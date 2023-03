Jiménez Losantos: "Berni atacaba a Ayuso por abrir los bares, pero llenaba puticlubs de diputeros"

El Mundo

"El Congreso advierte de que no permitirá un registro policial del despacho de 'Tito Berni' sin el aval del Supremo". Es un recinto sagrado. Y ya tenemos "Los cinco diputados del PSOE confirmados junto a 'Tito Berni' en el Ramses... y siete manchados más". ¿Ves Patxi? Como dice el editorial, "por responsabilidad institucional y por higiene democrática, el PSOE debe aclarar los hechos que rodean al caso Mediador y revelar la identidad de los cargos relacionados con Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Intentar blindarse anunciando acciones legales no hace más que alargar las sombras de sospecha". "Más que en dirimir responsabilidades, Ferraz parece interesado en aplacar una polémica que golpea sus intereses electorales". Claro, en eso son todos iguales.

Encima, el PSOE está impidiendo que la policía acceda al despacho de Tito Berni en el Congreso. "La falta de colaboración del PSOE está comprometiendo la imagen de la sede de la soberanía nacional". "El shock en el que se hallan la cúpula de Ferraz y su grupo parlamentario es fruto de la falta de transparencia. El PSOE está pagando el coste de la moralización del debate público en la que se apoyó para impulsar la moción de censura de 2018. Tanto por la opacidad mostrada hasta ahora, que contrasta con el listón con que el partido juzga los casos de corrupción del PP, como por el hecho de que, mientras defiende la abolición, se vea envuelto en una serie de fiestas con prostitutas". Y con qué maneras.

Federico Jiménez Losantos dice que "al PutiPSOE se le amontonan las evidencias delictivas y troleras: Berni atacaba a Ayuso por mantener abierta la hostelería, pero llenaba restaurantes y puticlubs de diputeros que fingían confinarse a las siete de la mañana. El 8-M celebraba el Día de la Mujer Trabajadora, mientras diría para sus adentros: «sexual»". Parece que la foto de su whatsapp es un homenaje al 8-M. Ni un paso atrás, dice el putero.

"Los dos grandes filones de la trama eran las energías renovables y los fondos europeos". Ya sabe la alemana que vino a buscar los fondos dónde están. En el Ramsés.

El País

"Ferrovial se adjudicó contratos por 1.000 millones en la era Sánchez". ¿Y eso cuántos puestos de trabajo creo? Van a machete contra la empresa y el empresario. Tito Berni ha vuelto a desparecer de la portada. ¿En España si te adjudican un contrato te conviertes en rehén?

"Malestar en la cúpula del PP por la decisión de Ayuso de prescindir de alcaldes casadistas para el 28-M". Hombre, si les parece los mantiene. "Algunas fuentes de la dirección resaltan el "error de quitar a alcaldes" en ejercicio". ¿Y esas fuentes son amigos de esos alcaldes o son fuentes casadistas?

"Los casadistas han recibido la escabechina interna con sorpresa, por demasiado profunda. "Lo mismo que ella pedía que no le hicieran es lo que ha hecho. Ella pidió que si tenía éxito electoral se la respetara, pero estos alcaldes ganaron y ella los ha quitado", se queja un dirigente próximo a Casado". No entiendo como puede haber todavía casadistas. Y si los hay, hace bien en quitárselos de encima, le darán una puñalada a poco que se descuide. Ayuso ni perdona ni olvida el intento de Casado y de sus colaboradores de acabar con su carrera política. Normal, la machacó por celos.

A Pepa se le cae la baba con la actuación del PSOE en el caso Tito Berni. "La fulminante expulsión de Fuentes Curbelo del PSOE y la entrega del escaño ante las informaciones que lo vinculaban a la trama justifican la apertura de una investigación interna en el partido. La respuesta encarna de forma clara la intransigencia ante la corrupción que ha calado en un partido que sufrió en sus propias carnes los efectos de la trama de los ERE en Andalucía". Claro, por eso ha eliminado la malversación del Código Penal. Los ladrones se irán de rositas.

"El Partido Socialista ha reaccionado con firmeza y prontitud ante un uso sospechoso del Congreso de los Diputados y ese es el camino deseable también para cualquier partido que pueda verse en circunstancias parecidas". Por supuesto, por supuesto, lo que hace el PSOE siempre es un ejemplo a seguir, es nuestro guía. Y ahora, a lo que íbamos. Hablemos de la Kitchen.

ABC

"El marido de la directora de la Guardia Civil recibía «importantes ingresos» de empresas subvencionadas por la Junta de Andalucía". "La consultora de Juan Carlos Martínez tenía entre sus principales clientes a sociedades 'regadas' por los gobiernos del PSOE, según un informe policial de la UDEF". "Belén Hoyo: «Las mujeres del PSOE van a tener que ir al 8-M escondidas»". Y las de Podemos escoltadas, tras poner en la calle a los violadores.

Carlos Herrera critica la bronca del Gobierno a Ferrovial. "Los aspavientos chavistas de toda esta colección de inútiles aupados a ministros solo hace recordarnos las rabietas de los malos gobernantes". "El desembarco de cretinos, uno detrás de otro, sugiriendo leyes precipitadas para castigar que una empresa busque cotizar en mercados de mucha más liquidez es una muestra del fracaso evidente de un Gobierno de tics bolivarianos. Poco menos que pretenden que devuelva hipotéticas ayudas que ellos le han perdonado a los malversadores, y que serán capaces de establecer en una ley con técnica jurídica semejante a la de la ley de 'solo sí es sí'". Vaya pandilla de hienas, lo que estamos viendo estos días es inaudito. Y también lo están viendo en Europa.

"De aquí a los próximos días, si no hay efecto contagio, el Gobierno voceará, entre exabruptos, argumentos demenciales para castigar a alguien que no tiene que dar explicaciones por hacer algo legal: irse a donde le parezca. ¿Quién es Nadia Calviño para decidir dónde tiene que trabajar una empresa? ¿Quién es este Gobierno para desautorizar a los accionistas de Ferrovial por tomar una decisión acorde a sus intereses legítimos? Lo que nunca imaginábamos. Les falta la palabra mágica: ¡exprópiese!". Y luego se ríe Sánchez cuando le dicen que quiere convertir a España en una dictadura bolivariana. Pues es así como se está comportando.

Ignacio Camacho dice que "más allá de su dimensión objetiva, los ribetes procaces del caso arruinan cualquier tipo de defensa propagandística. La batalla del relato está perdida. Por un lado, las juergas con putas abren una brecha de hipocresía en la coherencia de un partido que se postula como campeón de la causa feminista; por otro, el uso del Congreso como oficina de tráfico de favores –¿no tiene nada que decir al respecto su presidenta?– pone a numerosos diputados bajo el foco de la sospecha". Y no te olvides, en pandemia.

"El Ejecutivo tal vez logre, no sin dificultad, acotar el margen de responsabilidades; lo que no está a su alcance es frenar el superlativo desgaste de su imagen, ya carbonizada por la alarma social que han generado la ley del 'sí es sí' y sus beneficios a agresores sexuales. Hay motivo para los nervios en el entorno de Sánchez. El impacto de las fotos con chicas de alterne resulta difícilmente reparable; es de esa clase de temas capaces de permeabilizar la opinión pública hasta ganar la calle e instalarse en las conversaciones cotidianas del trabajo, el bar o las reuniones familiares". Animan mucho, es verdad, dejas a tu cuñado sociata sin argumentos.

Álvaro Martínez ve normal lo de Ferrovial, "una vez que el Gobierno ha decidido declarar la guerra a la gran empresa, los ricos, los del puro, los codiciosos y el resto de la imaginería pantuflera que ha ido alumbrando en su cruzada contra «los poderosos del Ibex»". "A tumba abierta se lanzó después parte del Gobierno contra los empresarios, poniendo nombre y apellido (Juan Roig) al «capitalismo despiadado» de uno de los mayores empleadores de España". "De aquellas llamaradas, estos ferroviales... A la gente no suele gustarle pagar más y más impuestos y menos que la insulten". Y encima se enrabietan como críos. Pero ¡dios!, ¿qué tenemos en el gobierno? Se cargan el país, como lleguen a diciembre se lo cargan.

La Razón

"Los investigadores creen que "Tito Berni" pudo manipular cheques". Sandra Golpe ve en el caso Tito Berni "una historia digna de ser incluida en la próxima entrega de Torrente, «cutre, repulsiva y gravísima», en palabras de los ministros del propio Gobierno, que cada día reciben instrucciones del adjetivo calificativo concreto que deben emplear, todos a una, ante la prensa". "Nos quedan capítulos jugosos de la serie Mediador. Atentos al próximo, con la Policía Nacional entrando en el Congreso, en el despacho del tito Berni, buscando pruebas". Saquen las palomitas. No sabemos quién será el próximo socialista que aparecerá en cueros con una pilingui esnifando farlopa.

Toni Bolaño está muy cabreado por lo que le está cayendo a su partido. "El PSOE está preocupado, sí, porque se desconoce el alcance de la trama que el juez la sitúa activa un año. O no daba para tanto o los que se hacían pasar por conseguidores eran unos fantasmas que no conseguían ni lo evidente. Pero, sobre todo el PSOE está herido en su dignidad. Que un diputado vote contra la prostitución por la tarde y por la noche se vaya de putas ha sido un golpe bajo. Que un partido feminista y de izquierdas tenga entre sus filas a indeseables, y no saber de su existencia, ha sido un golpe reputacional". Y se ponga de foto en el Wathsapp un cartel del 8-M "ni un paso atrás" de aurora boreal. Tiene cara el tío.

Marhuenda cuenta que "en las filas socialistas cunde el pánico mientras la cúpula directiva se muestra convencida de que el escándalo de Tito Berni y sus compañeros de correrías no les pasará factura. Con un optimismo encomiable aseguran que ganarán las elecciones y seguirán en el Gobierno". Bueno, aun queda mucho, no vendamos la piel del oso antes de cazarlo.