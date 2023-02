Valents y Vox se plantan ante la Barcelona okupa de Colau y Trias

El pasado lunes dos okupas atacaron a un policía fuera de servicio que atendía el bar familiar en el barrio de Collblanc, en Hospitalet. Los dos individuos agredieron al agente, de la policía municipal de la localidad barcelonesa de Piera, con un machete y un martillo. La víctima, que trataba de impedir el allanamiento del local, recibió cortes por todo el cuerpo y varios golpes en la cabeza. La pericia de un mosso d'esquadra al hacerle un torniquete impidió que muriera desangrado, según contaba este viernes el digital Crónica Global. Permanece ingresado en un centro hospitalario mientras que sus agresores, que fueron detenidos, ya han sido puestos en libertad acusados de un delito de lesiones.

Este suceso es uno de los muchos relacionados con los okupas en la provincia de Barcelona, en cabeza en listado de las ocupaciones ilegales en España. Algunos partidos, como Valents y Vox no están dispuestos a permitir que el fenómeno de los allanamientos ilegales pase desapercibido durante la precampaña y la campaña de las próximas elecciones municipales.

A tal efecto, la presidenta de Valents, Eva Parera, ha protagonizado este sábado un mitin delante de Can Vies, un antiguo almacén municipal de Barcelona que fue el escenario de graves incidentes en 2014, cuando Xavier Trias ejercía de alcalde. Los okupas se resistieron al desalojo, quemaron la grúa que debía derribar el edificio y pusieron patas arriba el distrito de Sants durante una semana, hasta que Trias cedió. La mano blanda del alcalde convergente fue una de las razones por las que perdió la alcaldía ante Colau, que implantó una política de máxima tolerancia con los okupas.

Escrache contra Parera

Ocho años después, Can Vies sigue en pie y en sus instalaciones se celebran fiestas y talleres sobre cómo piratear la luz, entre otras especialidades propias de los allanadores. Valents se ha encontrado con un numeroso grupo de okupas y radicales que han intentado reventar el acto sin conseguirlo. Parera ha alzado la voz, ha acusado a los okupas de vivir del cuento y de la permisividad de personajes como Colau o Trias, que ahora quiere recuperar la alcaldía encabezando la candidatura del partido de Puigdemont y Laura Borràs. También ha acusado a Colau de ser una okupa más y ha asegurado que si Can Vies sigue en pie es por culpa de Trias y Colau. Los gritos y las cacerolas no han arredrado a Parera, a pesar de la agresividad de quienes pretendían impedir el acto de su partido, anunciado en redes. Una dotación de los Mossos ha disuadido a los agitadores antisistema de pasar de las amenazas a las agresiones.

Vox también ha denunciado la situación de la Barcelona okupa en una visita a los vecinos de otro local okupado, en este caso en el barrio de Gracia. Su candidato para la alcaldía de la capital catalana, Gonzalo de Oro, habló con algunos vecinos que le explicaron las molestias ocasionadas por los okupas y le mostraron un manual de las juventudes de la CUP, Arran, en el que se explica, entre otras cosas, cómo forzar cerraduras.

Por el momento, las encuestas no contemplan la entrada de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona ni la permanencia de Valents.