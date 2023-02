Los socios del PSOE afilan uñas ante las elecciones: apuntan a la responsabilidad de Sánchez por el agente infiltrado

Todos los separatistas unidos. Todos los socios clave de Pedro Sánchez, menos Podemos. Desde ERC, hasta JxCat, PdCat, Más País, BNG o Compromís. Con la inestimable presencia de los proetarras de Bildu o la CUP. Todos juntos han decidido elevar la exigencia de responsabilidades por el famoso y no confirmado agente policial teóricamente infiltrado en grupos separatistas como los CDR y que habría mantenido relaciones "sexoafectivas", con algunas de las investigadas, en palabras de las propias denunciantes. Según se acercan las elecciones, todos los socios clave que soportan el sillón presidencial de Sánchez, menos los comunistas -que mantienen su propio guerra con el PSOE por la ley del sí es sí- han decidido que tiene que ser él, el presidente en primera persona, quien pase por el Parlamento para dar explicaciones directas del supuesto policía que, según las radicales separatistas, les habría ocasionado daños emocionales por haber mantenido relaciones sexuales con ellas.



La petición registrada en el Congreso por todos estos partidos detalla la comparecencia personal del presidente del Gobierno con el siguiente objetivo: "Para dar explicaciones sobre las infiltraciones policiales en movimientos sociales".



Lo cierto es que el Ministerio del Interior guarda silencio sobre el supuesto infiltrado policial en el independentismo catalán. Mas Madrid, por su parte, aprovechó la presencia de Fernando Grande Marlaska en el pleno del Senado hace unas semanas para tratar de romper el silencio del máximo responsable de la seguridad en España. Pero no pudo conseguirlo. Porque la orden es ni confirmar ni desmentir que la Policía Nacional haya podido mantener a un agente infiltrado durante tres años en los denominados como movimientos sociales de Barcelona, más conocido como grupos radicales CDR.



"Las mujeres y hombres de las Fuerzas de Seguridad cumplen en sus actuaciones los principios de legalidad y los valores constitucionales forman parte de su día a día porque garantizan por imperativo constitucional y legal el ejercicio de nuestros derechos y libertades. Los agentes actúan garantizando no solamente la persecución de los delitos si no también la prevención de los mismos generando un espacio para que todos podamos ejercitar, dentro de la diversidad, nuestros derechos con tranquilidad. Ese es su objetivo en cada uno de sus actuaciones", señaló en su momento el ministro del Interior. "No se persiguen ideologías, no se persiguen ideas", añadió Grande-Marlaska.

Pero, evidentemente, nada de ello ha satisfecho a los separatistas, que han pasado ahora a pedir la comparecencia de Sánchez.



Por su parte, algunas asociaciones feministas han calentado el debate asegurando que están convencidas de que el caso del supuesto policía infiltrado en el entorno independentista catalán que mantuvo relaciones "sexoafectivas" con hasta ocho mujeres es un claro caso de "abusos sexuales por parte del Estado" e incluso han acuñado un término para ello: "Terrorismo sexual de Estado".



"Ocho compañeras estuvieron saliendo o se acostaron con alguien que no existe, con alguien que el gobierno, ese que dice proteger a las mujeres, había puesto ahí para algo. No es como si alguien te engaña sobre su equipo de fútbol o su estado civil. Realmente la persona con la que te acuestas no existe y nunca ha existido", ha llegado a denunciar la Comisión 8M del movimiento feminista de Madrid.



De hecho, a pesar de que las activistas no niegan que consintieran las relaciones con el supuesto agente de nombre Dani, insisten en que "en una relación en la que una persona no es quien dice ser, el consentimiento y el deseo están viciados".