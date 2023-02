El fiscal general tendrá la última palabra sobre el futuro de la investigación al F.C. Barcelona por el caso Negreira

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tendrá la última palabra sobre el futuro de la investigación al F.C. Barcelona por los pagos al que fuera vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira.

La Fiscalía Provincial de Barcelona investiga los pagos del club blaugrana por valor de 7 millones de euros que efectuó desde el año 2001 al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). No obstante, las pesquisas se centran en los 1,4 millones que recibió entre el año 2016 y el 2018. Dicha investigación comenzó el año pasado a raíz de una inspección de Hacienda a la empresa Dasnil, propiedad del exárbitro.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, decidirá en última instancia sobre el futuro de la investigación al tratarse de un asunto de especial trascendencia". Recordamos que el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "la fiscal del caso una vez terminadas sus diligencias, deberá informar a la fiscal jefe de Barcelona y al fiscal superior de Cataluña. Por último, se informará al fiscal general del Estado que decidirá en último término sobre el futuro de la investigación".

Es decir, García Ortiz deberá decidir si se presenta una querella y por tanto, la causa se judicializa y la investigación la retoma un juez de instrucción, o bien, el caso se archiva y se da carpetazo al asunto en la vía penal.

El hecho de que la decisión final la adopte García Ortiz ha levantado muchas suspicacias por su cercanía al Gobierno de Pedro Sánchez. "Una investigación contra el F.C. Barcelona tiene connotaciones políticas, ya que en Cataluña el Barça es toda una institución y los socios del Ejecutivo de Sánchez podrían interpretar la investigación como un ataque a la propia Cataluña", apuntan.

Tal y como desveló este diario, el Ministerio Público tiene "dudas" sobre la trascendencia penal de los pagos efectuados por el Barça a Negreira. La Fiscalía Provincial de Barcelona pretende finalizar la investigación sobre este asunto en un plazo de 10 o 15 días .

En este contexto, a falta de los informes definitivos de la investigación, existen dudas sobre el recorrido penal del caso. Recordamos que Negreira es investigado por un posible delito de corrupción en los negocios recogido en el artículo 286 bis del Código Penal, que podría acarrear penas de prisión de seis meses a cuatro años y multa del tanto al triple del valor del beneficio.

Ante la inspección abierta por Hacienda, Negreira explicó que el Barcelona le pagaba por "asesoramiento técnico", ya que "quería asegurarse de que no se tomaban decisiones en su contra", y "que todo fuera neutral". La investigación comenzó el año pasado a raíz de una inspección de Hacienda a la empresa Dasnil, propiedad del exárbitro.

Tebas ya descartó sanciones deportivas

Recordamos que el presidente de La Liga, Javier Tebas, ya afirmó la semana pasada que según la Ley del Deporte no eran posibles las "sanciones disciplinarias deportivas porque han pasado cinco años y estas sanciones prescriben a los tres años de los hechos. A nivel deportivo no es posible, otra cosa es en el ámbito de la jurisdicción penal, donde esta la Fiscalía investigando los hechos y si puede existir un posible delito de corrupción entre particulares en la versión de amaño en el ámbito deportivo".

El propio Tebas apuntó que si la Fiscalía no aprecia relevancia penal en los hechos investigados, la Liga presentará una querella para investigar estos hechos. Además, precisó que todavía no han presentado la citada querella para no entorpecer la investigación iniciada por el Ministerio Público.