El Gobierno prohibió el viaje de Feijóo para visitar las tropas en Letonia por ser "año electoral"

El Gobierno prohibió este martes a Alberto Núñez Feijóo visitar a las tropas españolas desplegadas en Letonia por ser "año electoral". Fuentes del PP desvelan que desde La Moncloa les confesaron esta razón para evitar el viaje del líder popular, que estaba previsto para la semana que viene.

Según explican desde el PP, primero se pusieron en contacto con el Ministerio de Defensa con el que "no hubo ningún problema". Aseguran desde Génova que las conversaciones entre los gabinetes fueron tan "cordiales" que les llevaron a entender que el viaje a Letonia era posible.

Además, el responsable institucional del PP, Esteban González Pons, se puso en contacto con la OTAN que también dio su visto bueno. "El primer ministro letón y la OTAN estaba de acuerdo", explican desde el PP. Por ello, desde el equipo de Feijóo ya se encontraban planeando el viaje "con los vuelos mirados" para el próximo martes.

Moncloa frena el viaje

Pero el problema, según el PP, llegó cuando La Moncloa tuvo conocimiento de este viaje. Ahí, Presidencia decidió frenar la visita. Según el PP, el Ejecutivo les trasladó en las últimas horas que no era posible por "motivos electorales". "En año electoral no hay visitas de ese tipo", aseguran desde Génova que dijeron en el Gobierno.

En público, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no hizo referencia este martes a motivos electorales sino que argumentó que "el señor Feijóo sabe que será bien recibido en cualquier unidad, pero no cuando esté realizando operaciones en el marco de la OTAN que la visita pueda distorsionar". Y ha insistido: "Ellos saben que quienes están en Letonia están en una misión de paz muy arriesgada y complicada". "Las visitas hay que planificarlas para que no distorsionen operaciones muy importantes como las que se están desarrollando en Letonia", concluyó.