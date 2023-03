Pam pone en un aprieto a Pablo Iglesias: ¿vive Irene Montero en un "orgasmo equivocado?"

El Mundo

"La mayoría impugna a Irene Montero y su 8-M". Va a ser un 8-M de lo más entretenido. A tortas, van a acabar unas feministas contra otras. "Así engulló Igualdad año a año el clamor feminista hasta dividir el 8-M: 'sí es sí', trans, abolición...". ¿Qué haríamos las mujeres sin Irene y Pam? Si hasta nos han enseñado que tenemos vagina y clítoris, cómo tenemos que hacer para disfrutar del sexo… eso después de permitirnos votar, abrir cuentas corrientes, quitarnos el sujetador. No me puedo imaginar la vida sin ellas, pero cuando ese día llegue muchas lo celebraremos con champán francés.

Arcadi Espada cree que sobra el 8-M, el día del "mujerío". "Desde hace años no hay día que no debamos ocuparnos de alguno de sus dramitas, incluidos los de la higiene íntima". Cierto, son pesadísimas. "Día tras día he de oírles desgranar sus mentiras". Son un coñazo insoportable. "La discrepancia más perseguida y castigada con mayor severidad es siempre la de las mujeres que temerariamente deciden pensar por sí mismas y plantan cara a la implacable cofradía". Que les den, no las tenemos miedo. Por todo ello y muchas cosas más, Arcadi declara el 7 de marzo "Día Internacional de las Mujeres Libres". Gracias, Arcadi, pero las mujeres libres no necesitamos un día especial, lo somos todos los días. ¿O tu quieres un Día Internacional del Hombre Libre?

Maite Rico comenta las tonterías de Pam, la boba esa a la que pagamos un pastón por decir gilipolleces. "En su irrefrenable ímpetu por mejorar la vida de las mujeres, el Gobierno se apresta a aprobar una nueva norma: el Decreto Ley de Garantía del Placer Sexual Sin Penetración Humana. Lo esbozó Pam, secretaria de Estado, en uno de sus risueños monólogos en esa especie de club de la comedia que se monta Igualdad los fines de semana". "Pam nos ha descubierto ahora que las españolas vivimos en un orgasmo equivocado", que es mejor la masturbación que la penetración, que hasta que ellas llegaron solo los hombres disfrutaban del sexo.

"Se asustan porque reivindicamos el placer para las mujeres, porque solo lo han tenido ellos durante muchísimo tiempo. Al oírla, una España compungida se pregunta con qué clase de hombres han tenido que convivir, y mira con una mezcla de recelo y conmiseración a sus correligionarios de Podemos". Sí, Pam ha puesto a Pablo Iglesias en evidencia. ¿Le dará placer a Irene? Porque sabemos que penetración ha habido, tres churumbeles lo demuestran.

El País

"La izquierda llega rota al 8-M por la reforma de la ley del sólo sí es sí". Ya estaba rota mucho antes, desde que Sánchez metió a la secta podemita en el Gobierno. Dice el editorial que "el 8 de marzo es algo más que una fecha relevante del calendario reivindicativo del movimiento feminista. En el caso de España, la fecha afecta al corazón de la agenda política de un Gobierno de coalición que llega a esa celebración con su brecha más seria y con el movimiento feminista convocando dos manifestaciones diferentes. Allá se maten. "El Ejecutivo se encuentra en una posición de fragilidad que perjudica la valoración de la acción de gobierno en muchos otros ámbitos". El Ejecutivo se encuentra ya muy perjudicado, no hay más que leer las rabiosas columnas en los digitales de la extrema izquierda.

"La cutre trama de empresarios intentando sobornar con prostitutas y cocaína a un diputado socialista a través de un delincuente convicto como mediador sigue castigando el hígado del sector social más sintonizado con el Gobierno, que tiene que encajar el regreso a las portadas de la explotación de las mujeres, sea cual sea el alcance final de una trama que, por lo conocido hasta ahora, no ha comprometido dinero público". Una cutre trama marca PSOE.

"Las próximas generales se vislumbran como una doble oferta electoral: de un lado el PSOE y Sumar, del otro el PP y Vox". ¿Sumar? ¿Qué es Sumar? Ah, sí, un invento de la Yoli que hasta ahora lo que ha hecho ha sido dividir.

Los columnistas de El País contradicen al Gobierno y a su periódico con el tema Ferrovial. "Cuesta entender la intensidad de la ofensiva en un Gobierno europeísta", dice Víctor Lapuente. "Ni Países Bajos es un paraíso fiscal, como piensa cierta izquierda, ni España una república bananera, como considera cierta derecha". Y David Trueba dice que "la pataleta de Ferrovial ha desencadenado la pataleta del Gobierno . Ambos se necesitan, así que sería bueno que sellaran la paz". Toda una rebelión contra la orden de Sánchez de arremeter contra Sánchez y su presidente.

Por último, insólita entrevista a Tamames. "No estoy aquí para defender a Vox, conozco sus "extremosidades". ¿Pero no es el candidato de Vox para presidir el Gobierno? O sea, si lo hemos entendido bien, Vox presenta un candidato que está en contra de Vox. Qué raritos son los de Abascal. La entrevista no tiene desperdicio y no queda muy claro si quien ha perdido el juicio es Abascal o Tamames.

ABC

"Dos manifestaciones y gritos de dimisión: así será la marcha del 8-M más convulso. El Día de la Mujer las dos corrientes marcharán de nuevo por separado, más enfrentadas que nunca. Las feministas clásicas pedirán la destitución de Irene Montero por las consecuencias de la ley del 'solo sí es sí'". Mola. Nos vamos a divertir. Dice el editorial que "desde 2020, fecha en la que Irene Montero asumió la cartera de Igualdad, el feminismo ha sufrido desde la izquierda una colección de fracturas que han acabado afectando a la propia unidad de la coalición de gobierno así como a la percepción social de la causa". Desde que Podemos llegó a la política ha destrozado muchas más cosas que el 8-M. Son la mayor desgracia que le ha sucedido a este país desde la guerra civil, un cáncer que hay que extirpar cuanto antes.

"El planteamiento político y estratégico desde el que se ha planteado la agenda legislativa ha redundado en esta división que, en muchos casos, ha fomentado posturas de una agresividad insólita". Todo en Podemos es de una agresividad insólita. Todo en este Gobierno en general. O ellos o nosotros.

La Razón

"El Gobierno se estrella contra el 8-M". "Podemos agita la calle contra el PSOE: «No les va a salir gratis» reformar el «solo sí es sí» y en Ferraz les acusan de «dividir» al feminismo". Qué maravilla. Aunque una se pierde con tanto ruido. ¿Qué le hace pensar a Irene y su pandi que las feministas están encantadas con que los violadores salgan a la calle? "La coalición ha entrado en un punto de no retorno. No hay riesgo de ruptura como anticipan ambas partes, pero sí se asume que la cohabitación hasta las generales va a ser cada día más complicada. En Ferraz se muestran especialmente molestos con la actitud de Pablo Iglesias, que ha alentado durante el fin de semana a una rebelión contra el PSOE en las movilizaciones del 8-M. «Lo mínimo es respeto y educación», señalan fuentes socialistas, que critican que quien tuvo una responsabilidad institucional dedique estos ataques al todavía socio de coalición". ¿Tienen ahora insomnio? Demasiado tarde.

"Mal rollo. Tensión. Agresión verbal. Este es el tono entre Unidas Podemos y el PSOE a cuenta de la modificación de la ley del «solo sí es sí»", dice Toni Bolaño. Cría cuervos. "La bronca constante, que agita la derecha política, mediática, económica y judicial, no es buena consejera en un momento de tribulaciones y de cambios porque, señores y señoras del Gobierno, la tensión desmoviliza". ¿Bronca de la derecha mediática? Pero Toni, si tu escribes en un periódico de derechas, ¿a quién estás acusando? ¿A Marhuenda? "Pónganse de acuerdo por favor. Por la salud de la coalición", ruega desesperado el periodista sanchista de La Razón.