Secuestro en Maracena: "La relación entre las dos socialistas (edil raptada y alcaldesa) estaba enconada"

La socialista Vanessa Romero, concejal de Maracena que fue secuestrada el pasado martes por el novio de su compañera de partido y alcaldesa del municipio -Berta Linares-, cree que su rapto podría tener que ver con el hecho de que tenía en su poder información comprometedora sobre la regidora. Así se lo hizo saber a la Guardia Civil, que en estos momentos se encontraría investigando dicha documentación, que -por cierto- la edil llevaba en su vehículo cuando su captor la abordó.

Dichos papeles podrían probar una supuesta trama de corrupción urbanística en el seno del Ayuntamiento de Maracena. Algo de lo que -aseguran a Libertad Digital- no tenían ninguna noticia en el PP. Su portavoz y candidato a las próximas elecciones, Julio Pérez, ha reconocido -sin embargo- que sí están estudiando "una serie de facturas y de contratos de una empresa de que suministra productos al ayuntamiento, que no tiene el contrato licitado, para comprobar si está todo correcto o no".

"Pero ni por asomo lo que lo que está saliendo a la luz pública sobre una presunta trama de corrupción urbanística", exclama en declaraciones a este periódico. A los populares de Maracena, les ha pillado por sorpresa. Aunque -eso sí- eran conocedores de la mala relación entre Linares y Romero. Pérez, que es concejal en la presente legislatura y lo fue en la etapa 2007/2011, ha sido testigo de la cuestionable trayectoria de la actual alcaldesa, a la que el anterior regidor dejó en el puesto antes de marcharse al Parlamento andaluz.

Noel López es su primo hermano y éste la metió en el consistorio como jefa de gabinete en su primera legislatura, en 2007. De 2011 a 2022 ha sido concejal y cuando el primer edil se marchó ella pasó a ocupar su lugar. "Entonces se hace una votación, pero una votación entre los concejales. para que ella se ponga la alcaldesa- No fue la la la persona que se presentó a las elecciones. Está en la alcaldía porque así lo quisieron los concejales del PSOE", destaca. Aunque no con todos tenía el mismo trato y con Vanessa había empeorado en los últimos tiempos.

"Sabíamos que la relación entre las dos socialistas estaba enconada", señala. Desavenencias que no creyeron pudieran ir mas allá de lo que "puede pasar por el roce" entre compañeros de trabajo. En el pueblo se rumoreaba que la alcaldesa no contaría con Romero en la siguiente legislatura. Pero el capítulo del secuestro, más propio de una telenovela, les ha dejado preocupados. Quieren saber qué hay detrás de estos hechos "tan terribles".

"Nadie se cree que esto sea por algo baladí, que sea muy por una tontería, por una discusión o por una desavenencia profesional", advierte Pérez durante la entrevista concedida a LD. Por ese motivo, el PP de Maracena ha pedido este miércoles que se convoque un Pleno extraordinario "para que la alcaldesa de las explicaciones oportunas". "El presunto secuestrador es su pareja" y todo lo que tiene que ver con los hechos acontecidos "es bastante grave".

Lo que se sabe del secuestro

El novio de la alcaldesa, con el que mantenía una relación de casi dos años de duración, abordó a la concejal de Maracena 2030 (Agenda 2030) en Atarfe. Ella acababa de dejar a sus hijos en el colegio al que van, en el municipio granadino. El varón le pidió el favor de que le acercara a una gasolinera.

Se conocían, así que no me le pareció extraño. Habían coincido en múltiples ocasiones y -según nos cuentan fuentes del ayuntamiento- él tiene una empresa de globos que suministraba productos al consistorio. Pero, una vez juntos en el interior del vehículo, su actitud cambió. Ya circulando, el varón sacó un arma y la amenazó hasta que paró.

Cuando lo consiguió, la maniató, la introdujo en el maletero, la llevó a un local del Armilla (donde dejó el coche) y se marchó. Pasadas unas horas, la mujer logró salir por sí misma y huir. Un vecino del municipio se la encontró, le quitó las bridas y dio el aviso a la Guardia Civil. Después, ella se personó en la comandancia para poner la denuncia.