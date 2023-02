Podemos no acepta la sentencia en favor de los toros y exige a Sánchez dejarlos sin apoyo cultural

Podemos sigue empeñado en acabar con los toros. Pese a la sentencia judicial que ha exigido ya incluir el mundo taurino en el apartado oficial de apoyo cultural, el partido de Ione Belarra vuelve a abrir la batalla y exige al Ministerio de Cultura y Deporte que los espectáculos taurinos continúen excluidos del Bono Cultural Joven, tal y como fue recogido inicialmente en el Real Decreto del Gobierno.

Podemos no da el brazo a torcer en su guerra contra los toros. La formación morada ha registrado un documento en el Congreso en el que admite que "hace pocos días la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado la exclusión de los espectáculos taurinos del ámbito de la aplicación del Bono Cultural Joven, recogida en el Real Decreto 210/2022, de 22 de marzo, por el que se establecen las normas reguladoras del Bono Cultural Joven".

Pero esa evidencia no hace que Podemos frene en sus deseos de acabar con los toros. "En la norma se establece, en su artículo 8, que "no será subvencionable la adquisición de productos de papelería; libros de texto curriculares, ya sean impresos o digitales; equipos, software, hardware y consumibles de informática y electrónica; material artístico; instrumentos musicales; espectáculos deportivos y taurinos; moda y gastronomía". El argumento principal, según los morados, "al que se acoge el Tribunal Supremo es que la tauromaquia está contemplada, en la Ley 18/2013 para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, como una manifestación cultural, y que el Real Decreto 210/2022 no explica el porqué de dicha exclusión". Pero los equipos de Ione Belarra e Irene Montero ven sorteable ese argumento jurídico.

"En concreto, el preámbulo del Real Decreto mencionado explicita que las actividades no incluidas se fomentan a través de otros instrumentos y actuaciones por el Ministerio de Cultura y Deporte, y que la Administración Pública tiene "plena capacidad para decidir libremente qué sectores o actividades de utilidad pública o interés social fomenta y a través de qué instrumento o actuación, no estando, por tanto, obligada a subvencionar todos los sectores en todos los instrumentos que desarrolle".

Desde el Ministerio de Cultura y Deporte, a través del Real Decreto 210/2022, efectivamente, se dejó clara la exclusión de los espectáculos de tauromaquia, hecho que se ha visto anulado judicialmente porque dichos espectáculos están incluidos de forma expresa y legal en el ámbito cultural. "La concepción de la tauromaquia como cultura sigue siendo no sólo un anacronismo, sino una singularidad aberrante que ni los españoles ni el resto de la comunidad internacional entiende", señala Podemos. "Resulta tan evidente y apremiante que incluso la ONU, en 2018 y a través del Comité de los Derechos del Niño, instó a España a prohibir el acceso y participación de menores de edad en espectáculos de tauromaquia, a fin de prevenir los efectos nocivos de esta violencia sobre la infancia y la adolescencia", añade.

Y en base a ello, Podemos quiere saber si el Gobierno está dispuesto a impulsar "las medidas legislativas adecuadas con el fin de excluir los espectáculos taurinos del ámbito cultural". Es más, reclama ya conocer "medidas" que pueda adoptar del Ministerio de Cultura y Deporte "para que los espectáculos taurinos continúen excluidos del Bono Cultural Joven, tal y como fue recogido en el Real Decreto 210/2022".