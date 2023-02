García Adanero responde al ultraje a la bandera de la separatista Miriam Nogueras

Desde la tribuna del Congreso de los Diputados, Carlos García Adanero ha hecho un discurso de defensa de la bandera nacional y lo que simboliza.

"La bandera representa la democracia y la libertad en España y por ella ha muerto mucha gente. Los símbolos de España hay que cuidarlos, no se deben ultrajar como han hecho los independentistas esta mañana", en referencia al gesto de la portavoz de Junts de retirar la bandera española antes de responder a las preguntas de los periodistas parlamentarios.

Dirigiéndose a un diputado catalán le ha dicho que él es independentista y es diputado: "Y está aquí, y ha salido a defender eso, y no le ha detenido ningún juez, ninguna toga, como dicen ustedes, ¿no? No le han hecho nada. O sea: usted puede defender la independencia sin ningún problema desde esta tribuna, tranquilamente". Y ha continuado: "Usted puede defender lo que le dé la gana, porque la democracia española es muy generosa, no como en otros países de Europa"

"Fíjese usted si puede hacer lo que le dé la gana que usted puede humillar nuestros símbolos, los símbolos comunes. Por esta bandera ha muerto mucha gente en este país. Esa bandera representa la democracia en España y la libertad. Y ustedes, sin ningún problema, pueden humillar los símbolos del conjunto de los españoles, de los millones de españoles que, entre otras cosas, nos pagan el sueldo a todos, también a ustedes".

Y ha concluido: "Por lo tanto, con los símbolos de España, más cuidado. Cuídenlos, hay que cuidarlos. No se pueden ultrajar, como hacen ustedes, como han hecho esta mañana en esta sede, en la sede de la soberanía nacional" mientras la cámara enfocaba el gesto burlón y despreciativo de la diputada de Junts Miriam Nogueras.