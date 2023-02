La "visita inoportuna" que ha enfurecido al Gobierno

El Mundo

"El Gobierno aprueba la ley trans e Irene Montero apunta contra la resistencia". Esta señora es insufrible. Sectaria, radical, mandona, intransigente. Inaguantable. Es peor que su marido. Raúl del Pozo pone a caldo a Podemos. "A partir de ahora, Podemos tendrá que elegir entre los ministerios o seguir dando la vara en la calle que ya es hora, aunque solo sea previsible su derrota". "Se necesita una izquierda que evite la tendencia al cesarismo, la bola y la farfolla social-sanchista pero Podemos tendrá que elegir entre ser un partido de lucha y de gobierno o volver a la Puerta del Sol en una Europa curada de las enfermedades infantiles de los antisistema". No necesitamos un Podemos para nada, Raúl. De Podemos solo esperamos que desaparezca.

El editorial habla del escándalo del Barça. "Estamos ante el escándalo más grave del fútbol español en décadas. El Fútbol Club Barcelona pagó durante al menos 18 años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, a cambio de «informes verbales» de los que la Fiscalía no tiene constancia". "Ya es imposible despreciar la sospecha de que la competición fue adulterada, de que se ha vulnerado la debida apariencia de neutralidad y de que numerosos clubes españoles quizá resultaron perjudicados por decisiones condicionadas de un modo más o menos indirecto, pero real"." Resultaría insoportable para la reputación de la competición que, si la investigación termina en una condena, el club no sea fuertemente sancionado". Federico Jiménez Losantos está indignadísimo. "¿Para qué jugarán los jóvenes y compraremos entradas o canales de TV, si al club más corrompido y corruptor se le asegura la impunidad? Hay que echar a esta gentuza".

El País

"España reconoce por ley la autodeterminación de género". Que pedantes son. El Gobierno aprueba la ley trans que puede acabar como la del sí es sí, que de Irene Montero hay que esperar cualquier barbaridad. La ley consiste en que a un chaval de 12 años se puede cortar el pene porque un día le da por decir que quiere hacer pis sentado y a una cría arrancarle los pechos porque le molestan para hacer gimnasia.

"Sánchez ve a Podemos en modo electoral y asume que reformará la ‘ley del solo sí es sí’ con o sin ellos". Ya está tardando. Menos palabrería y más actuar. Cada día que pasa haciendo declaraciones huecas pone a miles de mujeres en peligro.

Pero Cué deja muy claro que a Sánchez le importan un pito las violaciones y que todo es estrategia electoral. "La estrategia parece clara: dejar que los ciudadanos vean que el PSOE es el único que de momento plantea una solución viable y esperar a que sea Podemos quien se vea presionado por el desgaste y obligado a buscar una solución intermedia. Por eso, los socialistas han descartado forzar un pleno extraordinario la próxima semana, como pide el PP, y asumen que la discusión será larga" . Mientras, seguirán soltando violadores, pero eso a Sánchez se la trae al pairo.

"En la formación que dirige la ministra Ione Belarra la percepción es la contraria. Creen que la imagen de una votación que saliese adelante solo con el apoyo de la derecha en la víspera del Día internacional de la Mujer sería muy perjudicial para los socialistas". No se enteran de nada. El 8-M habrá miles de mujeres exigiendo la dimisión de Irene Montero.



ABC

"El PSOE concede a Montero que los menores cambien de sexo a partir de los 12 años". El editorial advierte. "Las consecuencias indeseadas que el propio presidente del Gobierno ha reconocido en la ley del 'solo sí es sí' deberían ser un motivo suficiente para tomar conciencia de qué es lo que ocurre cuando se legisla al calor de un impulso ideológico. No sería extraño que, pasado el tiempo, descubramos que esta nueva norma, cargada de ambigüedades e imprecisiones, acabe redundando en una desprotección efectiva de aquellos a quienes dice defender. Y no deja de resultar sorprendente la forma en la que el socio minoritario del gobierno acaba imponiendo su agenda en el seno de la coalición". Es Sánchez el que aprueba las leyes.

Carlos Herrera nos pide tranquilidad. "No es razonable –sino desde la más irreflexiva de las conductas– que el bloque de investidura del Gobierno, formado por Podemos, en compañía estratégica de Bildu y ERC, someta a la parte mayoritaria a la tormenta que estamos viendo estos días y que tiene que ver con retrasar tres semanas la reforma de una ley que saben que han de reformar sí o sí". "Los socialistas se duelen, maniobran como pueden, amenazan en voz baja con aceptar la ayuda parlamentaria del PP… pero no rompen nada, como muchos quisieran o como algunos predicen". Marean la perdiz.

"Superarán los desencuentros: unos porque no tienen donde ir, otros porque creen que es mejor no agitar el avispero antes de mayo, esa suerte de primarias donde se pueden sentar las bases de lo que ocurra en diciembre, se presente Sánchez o no. Todas las sospechas que podamos alimentar desde el exterior de palacio contienen un error elemental: no son como nosotros y en sus esferas no hay honor, ni dignidad, ni vergüenza. Solo hay política". Qué razón tienes. Ellos no se irán. Habrá que echarlos.

Y al Gobierno se le ha abierto un nuevo frente, y este es serio. Porque va de dinero y se enfrenta a Bruselas. Vienen los hombres de negro. Dice Julián Quirós que "apenas unos días antes de que aterrice en España un destacamento del Parlamento Europeo para investigar el destino de los fondos comunitarios ha estallado una guerra abierta, con cartas cruzadas, entre la jefa de la delegación y la vicepresidenta Calviño. El sanchismo anda preocupado con esta visita inoportuna y está obstruyendo su margen de actuación, pese a todo lo que le importa al ejecutivo transmitir buena imagen en Bruselas. La ministra Reyes Maroto ha rechazado comparecer ante los eurodiputados y les está resultando imposible reunirse con la exresponsable de la gestión de los fondos de recuperación, dimitida y desaparecida en circunstancias mal explicadas. Roza el obstruccionismo un Gobierno que tanto publicitó el maná europeo y que ahora calla, salvo cuando no tiene más remedio que enseñar las cuentas. Pero el sistema informático que da transparencia a la ejecutoria de los proyectos sigue sin funcionar plenamente, lo que da pie a un riesgo potencial de fraude. Hemos pasado de la euforia a la inquietud".

La Razón

"El "efecto sí es sí" amenaza con extenderse a las leyes trans y del aborto". La ley trans "ha dejado episodios muy polémicos, como la posibilidad de que una mujer transgénero pudiera acabar en una cárcel de mujeres pese a haber sido condenada por violar a mujeres antes de cambiar de sexo. La experiencia del Reino Unido, que está dando marcha atrás no es un caso único en Europa, ya que hay otros países que se están viendo forzados a seguir la misma senda". Pero intenta hacer razonar a la burra de Irene Montero.

"La nueva normativa no es más que el resultado de la falta de proyección transformadora y revolucionaria de una izquierda radical que ha encontrado su razón de ser en las minorías activas, que ponen sus intereses por encima de la consideración común de ciudadano con plenos derechos civiles. El problema mayor, pues, queda en ese millar de niños y adolescentes, y en sus familias, que, como demuestra la experiencia de Suecia, emprenden un camino en el que no hay vuelta atrás y para el que no estaban mentalmente preparados. Lo han advertido los profesionales de la Medicina, en especial, los especialistas en disforia de género. Pero, al parecer, serán simples «daños colaterales» del histórico avance progresista", advierte el editorial.

Dice Sandra Golpe que "culminamos la semana de la aprobación de otras leyes «estrella» de la ministra de Igualdad, igualmente controvertidas. Tanto la reforma de la ley del aborto como la ley Trans se han aprobado, a pesar de sus agujeros negros. Tanta precipitación puede desencadenar fácilmente en escenarios similares a los que nos estamos encontrando con el sí es sí. Y en el caso de la ley Trans, se añade al problema una fractura inédita en el feminismo". Y todo tiene dos responsables. Una ministra enloquecida y un insensato sin escrúpulos capaz de todo por vivir en Moncloa.