Bullying en una escuela catalana: el acento y el idioma de las gemelas argentinas

El martes pasado dos hermanas gemelas llamadas Alana y Leila de tan sólo doce años, se arrojaron por el balcón de su casa. Alana falleció en el acto. Leila está en coma inducido. Vivían con sus padres en la localidad barcelonesa de Sallent, de unos 7.000 habitantes. Habían llegado a España hacía tres años procedentes de Argentina.

La primera reacción del alcalde de la localidad, Oriol Ribalta, fue afirmar que no le constaba el bullying. El consejero de Educación, Josep González Cambray, también negó de entrada que las pequeñas sufrieran acoso escolar. Las primeras informaciones aparecidas en los medios locales hablaban de problemas familiares, de que sus padres se iban a separar. Pero poco a poco ha ido aflorando una parte de la verdad. Por ejemplo, Alana sufría bullying porque se sentía un chico y quería que le llamaran Iván. Su hermana Leila, también padecía insultos, golpes, amenazas...

En el Instituto Llobregat, donde cursaban Primero de la ESO, dijeron que no tenían constancia de la situación de bullying. Esa es la versión del consejero González Cambray, que ayer viernes insistía en que en el centro no habían detectado "ninguna situación específica de acoso". Es más, el dirigente republicano advertía en una comparecencia ante la prensa que un suicidio es "un fracaso de toda la sociedad" y que los suicidios responden a causas "multifactoriales". También el alcalde negó al principio esa situación en el instituto. Alega que no tenían datos. También dice que estamos ante un caso "multifactorial".

Los Mossos desmienten a Cambray

González Cambray admitió, no obstante y tras un atestado de los Mossos en el que se habla directamente de bullying, que tal vez esa fuera una de las causas del trágico suceso. Y añadió que el departamento ha hablado con la dirección del instituto y con el alcalde para trasladar el pésame.

La familia, en cambio, tiene una versión muy diferente a la que han trasladado a los medios las "consternadas" autoridades. Los padres dicen que advirtieron al director del instituto de la situación de sus hijas y que el centro no hizo nada. Ayer viernes convocaron una protesta a la que acudieron entre familiares recién llegados de Argentina y amigos de la familia y de las niñas. Unas treinta personas en total.

La cuestión trans y la del idioma

Salieron de la casa donde viven los padres e hicieron dos paradas. Una frente al colegio Torres Amat, donde Alana y Leila cursaron los dos últimos años de primaria, y la otra ante el Instituto Llobregat. El entorno familiar y los amigos y amigas de las niñas cuentan que Alana quería que la llamaran Iván, que se cortó el pelo y que algunos alumnos la insultaban, la llamaban "Ivana" y "marimacho". También explican que se reían de su acento argentino y de sus dificultades para hablar en catalán.

La prensa argentina se ha hecho eco del caso. El asunto ha sido portada en Clarín, La Nación, Página 12 y en todos los portales digitales. Han hablado con uno de los abuelos de las menores y con otros familiares. En Clarín reportan que "otros familiares de las gemelas contaron que 'lo pasaban mal en el colegio' y que sabían 'que hacía mucho tiempo que se reían de ellas'. Otro de los motivos, se dijo, es que ninguna de las dos hablaba catalán, y por su acento argentino eran blanco del bullying escolar que ahora, después de que el ayuntamiento lo descartara, se está investigando en la Justicia".

Reacción de la prensa argentina

En otra información del mismo medio se apunta que "ayer el primo segundo de las chicas, Kevin, también planteó a los medios locales la versión familiar de que eran víctimas de acoso 'por el simple hecho de ser argentinas'. Al ser consultado por Clarín sobre estas versiones, el alcalde Oriol Ribalta negó inicialmente que sufrieron bullying por ser argentinas, aunque luego afirmó que en la investigación 'están todas las hipótesis abiertas'".

Una de las preguntas que le hizo al alcalde la corresponsal de Clarín en España aludía a los comentarios de vecinos de Sallent que aseguran que los que vienen de fuera sufren rechazo. Ribalta, de ERC, respondía así: "No. Somos un pueblo de acogida para todo el mundo que ha venido desde hace muchísimos años. No nos consta en ningún caso que hubiera rechazo de ningún tipo. Desde el momento en el que tu vienes a vivir aquí y se abren los servicios de acogida, de idioma, hay recursos de todo tipo. En este caso, para ellas, el idioma no era un problema. Lo desmentimos".

El estado de la pequeña Leila ha experimentado una ligera mejoría, según la familia, aunque sigue en estado crítico, con múltiples fracturas y lesiones en órganos internos. La consejería, mientras tanto, apela a la prevención. Los padres piden el cese del director del instituto. Lo hicieron a las puertas del centro, en la manifestación que reunió a treinta personas.