Los canes engancharon a la menor e intentaron arrastrarla al interior de la casa. La madre consiguió evitarlo pero los perros se ensañaron con ella. Le mordieron en el pómulo, la oreja y un ojo -que estuvo a punto de perder-. También hirieron al padre, que logró zafarse de los animales y poner a salvo a la niña.

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Granada archivó la causa al entender que no había imprudencia grave por dejar la puerta de la vivienda abierta. No obstante "ese auto de archivo ha sido recurrido ante la propia juez y está pendiente de resolución", según confirman a LD fuentes judiciales.