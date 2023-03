"Bullying" lingüístico separatista contra una enfermera gaditana que trabaja en un hospital de Barcelona

Una joven enfermera de Cádiz que trabaja en el hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona está sufriendo una lapidación mediática y digital por quejarse de los requisitos lingüísticos de la Generalidad catalana para optar a una plaza de enfermería en propiedad en Cataluña. La profesional sanitaria mostró su rechazo a la imposición del nivel C-1 de catalán como requisito para poder optar a una plaza de enfermería en la comunidad autónoma catalana. Y lo hizo en la red social china Tik Tok junto a otras dos compañeras, una de Granada y la otra de San Sebastián.

La joven se quejaba de que la Generalidad catalana imponga el conocimiento del catalán a los profesionales del resto de España que fueron reclutados por la sanidad de Cataluña durante la pandemia para obtener una plaza en propiedad y lo hacía en los siguientes términos: "El puto nivel C de catalán" y "se sacará el nivel C-1 de catalán mi madre, porque yo no".

El independentismo ha viralizado el vídeo, grabado en el interior del hospital, a fin y efecto de engordar la campaña separatista que asegura que el idioma catalán está a punto de desaparecer por la "imposición del castellano".

Uno de los primeros en reaccionar ante las palabras de la joven gaditana ha sido el consejero de Salud de la Generalidad de ERC, el médico Manel Ballcels, que se remitía a un vídeo difundido por la emisora de radio del conde de Godó, Rac 1, para afirmar que "declaraciones como estas son intolerables en una servidora pública. Desde el centro hasta el departamento llegaremos al fondo de la cuestión. Abrimos un expediente. El sistema sanitario debe garantizar la atención en la lengua propia de Cataluña, en eso trabajamos cada día".

Declaracions com aquestes són intolerables en una servidora pública. Des del centre fins al departament arribarem fins al fons de la qüestió. Obrim un expedient. El sistema sanitari ha de garantir l'atenció en la llengua pròpia de Catalunya, en això treballem cada dia. https://t.co/MtufypNO0H — Manel Balcells (@manelbalcells) March 2, 2023

Listas de espera en Cataluña

Con los datos del año pasado, Cataluña encabeza el listado de regiones con más pacientes en lista de espera para someterse a una cirugía, con 154.799 personas. En segundo lugar constaba Andalucía, con 122.959 personas y Madrid, con 71.956 personas.

Respecto a los días de espera, Cataluña ocupaba el segundo lugar, con 156 días de espera, por detrás de Aragón, donde los enfermos deben esperar 183 días antes de ser operados. En Madrid, en cambio, los pacientes esperan 73 días de media para su operación, sólo por detrás del País Vasco, con 71 días, y Melilla, con 40, según datos oficiales.

El mensaje a través de Tik Tok de la enfermera andaluza se ha criticado en la programación de TV3, donde una presentadora se ha quejado del "descaro" de la joven y ha señalado que "se trata de menospreciar la lengua catalana para ganar popularidad, para ganar 'likes' y este es el problema, que alguien piense que ir contra nuestra lengua es ser guay".

Comunicado del hospital y de Puigdemont

El hospital ha emitido un comunicado en el que sus responsables aseguran que "no podemos tolerar que dentro de nuestras instalaciones, en horario laboral y con uniforme de la institución, se hagan vídeos que no tienen nada que ver con la actividad asistencial". Y añadían: "Es evidente que no representan al centro". Además, el hospital remitía en su cuenta de Twitter a las declaraciones del conseller Ballcels.

A la alerta contra la joven enfermera se ha sumado también el golpista prófugo Carles Puigdemont, quien ha exigido a la consejería de Salud una actuación "inmediata" lanzando el siguiente mensaje en Twitter: "El odio a la lengua catalana es una constante entre muchos españoles. Algunos (jueces, policías, funcionarios) militan en la catalanofobia y se protegen entre ellos. Nos ofenden, nos insultan y les pagamos el sueldo. Hay un 'lingüícidio' en marcha. Espero que la consejería de Salud actúe inmediatamente".

L'odi a la llengua catalana és una constant entre molts espanyols. Alguns (jutges, policies, funcionaris) militen en la catalanofònia i es protegeixen entre ells. Ens ofenen, ens insulten i els paguem el sou.

Hi ha un lingüicidi en marxa.

Espero que @salutcat actuï immediatament. https://t.co/QQuv9JD2dL — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) March 2, 2023

Cuenta eliminada

La joven ha eliminado su cuenta en el Tik Tok, aunque el vídeo se puede contemplar en muchas cuentas de Twitter que lo han copiado para su difusión.

El independentismo brama contra la enfermera de Cádiz que no quiere aprender catalán a la fuerza pocos días después del suicidio de la niña argentina de doce años Alana que quería que la llamaran Iván. Ella y su hermana Leila se arrojaron por el balcón en la localidad barcelonesa de Sallent. Su entorno familiar denuncia el "bullying" que sufrían las gemelas por la intención de Alana de convertirse en varón y por su dificultades para aprender el catalán. A Alana, que había decidido llamarse Iván, la llamaban Ivana, además de "sudaca" e "inmigrante", lo mismo que a su hermana, que permanece grave tras su suicidio no consumado.

Este pasado martes, los medios catalanes difundían una conferencia de Jordi Pujol en la que el expresidente de la Generalidad en la que manifestó que el idioma catalán está en peligro de desaparición y abogaba por organizar una gran manifestación en su defensa.