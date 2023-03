El contratista de Tito Berni encontró el talento de la cuñada de Ábalos: contratada como policía con nota sobresaliente

El contratista del Tito Berni en Valencia tiene nombre y es socialista. Se llama Aarón Cano, es persona de la máxima cercanía de José Luis Ábalos y ha sido el responsable de la Policía en el Ayuntamiento de coalición de Compromís y el PSOE. En concreto, el área de Policía y Bomberos que dirigía Cano dentro del Ayuntamiento de Joan Ribó contrató a dedo pedidos de más de 17.000 euros con una de las empresas de drones vinculadas a la trama del Tito Berni durante los años 2021 y 2022. Aarón Cano forma parte de la cúpula de la fundación de cabecera del ex ministro Ábalos. Y, además, descubrió el talento de la cuñada del mismo Ábalos: bajo su mando en la Policía, la cuñada no sólo logró una plaza como agente, sino que lo hizo con nota sobresaliente.

La delegación responsable de Policía y Bomberos, que dirige el PSOE compró drones, baterías y hélices en tres contratos –de 14.025 euros, 2.299 euros y 1.161 euros– a las empresas de la trama del Tito Berni. El máximo responsable de esas compras fue Aarón Cano. Cano, según la documentación en poder de Libertad Digital sellada el pasado 7 de octubre de 2019 y 21 de febrero de 2020 –un año antes de la firma de los contratos de compra de los drones relacionados con la trama del Tito Berni– figura como vocal del patronato de la Fundación Fiadelso, la entidad de referencia de José Luis Ábalos. El ex ministro ha llegado a tener tal implicación con esta fundación que realizaba viajes internacionales con cargo a sus fondos y hasta la sede de Fiadelso fue copropiedad de Ábalos. Y, por si la vinculación entre ambos fuese poca, Aarón Cano fue el responsable de detectar el talento de la cuñada del ex ministro.

Fue la época en la que se constituyó lo que se conoció como bolsa de mejora de empleo de la Policía Local de Valencia: hace un año. La Policía Local de Valencia era ya competencia del ahora revelado como contratista del Tito Berni. Aarón Cano era ya, por lo tanto, el delegado del área de Seguridad. Y el documento de resultados de las pruebas de acceso al cuerpo mostró que una persona conocida en los mentideros políticos de Valencia había obtenido, no sólo una plaza, sino una puntuación muy destacada. Se trataba de la cuñada del ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE. Logró tal puntuación que la plaza era indiscutible. E Inés Perles, hermana de la última mujer de Ábalos, estrenó su cargo. La polémica rodeó aquella plaza. Se filtró internamente una supuesta nota de nada menos que 57 aciertos sobre 60 preguntas de tipo test.

El caso Mediador llega a Valencia

La hermana de Inés fue igualmente policía local. Pero dejó esa plaza cuando pasó a ocupar el puesto de tesorera de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social, la famosa Fiadelso. Se trata de la misma entidad en cuya fundación intervino José Luis Vera, el cabecilla de la trama Azud, según la Guardia Civil.

La cercanía entre Cano y Ábalos es tal que el agradecido socialista local ha llegado a invitar a presidir el Día de la Policía Local al exministro como desagravio y motivo de ánimo tras cesarle de su cargo Pedro Sánchez. De hecho, Cano integró la candidatura de Ábalos que disputó en las primarias el control del PSOE a Ximo Puig.

Sea como sea, el caso Tito Berni se ha colado en la Comunidad Valenciana. La investigación ya ha comprobado que el Ayuntamiento de Valencia que gobierna Joan Ribó (Compromís) en coalición con el PSOE firmó contratos con empresas de la trama del también denominado caso Mediador y lo hizo desde el área dirigida por el socialista Aarón Cano. El contrato fue a dedo con una de las empresas de drones vinculadas a la trama y se centró en los años 2021 y 2022. Y esta misma persona, Aarón Cano es uno de los vocales de la fundación de cabecera de José Luis Ábalos.

Desde el PP remarcan que los contratos fueron firmados con la trama del Tito Berni por debajo de los importes que permiten la adjudicación a dedo y que ello apunta a una entrada deliberada del "conseguidor socialista" en el Ayuntamiento valenciano.

La candidata del PP a la Alcaldía de Valencia, María José Catalá, no ha dudado en afirmar ya que "el PSOE ha ocultado estos contratos ya que no han sido incluidos en la plataforma de contratación del Estado como prevé la ley".