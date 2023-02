Tamames dice que Vox pensaba en Felipe González y Alfonso Guerra como candidatos

Cuando queda un día para que Vox registre la moción de censura en el Congreso de los Diputados, con Ramón Tamames como candidato, en una entrevista en El Mundo desvela, junto al muñidor de la misma, Fernando Sánchez Dragó, detalles de cómo ha sido la negociación de la misma y cómo se fraguó su candidatura.

Además de aclarar que Vox no le ha impuesto ningún límite al contenido de su discurso —"Me ha dejado libertad absoluta para mi discurso, absoluta, he sido completamente libre para decir lo que quiero. Por deferencia les he pasado las sucesivas versiones, pero no tocaron nada, a lo sumo me hicieron algunas sugerencias, algunos apuntes"— uno de los datos más sorprendentes y contradictorios con la trayectoria de Vox es que, según desvelan, la formación de Santiago Abascal ofreció a Felipe González y, en segunda instancia a Alfonso Guerra, que fuese el rostro visible de la moción que registrarán mañana.

Sorprende que Tamames mencione estos nombres porque en Vox llevan años hablando del PSOE como un partido con una historia criminal, además de culparlo, junto al PP, de las cesiones hacia los nacionalistas. Además, presentar una moción que lideraría hipotéticamente Felipe González choca con la propia opinión de éste sobre Vox. El expresidente socialista declaró hace poco en El Hormiguero que en su podcast quiere entrevistar a todo tipo de personas, pero que no llevaría nunca a Santiago Abascal: "Yo tengo un límite", contestó rotundo a Pablo Motos para dejar clara su postura.

Felipe, primera opción

En la entrevista de El Mundo, Tamames confirma algo sabido: que la propuesta de encabezar la moción de Vox se la hizo su amigo Fernando Sánchez Dragó. Éste cuenta: "Fue una comida de amigos, en Rafa, en Narváez. Yo de vez en cuando me reúno a comer con Santi Abascal y con Kiko Méndez-Monasterio, su hombre de confianza. Flotaba en el ambiente la necesidad de hacer una moción de censura, para que la gente se entere bien de lo que está pasando, y para que en Europa, que no se enteran de nada, sepan también lo que está haciendo el gobierno. Y empezaron a manejar nombres. Ellos habían pensado en Felipe González...". Es decir, Abascal y Méndez-Monasterio pensaron en Felipe González, al que llegaron a hacer la propuesta, pero no recibieron respuesta.

Como "segunda opción, Alfonso Guerra, que igual que Felipe está en contra de mucho de lo que está haciendo el gobierno, pero hasta ahora Alfonso tampoco ha respondido. Entonces propusimos más nombres", entre ellos Joaquín Leguina. "Se trataba de encontrar un primus inter pares, con una trayectoria ética y estética impecable y que al mismo tiempo tuviera experiencia como gestor y como político", dice Dragó obviando el papel de González en los GAL —la famosa X—y que durante sus Gobiernos fueron muy abundantes los casos de corrupción. Y si hablamos de Tamames, evidentemente cumple con la trayectoria ética y estética, pero carece de experiencia como gestor.

Sea como fuere, ni González ni Guerra han respondido al requerimiento de Abascal y Méndez-Monasterio, y será el veterano profesor Tamames el candidato a la presidencia del Gobierno, aunque como recuerda Sánchez Dragó en la entrevista en El Mundo "habrá dos discursos, uno el de quien presenta a la moción, que se dirige a los parlamentarios, y otro, el de Ramón, el del candidato a la presidencia, que se dirige a la sociedad, a la nación".