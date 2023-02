Feijóo descarta que Casado participe en actos del PP porque "es incompatible con su actividad profesional"

Pablo Casado no participará en los actos de campaña del Partido Popular porque su "actividad profesional no se lo permite". Esa ha sido la razón que ha dado Alberto Núñez Feijóo este jueves al ser preguntado por si el exlíder del PP iba a volver a la primera línea política tras la comida que ambos celebraron este miércoles en un céntrico restaurante madrileño.

El exlíder del PP trabaja en un fondo de inversión especializado en defensa y ciberseguridad con despacho en la Castellana y suele viajar habitualmente a Iberoamérica. Según ha explicado Feijóo, Casado está "enfocado y centrado en una actividad profesional que no es compatible con la actividad política".

En el caso de que en algún momento "hubiese compatibilidad", ha continuado Feijóo, "Casado iría a aquellos lugares donde le invitarán, porque nosotros no vamos a lugares donde no nos invitan", ha asegurado el actual presidente de los populares lanzando también una indirecta ya que cabe destacar que son los territorios los que organizan las campañas electorales y, según reconocen varios barones del PP, nadie "se ha planteado en ningún momento llamar a Casado" después de lo que sucedió hace un año en la crisis del PP.

"No hay mala conciencia con nadie"

Sobre el almuerzo de este miércoles, Feijóo ha asegurado que se enmarca dentro de la "normalidad de ir a comer con un compañero de partido, expresidente del PP" y que "hablar con exdirigentes no está prohibido", ha llegado a asegurar. Según el expresidente gallego, "no hay mala conciencia con nadie y yo hablo con todos los exdirigentes de mi partido".

"Fue interesante y oportuno hablar con él", ha añadido Feijóo que ha precisado que "no hay nada que ocultar" y "no hay ninguna cuestión pendiente" después de la celebración del Congreso de Sevilla en el que fue elegido líder del PP. "Yo me presenté, otros no se presentaron y la gente votó, eso es lo que ha ocurrido, no otra cosa. Un congreso democrático en un partido democrático", ha zanjado.