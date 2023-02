Colau promociona la eutanasia en las sedes municipales, según Valents

El Ayuntamiento de Barcelona pone a disposición de los ciudadanos unos dípticos en los que se promociona la eutanasia, según ha denunciado el partido constitucionalista Valents. La presidenta de esta formación, Eva Parera, censura que la administración municipal ponga a disposición de los ciudadanos unos dípticos en los centros cívicos y sedes de distrito en los que, afirma, se "promociona la eutanasia".

En opinión de Parera, "los centros cívicos y edificios municipales no son lugar para promocionar la muerte". También ha reclamado información sobre el coste de esos dípticos y ha exigido que "no se hagan más actos en edificios municipales sobre lo que ellos definen como ‘muerte digna".

A juicio de la presidenta del referido partido y candidata a la alcaldía de Barcelona, "lo que deberían hacer el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalidad de Cataluña es destinar más recursos y esfuerzos en ofrecer ayudas en tratamientos para una vida digna para todas aquellas personas que tienen enfermedades como el ELA o cáncer terminal".

"Cultura de la muerte"

"La muerte plasmada en un díptico deshumaniza y la convierte en un trámite más. Las administraciones promueven la cultura de la muerte en una sociedad hedonista y egoísta, sin ningún valor humano. No se invierte en recursos para cuidados paliativos, no se invierte en recursos para la vida, que alguien venga a ofrecerte la muerte, no es morir dignamente y no debería ser algo que deba promocionar el Ayuntamiento", ha declarado Parera.

Valents critica que en los centros cívicos y demás sedes municipales también se distribuyen dípticos de la asociación "Dret a Morir Dignament" en los que según el partido se "se banaliza la muerte y se da cuenta de la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo sobre morir de manera rápida e indolora llegado el momento". La formación política denuncia además que el Ayuntamiento de Barcelona realizó en noviembre de 2022 charlas y actos sobre la eutanasia, bajo el título "Tenemos un nuevo derecho, que es la eutanasia".

Igualmente critican el reparto de folletos con el lema "Abortar es un derecho gratuito" en los que el Ayuntamiento ofrece ayuda a las menores para abortar.