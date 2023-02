El informático de Laura Borràs le señala como artífice del operativo para fraccionar contratos

Isaías Herrero, examigo de Laura Borràs y beneficiario de 18 contratos por un monto de más de 300.000 euros ha reconocido ante los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y a preguntas de la fiscal Assumpta Pujol que fue la dirigente independentista quien le adiestró en el operativo para fraccionar contratos y simular la concurrencia de otras propuestas.

Según ha detallado el informático, fue Borràs quien le indicó cómo debía proceder para obtener los contratos siempre por debajo del límite para no requerir concurso público. "Acordamos dividir el trabajo en varios contratos", ha declarado Herrero, quien ha apuntado además que Borràs le pidió que presentara tres presupuestos "comparsa" para cada uno de los trabajos a fin de simular una especie de concurrencia de ofertas.

Así, Herrero ha contado que fue Laura Borràs, que dirigió la Institución de las Letras Catalanas entre 2013 y 2017, quien le contactó para encargarse de la gestión de la página web de la entidad, dependiente de la Generalidad, y que con tal fin organizó la mecánica del fraccionamiento de contratos, en total 18 y por un monto de 335.700, según las indagaciones en calidad de policía judicial primero de los Mossos (hasta que se supo que Borràs, en calidad de consejera de Cultura, presionaba al consejero de Interior) y después por la Guardia Civil.

Herrero ha contado que conoció a Borràs a raíz de un concurso literario organizado en la localidad castellonense de Vinaroz en 2008. Tras trabar relación, Borràs contó con Herrero como profesor en un máster universitario que dirigía la ahora presidenta del partido de Puigdemont, y que fue al acceder ella a la dirección de la Institución de las Letras Catalanas cuando volvieron a contactar.

Según la versión de Herrero, Borràs le explicó la mecánica para presentar los presupuestos de contratos menores. Ella le pidió tres presupuestos, dos de ellos "comparsa" y con los nombres que le daba Borràs. En el que se iba a aceptar, el de Herrero, este debía incluir la expresión "ok" y la de "no ok" en los otros dos y que todos los presupuestos los elabora él.

Boye dice que Borràs está indefensa

La defensa de Borràs, encabezada por Gonzalo Boye (condenado por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla y en la actualidad encausado por blanqueo de capitales del narco Sito Miñanco) e Isabel Esbal, su pareja, sostiene que su clienta se halla en situación de indefensión por el pacto al que habría llegado la letrada de Herrero, Marina Roig, con la fiscalía pocos días antes de la celebración de la vista.

Alega Boye que hasta ese momento y durante toda la tramitación del caso, se había coordinado con la abogada Roig y que no ha tenido tiempo de modificar su línea estratégica. También sostiene que los correos electrónicos que incriminan a Borràs se obtuvieron de manera irregular por parte de los Mossos, tras un vaciado genérico de los ordenadores del informativo Herrero.

Boye desliza además que el pacto con la fiscalía servirá para que Herrero no ingrese en prisión a pesar de que pesan sobre él varias condenas por falsificación de moneda y tráfico de estupefacientes que suman un total de cinco años y que están en suspenso siempre que Herrero no vuelva a delinquir. Los hechos que ahora se juzgan en el TSJC con Laura Borràs como principal acusada salieron a colación a raíz de una investigación que afectaba a Herrero, entonces amigo de Borràs, a colación de los delitos de tráfico de drogas y falsificación de dinero.

El procesamiento de Borràs por prevaricación y falsedad documental propició que el parlamento catalán la suspendiera de sus funciones como presidenta de la cámara.