Gayumbos, putas, alcohol y cocaína: en el "PutiPsoe ya pueden darse por jodidos"

El Mundo

"El PSOE entra en pánico: "Sánchez está pasivo y el 'caso Mediador' nos está atropellando". Es que es muy goloso. Como en casi todos los casos de corrupción socialistas confluyen sexo, mentiras y cintas de vídeo. Y coca y copas. "En el grupo parlamentario piden que los asistentes a las cenas de Curbelo "den un paso al frente" para evitar "desangrar" al partido. Andaluces y gallegos, en el «núcleo duro» de la trama corrupta". A los socialistas andaluces les va una juerga más que a un tonto dos palotes, ya lo vimos en los ERE.

"El Madrid lujoso de la trama corrupta: mesa en Ramses, prostíbulo en el Viso, hotel en Sol y visitas al Congreso. La trama se movía por un radio reducido durante la pandemia mientras recurría a los servicios de prostitutas de lujo", desvela Daniel Ollero. Qué señoritos, estos del PSOE.

Federico Jiménez Losantos lo llama "PutiPSOE". "¿Qué es el PutiPSOE? No todo el PSOE, quede claro. Sólo el que, con Tito Berni al frente, por la tarde votaba contra la prostitución y por la noche la frecuentaba. Feminismo profundo". Y la Irenita callada como una meretriz.

"Tener en nómina a todo un general de la Guardia Civil muestra el volumen del negocio. Para juntar diputeros de 15 en 15 en uno de los restaurantes más caros de Madrid hace falta una fortuna en "gastos de inversión". Pero no iban de putas y de allí, a robar: robaban para, entre putas y coca, seguir robando". "El PP pidió ayer a Tito Sánchez los nombres de los diputeros del PutiPSOE, porque Tito Berni ocupaba varios despachos en las Cortes. A lo mejor era más rápido pedir el censo". Al final todo se acaba sabiendo, Patxi, no te resistas.

Emilia Landaluce estuvo "tomando una cerveza en Ramsés (una de las terrazas más divertidas de la plaza de la Independencia, en Madrid) para ver si aparecían el Tito Berni, el General y Chocho volador (según la trama del caso Mediador, la amante del guardia civil)". Y es que lo de Chocho volador mola. "Suena muy bien", como dice Emilia.

"La trama del Tito Berni, a falta de que se aclare lo que es verdad y lo que se queda en artificio de la instrucción, tiene todos los elementos que gustan a los ciudadanos. Titis, calvos gordos (con pelos en la espalda) en calzoncillos, cocaína y alcohol. Por eso, no es de extrañar que nos divierta que los socialistas del respingo concienciadito se vean retratados y avergonzados por su compañero diputado; diputeros, como dijeron ayer en la tertulia de Federico". Oh, sí, nos tienen tan hartos de superioridad moral, de lecciones de feminismo, de catecismo queer y woke que da gusto verles con el trasero al aire. Putas, copas, coca, vuelta a la normalidad de la corrupción socialista. A ver si se les bajan los humos.

"Tal es el constreñimiento moral ambiental que incluso dan ganas de justificar a esos supuestos 15 diputados socialistas que se divirtieron a escondidas con putas y coca sin la censura estrecha de la izquierda". "Viva el vicio, coño, chocho, cipote... (y todo lo que se les ocurra)". Eso, viva la vida loca.

"Lo que más preocupa al PSOE preelectoral no es la corrupción, sino las putas, el alcohol y la cocaína. De ahí que haya que insistir en las putas y la cocaína; las orgías, los whiskies y los puros... Lo demás les da igual porque robar, la malversación, es un pecadillo venial al lado de esas cositas tan dignas que mandan ahora en política". Que vengan ahora a darnos lecciones y a hablar de abolir la prostitución. Pero si son ellos los que más la usan.

El País

Vamos a echarnos unas risas con los titulares de portada del periódico de Sánchez. "La inflación y las subidas del euríbor aprietan a las familias". Cierto, fatal la inflación. "La auditoría que encargó la Iglesia prevé miles de víctimas de abusos". Ah, claro, con la Iglesia hemos topado. "Ferrovial traslada su matriz a Países Bajos". Chungo. "Los migrantes que naufragaron en Italia avisaron a familiares de que estaban llegando". Terrible. ¿Y el Tito Berni? ¿Y los diputeros? ¿Y el escandalazo de Canarias? Pues ya lo ven, ni palabra. Podían poner para disimular las declaraciones de Patxi diciendo que está todo bajo control, o seguirle el rollo al bloguero Nachete Escolar "el PSOE ha reaccionado con rapidez", pero nada, ni eso. Pepa, cada día dais más pena.

En páginas interiores ya no pueden ocultarlo, solo disimular. Javier Casqueiro toma nota del argumentario del PSOE. "Este martes ocupó gran parte de la jornada en debatir sobre la creación de otra comisión de investigación para indagar sobre la sórdida trama de corrupción del caso Mediador, que afecta a un exdiputado del PSOE de Canarias, que renunció a su acta y fue suspendido de militancia solo unas horas después de conocerse la causa", dice Casqueiro en una información batiburrillo en la que mezcla el caso Mediador con la Kitchen e incluso vuelve a aparecer el hermano de Ayuso. Cualquier cosa para tapar la corrupción socialista.

"EL PAÍS reconstruye la reunión en la que el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, convenció a Juan Bernardo Fuentes Curbelo para que firmase su renuncia al acta". Cuenta El País cómo el Tito se resistió como un titán a renunciar a su acta, hasta que el Gran Santos Cerdán amenazó con secuestrarle. "No vas a salir de aquí si no firmas el acta". Entonces, Isaura Leal, secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, "sale corriendo hacia el registro. No llega a tiempo: el registro acaba de cerrar. La preocupación de la dirección del PSOE es poder demostrar su celeridad en la dimisión del diputado. Y sí hay una forma: a las 19.16 se registra la renuncia telemáticamente. La expulsión de Fuentes Curbelo del PSOE y del Congreso se ha producido en ocho horas". Una película de acción con final feliz y un político muerto.

ABC

"Los whatsaps del móvil de Tito Berni: emojis y mensajes en clave para pedir dinero". La trama pagó parte de la cena de los socialistas del Ramses".

"El volcado preliminar del teléfono del exdiputado señala que Fuentes Curbelo hizo de enlace entre un político y un empresario de la trama". "El informe, al que tuvo acceso ABC, evidencia asimismo que como adelantó este diario, el diputado pidió dinero también de forma directa a ese empresario utilizando el lenguaje clave que ambos conocían: «Si tienes que venir por Madrid Centro y te sobra un bolígrafo me lo traes», le dijo. «No te preocupes, te llevo un par la próxima vez que nos veamos», contestó él". ¿Un par de bolis? Qué imaginativos.

"Este empresario, al que se referían como el «curilla» porque según el mediador, no le gustaban las prostitutas, ha acabado adquiriendo gran trascendencia en la trama". ¿No le gustaban las prostitutas? Entonces es que no es socialista.

Teodoro León Gross adelanta lo que le espera espera al PSOE con esta sórdida historia. "Ahí queda esa última caravana 'friki', penúltima versión de La Parada de los Monstruos, con Tito Berni, el Mediador, el Picoleto y su amante, Chocho Volador. Y la tarjeta de gastos, «ésa, la buena», y los chutes de farlopa y viagra para las lumis. En el PSOE ya pueden darse por jodidos, porque los escándalos complejos son mucho menos corrosivos que estos aguafuertes sórdidos con la brocha gorda de un guión de Torrente". Son mucho más entretenidos, qué se le va a hacer.

"Que el 12,5% del grupo socialista esté bajo sospecha de aparecer en la trama, siquiera en las cenas de lujo impostado del Ramsés subvencionadas por un conseguidor, ha encendido las alarmas. Y es lógico. Moncloa quiere destapar todo rápido para acortar el goteo; pero temen lo que van a encontrarse en esa cloacas". Los predicadores de la moral. Por cierto, ¡Ireneee!, ¿dónde estás? A ver con qué cara hablan ahora los socialistas de feminismo, abolir la prostitución o se manifiestan el 8-M.

Ignacio Camacho cree que Sánchez está acojonado. "Los archivos gráficos y de audio en poder de un juzgado son una bomba de relojería electoral con potencia para volar el último tramo de su mandato. En este momento hay una docena de congresistas temblando". "A Sánchez sólo le faltaba un escándalo de putiferio. El típico asunto morboso capaz de acelerar un proceso de hundimiento". Que le tumbe un caso de corrupción con prostitución de por medio sería maravilloso, justicia poética.

Y es que, como dice Manuel Marín "nadie lee un sumario en esas tardes de batamanta y peli, pero si aparecen un diputado 'prostituyente', un mediador arrepentido, unos chochos voladores, copones sin hielo apoyados sobre la barriga, meretrices en toalla, mesitas con sus rayitas bien dispuestas, 60 gigas de móvil sin filtro ni control, o un ponente de la ley antifraude del PSOE haciendo guarradas, entonces Tito Berni entra en nuestras vidas y se hace como de la familia". Da para muchas risas.

La Razón

"Los barones piden a Ferraz la lista de los diputados que estuvieron con «Tito Berni»". Madre, qué escabechina se avecina. "Alarma en los territorios por los efectos de la trama en el 28-M. El partido se pregunta si hay cargos del Gobierno «facilitadores»". Ay, Tito, la que has liado. "Este es un asunto que se entiende muy fácilmente en la calle, dinero público-drogas-prostitutas", no como los del PP, de espías para consumo propio o cajas B encima de la hace la tira de tiempo, menudo coñazo. Se pongan como se pongan en El País o en La Sexta. "El PP ha visto, además, que tiene dónde morder y no va a soltar la presa". Hombre, a ellos les echó del Gobierno un tipejo que se permitió llamar indecente a Rajoy y ahora se ve envuelto en un caso de drogas, putas, mordidas, malversación. Eso le pasa a Sánchez por chulo.

José Antonio Vera dice que "hay que reconocer que siempre hubo choriceo en los partidos, pero en el PSOE rayan la exquisitez". " Tiembla el grupo parlamentario y tiembla Patxi, su jefe y portavoz. Dice «mediador» que tiene fotos de «cada uno de los que fueron», de los que cenaron, de los que alternaron y del «servicio completo»". Las queremos ya.

"Claro que, según hablaron ayer asustados los asociados del Frankenstein, lo peor está en que, amén del choteo noctambular, la tripleta actuaba en plena pandemia, aprovechando las ventajas de confinamiento decretadas en Madrid por Díaz Ayuso, frente al cerrojazo impuesto en Canarias por el socialista Angel Víctor Torres". Mientras, Illa y Sánchez poniendo a parir a Ayuso. "Votaron por la mañana en favor de ilegalizar la prostitución y por la noche se fueron a celebrarlo con una cuantas de ellas, antes de que entrara en vigor la nueva ley seca. Todo muy normal y ejemplarizante". PSOE en estado puro.

También Marhuenda disfruta de lo lindo. "Las fotos de Tito Berni en gayumbos son demoledoras. A su lado, una chica joven que nadie confundiría con una asistente parlamentaria o una camarera, salvo en alguna película subida de tono y contenido poco recomendable". Es que es la leche. Siempre tan caritativo, Marhu los siente "por su mujer y sus hijos". Sí, la mujer ya estará pensando en salir pitando de Canarias. Y además, con ese cuerpo. "A una determinada edad y con ese físico de barriga cervecera, propia de la Oktoberfest de Múnich, es mejor mantener la compostura".

Ahí entra Pedro Narváez muy oportuno a abroncar a su jefe. "He de defender a esta panda cutre por lo que tiene de ataque a los cuerpos estéticamente no normativos; a ver, no son peores personas los que lucen tripa de los que se dibujan un «six pack» que haría la envidia del mismísimo Aznar". Marhuenda, cuando Irene recupere el habla te va a poner falta, aprende de Narváez.