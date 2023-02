¿Por qué Abascal no se atreve a ser el candidato de su propia moción de censura?

El Mundo

Lambán: "Damos poder a los extremos y ponemos en riesgo la nación". Se referirá a Pedro Sánchez, que el verdadero peligro para la nación.

Editorial sobre la dichosa moción de censura. "La moción de censura solo genera incertidumbre, sobre todo para los intereses de Vox. Si lo que pretende Abascal es demostrar que el Parlamento retira la confianza al Gobierno -objetivo constitucional de la moción-, tanto el resultado como su procedimiento dejarán claro lo contrario. Sánchez cuenta con mayoría parlamentaria y la empleará para ocultar las grietas que hoy desgarran la coalición. En uno de los momentos de mayor debilidad del Gobierno, Vox le ofrece la oportunidad de resguardarse entre los suyos y de reactivar a los socios de investidura como un bloque. Abascal busca una cuota de protagonismo que, paradójicamente, puede minar la credibilidad de su partido y reforzar a quien pretende censurar". Abascal es un cansino, no hace más que tonterías para llamar la atención.

Como dice José Ignacio Torreblanca, Vox ve en Tamames "a un venerable y simpático abuelito al que hay que sonreír pero no hacer mucho caso. Y en eso, por primera vez, Vox quizá haya tenido la virtud de poner de acuerdo a todos los españoles. Bien está lo que bien acaba. Moraleja final: hasta cuando Vox quiere romper un molde le sale un cliché".

Federico Jiménez Losantos habla de Sánchez en Ucrania. "Sánchez ha convertido el teatro bélico en un acto electoral como el de la petanca de sus jubilados, la biblioteca de sus jóvenes o los paseos sin gente, a la que, si le dejan, lo insulta". "Pero mientras posaba con Zelenski, Sánchez ocultaba que España no está entre los 20 Estados que más ayudan militarmente a Ucrania, y es el segundo que más aumentó sus compras a Putin". "Hipócritas son los países que compran el gas de Putin a través de China y la India. Pero pocos presumen como Sánchez, cuando la mitad de su Gobierno es de Putin". Ahí el que tiene la culpa es Zelenski. Que no le reciba.

Y Raúl del Pozo flipa con la historieta de corrupción socialista en Canarias, la de Tito Berni. No le falta de na. "Cohecho, blanqueo, tráfico de influencias, falsedad y pertenencia a un grupo criminal con la complicidad de diputados socialistas y empresarios con los que compartía mordidas y bacanales, cocaína, puros y putas... O sea que sigue el zafarrancho de trincones políticos en un relato de blanca y braguetas. Hay muchas grabaciones de conversaciones chuscas y pornográficas en prostíbulos y hoteles y en las orgías entre diputados y membrillos; y también fotografías que van a incendiar las redes sociales". "A la financiación corrupta e ilegal de los partidos suceden historias de chupeteras, esnife de perico, practicadas por los que más hablan de feminismo y de decencia. Ahora ha comprobado Tito Berni lo difícil que es abolir el oficio más antiguo del mundo". Las historias corruptas del PSOE son apasionantes. Que nunca falte en prostíbulo. Hay que jorobarse con los de la superioridad moral.

"La okupación se frena pese a los discursos alarmistas". Y un cuerno. Del Tito Berni ni palabra. "El ‘no a la guerra’ se instala en los socios del Gobierno", cuenta Anabel Díez. "El no a la guerra enturbia el ambiente de la coalición". Hala vete, Anabel, Ucrania les importa una higa. Que Ione Belarra se ha puesto flamenca, parece. "La semana terminó con unas declaraciones de Belarra con acusaciones serias a su socio de Gobierno. Tono correcto, pero sin dejar nada a la interpretación. "¿Lo próximo será enviar soldados españoles al frente de batalla?", preguntó". Gilipolleces podemitas. Otros a los que les gusta llamar la atención soltando sandeces.

"El debate sobre el mantenimiento de la ayuda militar está abierto en el Congreso y se interpela a la titular de Defensa, Margarita Robles, para que dé explicaciones. El ala socialista sintió un gran alivio al comprobar, el pasado jueves, que el escrito registrado en el Congreso no llevaba la firma de Unidas Podemos". Vamos, con las cosas que han pasado y ahí siguen no se van a poner estupendo por una guerra. Y además ahí España no pinta nada.

A Luis García Montero se le va la pinza y habla de la vejez. De su vejez. "Cada vez me asusta más ver cómo la derecha española se aprovecha de las debilidades de los viejos. Debilidades físicas, sentimentales e intelectuales. Asistir al paso del tiempo es una puñeta. A todos no afecta comprobar que no somos imprescindibles, el mundo cambia, los años nos dejan fuera de lugar, ya no se liga lo mismo, y si se liga es peor, porque luego no se cumple en la cama". Vaya, Montero, ya lo sentimos. Prueba la viagra.

"Y ahora Vox saca de las tinieblas al pobre Ramón Tamames para que haga el ridículo en nombre de la política española. Vamos a cuidarnos, por favor. El peligro no es sólo hacer el ridículo. Con esta derecha, si te acercas mucho, también se corre el riego de que te encierren en un asilo y te dejen morir sin asistencia médica". ¿Hay algún psiquiatra que le pueda echar una mano a este señor? Necesita medicación con urgencia. Y los de El País no deberían aprovecharse de su edad y dejarle hacer el ridículo con estas columnas.

"Cuatro millones de llamadas sin atender y las quejas crecen un 42% por el colapso en la Seguridad Social". Lo mismo que en el SEPE. Pero la izquierda está muy entretenida con la sanidad de Madrid y el PP a por uvas. "El caos en la Seguridad Social, que el ministro niega con su habitual estrategia de retorcer las estadísticas (contabiliza el proceso desde que se consigue la cita previa), es otro síntoma de la falta de musculatura del Estado y del exceso de grasa que acumula. El Gobierno, que ha gozado de unos ingresos fiscales sin parangón, presume de que ha gestionado bien la crisis, pero muchos indicadores están peor que cuando el PSOE estaba en la oposición. No sólo hay problemas generalizados en la atención primaria sanitaria o en la educación, que demuestran fallos de lo público en sectores donde compite con el sector privado, sino que hay una continua elusión de responsabilidades en lo que son las obligaciones centrales del Estado, como la Justicia -ahí está la huelga de letrados- y la Seguridad Social", dice el editorial.

José Peláez habla de moción de Vox. Desde luego Abascal ha conseguido sus propósito, que se hable de él. "Les confieso que estoy deseando escuchar a Tamames en la tribuna de oradores". Tranquilo Peláez, todo el mundo lo está deseando. "Estoy convencido de que va a ser la mejor intervención parlamentaria que vamos a escuchar en España en los últimos veinte años". "Presiento que va a ser algo antológico, un toque de atención histórico a la izquierda tontita por parte de la izquierda seria, que estaba igual de equivocada, pero que, al menos, había leído". Pues nada, a ver si Batet tiene la amabilidad de no hacernos esperar hasta mayo. "Lo de Tamames no será solo una moción de censura contra Sánchez sino, también, contra el programa de Vox. Una moción para censurarlos a todos. Un regalito para Feijóo". Qué expectativas tan altas, Peláez.

Según Carrascal, "Ramón Tamames siempre tiene algo interesante que decir y estoy seguro que lo dirá en el Congreso. Sobre su decisión de aceptar la candidatura de Vox a la Presidencia del Gobierno, él mismo la ha devaluado al apenas concederse posibilidades, lo que significa que no es el poder lo que le atrae, sino ilustrar a los españoles". Bueno, pues habrá que ir preparando algo para ese gran día.

Encuesta de los lunes. "Feijóo consolida la mayoría absoluta del centro derecha y supera en más de dos millones de votos al PSOE". Veremos en diciembre.

"Sánchez no "devaluará" la moción de Vox y la utilizará contra el PP". "En Moncloa muestran su "respeto" por Tamames y aprovecharán la "oportunidad" para cuestionar la moderación de Feijóo". Sánchez en su papel de abusón. Feijóo no es diputado por lo que no podrá intervenir. Y además la moción es de Vox, no de Feijóo. Qué presidente tan miserable tenemos que soportar gracias a los golpistas, los etarras y la extrema ultraizquierda radical podemita.

Vicente Vallés dice que "asistiremos a un nuevo ejercicio circense: un partido –Vox– presenta una moción de censura mediante persona interpuesta –Ramón Tamames–, porque su líder –Abascal– renuncia. Si Abascal no se atreve a presentarse como candidato de su propia moción de censura, ¿por qué habría de presentarse como candidato en las elecciones?". Buena pregunta.

A Marhuenda le tira más el caso Mediador, el Tito Berni, que nos tiene estupefactos a todos. "Comisiones, juergas nocturnas, visitas a burdeles, transferencias bancarias, pagos en efectivo, botellas de vodka…". Caramba con los socialistas, con el pisto que se dan. "El Tito Berni era un gran feminista. Un dirigente socialista ejemplar, que se hacía fotografías con el presidente del Gobierno, mientras era agasajado por empresarios que buscaban favores para sus negocios en Canarias. Por supuesto, Sánchez no tiene ninguna culpa, aunque es la constatación de que la corrupción es transversal y hay desaprensivos en todos los partidos". Qué dices Marhu, los del PSOE lo que son es unos caraduras y los del PP unos aburridos que solo miran la pasta. Los socialistas al menos lo emplean en vivir la vida loca.