El PSOE, en shock por el Tito Berni: "Están desbordados, como pollos sin cabeza"

El Mundo

"Ferrovial se marcha porque España se ha convertido en un tapón". Son las consecuencias de que un presidente del Gobierno se dedique a insultar a los empresarios día sí y día también y a freírlos a impuestos. Nos va a arruinar. Y encima, en lugar de pedir disculpas, ayer salieron los ministros en tromba a abroncar a Ferrovial. "Ferrovial ignora al Gobierno y desata el temor a más fugas empresariales". Que os den morcillas, imbéciles. El portazo del grupo de construcción sienta un precedente que hace más creíbles otras amenazas. "Están jugando con fuego", dice un empresario. Están jugando con el trabajo de los españoles, pero son tan arrogantes y tan sobrados que en lugar de reconsiderar la situación se liaron a tortazos con la empresa. La misma cazurrada de Irene Montero con el sí es sí.

Como dice el editorial, "Nadia Calviño ha perdido el derecho al reproche que ayer se permitió lanzar contra la constructora, en una nueva muestra de contagio populista. Cuando el propio presidente se desliza por la pendiente demagógica del enfrentamiento entre «los de arriba» y «los de abajo» y demoniza a empresarios con nombres y apellidos señalándolos como enemigos del pueblo; y cuando la ministra de Hacienda usa la legislación fiscal como palanca electoral y encadena subidas impositivas y alzas de las cotizaciones que ahogan a la clase productiva sin tocar el gasto, mientras constata la fuga de empresarios españoles en dirección a Portugal (donde gobierna una socialdemocracia business friendly), resulta hipócrita llevarse ahora las manos a la cabeza. Ferrovial es la primera, pero no será la última". "España no puede convertirse en un país hostil a la inversión extranjera, y aún menos a la nacional. Una de nuestras mayores fortalezas fue siempre la seguridad jurídica y la normativa previsible: las compañías deben tributar justamente en proporción a su beneficios. Pero los continuos globos sonda que parten de una coalición dividida generan inseguridad e incentivan la deslocalización. La señal que se manda es ruinosa". Esto es el sanchismo, la ruina. Y encima se enrabietan. Sánchez ha convertido a España en una dictadura tercermundista.

Pero volvamos al caso de los diputeros del PSOE. "La trama corrupta favoreció a empresarios que tenían "todo el apoyo del PSOE: agüita viene la fiesta"". "Un vídeo con prostitutas en el Hotel Iguazú, la primera alerta para el PSOE hace meses". Hace meses. Y ellos pregonando que han resuelto el caso en 8 horas. Javier Redondo dice que "el caso de Tito Berni retrata desde todos sus ángulos el falso progresismo prêt-à-porter". "El diputado Fuentes Curbelo acudió a un burdel el Día Internacional contra la Explotación Sexual, cuando su partido se pronunció rotundo en el Parlamento y emitió un comunicado mostrándose partidario de nuevo de la abolición de la prostitución. Curbelo aplaudió firme, se ajustó el alfiler de la corbata y terminó la noche en el Club Sombras". Como decía una columnista, había que aprovechar antes de que entrara en vigor la ley seca. Ver para creer.

"El show de Tito Berni es el signo de los tiempos: trapicheos con las fotovoltaicas y renovables a cuenta de las subvenciones europeas; total: empobrecimiento del medio, mares de cristal y espejo, plataformas kilométricas sobre las aguas, infinitos palotes de hierro taladrando los campos, mutación del paisaje y liquidación de especies. Negocio para los pillos que siempre están a la última, a lo que se lleva". Los ecolojetas, que diría Federico. A esto nos lleva el fanatismo de los nucleares, no gracias.

Mientras, "López y Cerdán husmean trémulos en la bancada socialista. Buscan completar la lista de diputados asistentes a cenas impropias o injustificadas. Nadie conoce a nadie donde todos se miran". ¿Este que está a mi lado se habrá ido de putas? Es para partirse.

Eduardo Álvarez dice que "resulta inadmisible que la presidenta del Congreso y su homólogo del Senado hagan como que lo del Tito Berni no va con sus responsabilidades". "Quienes son la tercera y la cuarta autoridades del Estado no pueden permitir que de pronto el Congreso y el Senado parezcan salas VIP de los locales de putiferio de moda en la capital del Reino". Oh, sí que pueden, ahí los tienes, silbando y mirando a las nubes. Y en el PSOE, lo mismo, nadie conocía al diputero Berni. "Manda huevos que en España alguien pueda llegar a ser nada menos que diputado -¿alguien le pondrá en lo más alto de las listas?- sin que sus compañeros de bancada se enteren de la misa la media sobre a qué dedica su jornada laboral, pese a pasearse como Pedro por su casa del brazo de sus amigotes por el Salón de Pasos Perdidos. Lo próximo será llevar los plenos a la sala Ramsés". A lo mejor sería su sitio.

El País

"El Gobierno presiona contra la salida de Ferrovial a Países Bajos". Al estilo chulesco y mafioso del sanchismo. En vez de convencer y negociar, a insultar y cocear. Y ¡oh!, sorpresa. Pepa se ha dignado a meter en su portada algo, un poquitín, del caso de Tito Berni. Eso sí, sin que aparezca el PSOE por ningún sitio. "El general del caso Mediador guardaba 61.110 euros en una caja de zapatos". Mira, hay un guardia civil en la trama, vamos a centrarnos en él. Qué pandilla, los de Prisa.

A Ferrovial le llueven tortas desde el periódico sanchista, que incluso habla de "bloquear" su salida. "El principio europeo de la libertad de establecimiento y la normativa de la UE permiten el traslado de la empresa, pero eso no implica que sea una decisión bien justificada. Los argumentos aducidos ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el "proyecto común de fusión" (inversa) de las dos principales compañías del grupo son confusos, incompletos o inexactos". Pepa, chata, está muy claro por qué se va. Porque el Gobierno les fríe a impuestos y ha sumido a España en una inseguridad jurídica con sus decisiones y leyes populistas. Una república bananera con rey de aderezo, en eso nos ha convertido Sánchez.

"El traslado de la sede social fuera de España excluiría también la tributación de sus grandes directivos y nada de ello acaba de cuadrar con la trayectoria de una empresa en un país que contribuyó a su engrandecimiento , en particular a través de los ingentes recursos obtenidos en licitaciones de obra pública". Y que correspondió creando miles de puestos de trabajo que el Gobierno se ha cargado con sus insultos y sus políticas irresponsables.

Y miren lo que me he encontrado. "‘Caso Mediador’: Tito Berni financió con las mordidas a su club deportivo y se quedó con 5.900 euros". "La Policía encuentra en el móvil del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes conversaciones con al menos dos empresarios implicados en la trama de corrupción". Socialista y corrupción en una sola frase. Seguro que Pepa se ha tenido que tomar una tila.

Y, cómo no, intenta extender la basura socialista al PP. "El PP, ante la contradicción de usar el ‘caso Mediador’ como arma contra el PSOE mientras le acecha la sombra de sus causas de corrupción". Mira Feijóo, esto es una mina. Todo el mundo entiende el caso Tito Berni. Socialistas yéndose de putas con dinero público, cocaína, copas, fotos vergonzosas al mejor estilo Roldán. La Kitchen esa no le interesa ni al tato. No caigas en esa trampa.

ABC

"El Gobierno entra en shock por la salida de Ferrovial". "La juez a Tito Berni, tras escucharle negar hasta su mote: «Todo es mentira»". "La titular del juzgado mostró fotos en el burdel, grabaciones y el «paseíllo de empresarios» en el Parlamento para desmontar las evasivas del diputado del PSOE, presunto cabecilla del caso Mediador, en su declaración". "Las consecuencias del caso Mediador afectan ya al Partido Socialista en su conjunto", dice el editorial. "Anteayer, en una rueda de prensa que frisó la extravagancia, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, señaló que hasta la fecha no había tenido constancia de actitudes o comportamientos deshonestos por parte de sus diputados. Además de responder con un intolerable «qué más te da» a un periodista de ABC". ¿Pero quién se ha creído que es Patxi López?

"Existen evidencias de audio en el sumario del caso que prueban que Navarro Tacoronte envió una nota de voz en la que se negocia una cena en el restaurante Ramsés y, precisa literalmente, «mesa para quince personas. Solo personas del Partido Socialista»". En plena pandemia, encima. Y el Tito criticando a Ayuso por permitir abrir la hostelería, el colmo de los despropósitos. Como Canarias estaba cerrado, se venía a Madrid de juerga putera.

"Que una colección de diputados socialistas acuda al unísono a una convocatoria tan insólita como la organizada por el 'Tito Berni' y que incluso puedan haberse visto beneficiados por el pago total o parcial de su cubierto es algo más que una irreparable falta de ética pública. El caso Mediador ha dejado de ser un caso aislado y personal de Fuentes Curbelo para acabar extendiendo una sombra de fundada sospecha sobre el PSOE". Y la conducta de Patxi López no ayuda en nada. Ayer, con Susanna Griso, también tiró de una chulería intolerable.

Sobre el tema Ferrovial dice Julián Quirós que "el problema está en que las decisiones políticas del sanchismo han contaminado la capacidad operativa de las empresas, con intervencionismo, ideología y señalamiento populista. Calviño evita hacerse las preguntas correctas. ¿Cómo es qué un país vecino disfruta de mayor seguridad jurídica?, ¿por qué operar desde Madrid despierta hoy recelos en cierta inversión extranjera?, ¿qué atributos políticos nacionales estamos exportando para perjudicar la confianza en la marca España?, y sobre todo, ¿quién es el responsable de todo esto?". Un insensato sin escrúpulos que vive en Moncloa.

La Razón

"Clamor en el PSOE por el daño reputacional: "Es todo muy cutre. Hay mucho malestar"". "El grupo parlamentario del PSOE ha pasado del estado de shock y del miedo a lo que pueda venir a la indignación y el cabreo". "«Es muy triste el señalamiento que están sufriendo algunos compañeros sin haber hecho nada», señala una parlamentaria". Pues que den los nombres de los diputeros implicados y se acabarán las especulaciones.

"La indignación va en una doble dirección: contra el exdiputado Fuentes Curbelo y contra el PP". Claro, claro, el PP tiene la culpa de que los socialistas corruptos siempre se gasten la pasta robada en putas y cocaína. "«La gente está jodida por cómo ha podido colarse una persona así», añaden en las filas socialistas". Bueno, no es una, ya han aparecido algunos más. Y tampoco hay que romperse la cabeza por cómo han llegado a diputados. Iban en las listas del PSOE, así de sencillo. Por más que intenten ocultarlo, al final se sabe todo. Alguien manda un mensaje, alguien susurra, alguien hizo una foto…

"También el temor a las consecuencias está a flor de piel en las filas socialistas: hay quien asume que va a tener efectos electorales". Sí, es lo único que les importa. Y anuncian una "«lluvia de querellas» tanto al «mediador» Marcos Antonio Navarro Tacoronte, como a todo aquel que acuse a diputados socialistas de corrupción sin pruebas". Ah, pues que tome nota Ayuso, y se querelle contra Sánchez, que la acusa de corrupción no ya sin pruebas, sino con el caso archivado.

Sergio Alonso da en el clavo. "Gracias a Irene Montero, España ha repelido por fin el patriarcado y es más feminista, aunque, eso sí, con algunas excepciones. Lo es, por ejemplo, en los bailes y cánticos del 8-M, en los mítines y a la hora de enchufar a amigas en cargos públicos, pero deja de serlo cuando las verdaderas feministas se suben a las barbas de la ministra, cuando se debate la Ley Trans o cuando los violadores salen libres a la calle por culpa de la norma que hizo ella misma. Tampoco parece feminista el silencio cómplice en torno a los imputados por los ERE y a los diputados socialistas que acudían a burdeles con los empresarios de los que cobraban mordidas. Juan Bernardo Fuentes, el «Tito Bernie» del caso Mediador, se libra de las obsesiones de Montero, quizás por ser socialista". ¡Ireneeee! Estoy empezando a preocuparme. ¿La han secuestrado? ¿Está enferma? A lo mejor se ha quedado afónica tras tanto berrear que su ley provioladores es perfecta.

Marhuenda dice que "la desolación cunde en las filas socialistas. En un encomiable ejercicio de transparencia, Patxi López no quiere informar sobre los comilitones de Tito Berni en las juegas alimenticias. Con ello no les presupongo ningún comportamiento reprobable o la pertenencia a esa sórdida trama, simplemente es exigirle a Patxi lo mismo que reclamaba al PP cuando estaba en el Gobierno y no había sido ascendido a escudero de Sánchez". Patxi, lo decimos por tu bien. Van a salir tarde o temprano. Y menos gritos, Milagritos.

Jesús Rivasés dice que "ahora, nadie, ni el ínclito Tezanos, puede calcular el impacto electoral del caso «Mediador», pero en el PSOE algunos creen que no dejan de crecerles los enanos". "Los socialistas, expertos en aprovechar los escándalos ajenos saben que gestionar lo de «Tito Bernie» es un empeño casi imposible, como demostró un descompuesto Patxi López antes las preguntas obvias de la prensa". Con los años que lleva en política ya podía tener un poco más de temple.

"La imagen que transmiten el Gobierno y el PSOE es la de estar desbordados por los acontecimientos y la de andar como pollo sin cabeza", concluye César Lumbreras. Y no solo por el Tito Berni, por muy goloso que sea el tema. "Lo penúltimo, porque seguro que a estas horas ya hay otro, tiene, para algunos, un carácter mucho más que simbólico de lo que está pasando, mientras que, para otros, es un precedente gravísimo. Se trata de la marcha de Ferrovial (su sede) a tierras de los Países Bajos".

"Desde el Ejecutivo, hasta los ministros que pasan por ser más moderados, es un decir, se liaron ayer la manta a la cabeza descalificando la actitud de esta empresa. Es, desde errónea hasta inaceptable, según los calificativos de Nadia Calviño. Al margen de la consideración que merezca esta decisión, el Gobierno debería hacer examen de conciencia (suponiendo que tenga) y comenzar por preguntarse si algunas de sus medidas han contribuido a esta fuga y si podría haber hecho algo para evitarla. ¿Habrá más empresas que estén pensando en seguir este camino, buscando más seguridad jurídica y menos impuestos? Esta es la segunda parte del problema". Pero en lugar de hacer examen de conciencia han reaccionado como Irene Montero ante la ley del sí es sí, con insultos y amenazas. Los fachas con toga, los empresarios fachas desagradecidos. Podría resultar comprensible en la descerebrada pareja de Iglesias, pero que Calviño, que ya tiene una edad, estudios y experiencia, se comporte como una chiquilla enfurruñada es la gota que colma el vaso. Elecciones ya.