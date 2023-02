Un PSOE aterrorizado encuentra un nuevo "filón"

El Mundo

"Hohlmeier: "Me preocupa que los contribuyentes europeos den fondos sin precedentes a España mientras rebaja el delito de malversación"". Parece que esta alemana no ha caído rendida ante los encantos de Sánchez.

"Las palabras de Hohlmeier, sin embargo, expresan un malestar creciente en la Eurocámara. Hasta el momento sabemos que de lo transferido -más de 37.000 millones- solo se han licitado 23.000 millones, pero el Gobierno no ha proporcionado el dato de la ejecución real de estos fondos, es decir, de cuánto dinero ha llegado y a qué empresas", dice el editorial. Vamos, que el dinero se ha esfumado.

"Bruselas ha depositado su confianza en un Ejecutivo que no está respondiendo de forma suficiente: ni con la transparencia debida -no hay una publicidad clara de los mecanismos de reparto ni de los receptores finales de las ayudas-, ni con los compromisos adquiridos -la reforma de las pensiones y la fiscal están encalladas -, ni con la lucha contra la corrupción -se ha rebajado precisamente el delito que castiga el uso fraudulento de los fondos públicos-". Ya van conociendo a Sánchez y lo que hay detrás de ese maniquí de El Corte Inglés. Un embustero y un tramposo.

Las señoras alemanas también han tenido ocasión de conocer a otra elementa que rige los destinos del país. La ministra Irene Montero y señora de Pablo Iglesias. Y ha salido escandalizadas. Estos españoles están locos, que diría Obelix.

Y habemus moción. Que empiece el espectáculo. "La intrahistoria del pacto Tamames-Vox para la moción de censura: silencio en aborto, violencia de género y las autonomías". En resumen, que va al Congreso a hablar del tiempo y contar sus batallitas de abuelete. "El candidato avisa de que dirá «lo que le dé la gana» por su independencia. El debate en el Congreso se celebrará, como pronto, la semana del 6 de marzo". Nos vamos a entretener.

"Feijóo almuerza en privado con Casado un año después de su caída como líder del PP". Tan privado fue que ha salido en todos los medios de comunicación. ¿De qué va Feijóo? Que tenga cuidado, Casado solo busca vengarse de Ayuso y le está utilizando. El gallego sabrá, ya es mayorcito, pero está jugando con fuego. Y con el futuro de España. Casado creyó que podía pasarse por el arco del triunfo a los votantes de Ayuso. Esperemos que no cometa Feijóo el mismo error.

El País

El periódico sanchista es el reflejo del acojone de Moncloa. "La misión europea a España sobre los fondos: "¿Fraude? ¡Desde luego que no!". Foto en portada de Feijóo y Casado. "Feijóo y Casado comen juntos un año después del estallido de la crisis", dicen con enorme satisfacción. Feijóo les está dando carnaza a los medios de Sánchez. "El PSOE cree haber encontrado un filón en todas las informaciones que están apareciendo y en la literalidad de los wasaps y los mensajes internos que revelan la profundidad de la crisis que acabó hace justo un año con el liderazgo de Pablo Casado, y en un momento delicado de su coalición con Unidas Podemos por varias discrepancias internas". El PSOE está tan desesperado que ve filones por todos lados.

"En el PP están obviando el contenido de los mensajes escritos hace un año por casi todo el equipo de Casado, con el fin de restarles importancia y para no desviarse del único objetivo señalado por el nuevo líder: derrotar a Sánchez", dice Javier Casqueiro. Ahí le has dado, Casqueiro, hace casi un año, una eternidad, una historia que no interesa ya a nadie salvo a El País.

"En el PSOE, sin embargo, van a relacionar esa situación con "la colonización de Génova 13 (sede central del PP) por andaluces y gallegos"". ¿Mande? ¿Es que los andaluces y los gallegos no son españoles y no tienen derecho a estar en Génova? Pocas líneas después se contradice. "En realidad "Feijóo no pinta nada y no lidera el partido"". ¿En qué quedamos? ¿Los gallegos colonizan Génova 13 o no pintan nada? De verdad, chicos, os estáis enredando en tontadas. Y el PSOE tampoco puede hablar mucho de líos internos en otros partidos. A su actual jefe le echaron a patadas no hace tanto.

Al menos Elsa García de Blas dice la verdad sobre lo ocurrido. "El día no podía ser más señalado. La víspera del aniversario de la noche de los cuchillos largos del PP, en la que los barones, reunidos durante cuatro horas en la sede del partido en la madrileña calle de Génova, acabaron con la carrera política de Pablo Casado por su guerra abierta con Isabel Díaz Ayuso". Por su guerra abierta con Ayuso, nada que ver con contratos ni corrupción. Pero poco dura la alegría en la casa del pobre. "Isabel Díaz Ayuso, que salió victoriosa en la guerra interna, no olvida ni perdona el intento de Casado de destruir su carrera política al hacer pública la comisión que cobró su hermano por la venta de mascarillas al Gobierno de Madrid en plena pandemia". Mientes, Elsa. Casado quiso destruir a Ayuso por celos, y la batalla era la presidencia del partido en Madrid. Sobre la comidita de marras, "fuentes de su entorno han restado importancia a la cita de los dos líderes. "Ni fu ni fa", afirman con cierto desdén en el equipo de la presidenta madrileña, informa Juan José Mateo".

"Pedro Sánchez visita Kiev para reunirse con Zelenski". Un día después de prohibir a Feijóo ir a Letonia a visitar a las tropas. Chincha rabiña, yo soy el presi y voy donde quiero y tu no. Este es el nivel del Gobierno en cuyas manos está España.

ABC

Se regodea el periódico conservador en la visita incómoda de las señoras de negro. "Nos preocupa lo que está ocurriendo con la ley del solo sí es sí", dice una señora de negro de la UE. "La misión europea abronca al Gobierno por falta de transparencia y exige «tolerancia cero» con la corrupción tras rebajar la malversación". Todos coinciden menos El País. Curioso, muy curioso. Que se vaya a llorar al hombro de Von der Leyen. Como dice el editorial, "la reforma del delito de malversación cuando España recibe un chorro de dinero de Bruselas resulta difícil de digerir para una delegación europea preocupada con la corrupción". Y más con los antecedentes españoles.

Ignacio Camacho ya ha comprado las palomitas para ver a Tamames. "Como espectador de la política admito que me resultaría sugestivo ver a Ramón Tamames dándole a Sánchez algunas lecciones de economía, de memoria histórica, de reconciliación nacional o de principios constitucionales". "Pero la palabra espectador implica la existencia de un espectáculo, y la política no debería serlo como tampoco el Congreso debería convertirse en un plató o un teatro". Lo cierto, Ignacio, es que el Congreso se convirtió en un circo desde que apareció Podemos por allí.

"No resulta extraño que la idea haya partido de Sánchez Dragó, un intelectual brillante y excéntrico con vocación de 'destroyer' nato. Lo sorprendente es que Abascal, presumible socio de un futuro Gobierno, haya aceptado jugar a ese juego frívolo que trivializa el procedimiento democrático y perfila a su partido con rasgos más estrafalarios de los que ya venía mostrando". Últimamente Vox hace unas cosas muy estrafalarias. Necesita llamar la atención. Y con la función de Tamames desde luego lo ha conseguido. Pasen y vean.

La Razón

"La misión europea urge a cambiar el «solo sí es sí»". La misión europea ha tenido la ocasión de conocer a la niñata ignorante, arrogante y cazurra que hace las leyes en España. Se han quedado locos. "Tirón de orejas de la UE por la reforma de la malversación". ¿A quién quiere engañar El País? "No puede decirse que las dos misiones de exploración que ha enviado el Europarlamento a España se hayan saldado, precisamente, con un éxito para la imagen de nuestro país", dice el editorial. Bueno, pues ya saben con quién se juegan los cuartos, y nunca mejor dicho.

"En los cenáculos de Bruselas no cala tanto la propaganda gubernamental española, excesivamente triunfalista, como el goteo de quejas que los diferentes sectores sociales, políticos y empresariales van haciendo llegar a los órganos de control comunitarios". Que Bruselas no es solo la admiradora de Sánchez.

Jesús Rivases nos cotillea que se habla mucho de "la excelente relación que mantienen Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Pedro Sánchez. Cuentan que la jefa de la Comisión, mientras despacha en cinco minutos las reuniones con otros primeros ministros, las que tiene con el presidente español duran media hora e incluso más. Que nadie busque tres pies al gato, más allá del aprecio de la alemana por el español". Nadie se atrevería a tal cosa, Jesús. "Los rumores dicen ahora que si Sánchez, que tiene mucha mejor imagen fuera que dentro de España, ve perdidas las elecciones, le pediría a Von der Leyen que le diera el puesto que ocupa José Borrell como jefe de la diplomacia europea para empezar a preparar su futuro en las instituciones europeas". Mientras salga de Moncloa, como si le nombran rey del mambo.