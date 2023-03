Un grupo de médicos se organiza para imponer el catalán en la sanidad de Cataluña

"Metges pel Català" es el grupo de médicos constituido en Cataluña cuyo propósito es imponer las normas lingüísticas del independentismo en todos los centros sanitarios de la región. A tal efecto, han presentado el siguiente decálogo:

Escribir siempre en catalán en la historia clínica (cursos, altas e informes). Dirigirse a todo el mundo en catalán en el momento de emprender una conversación, independientemente de su origen o aspecto externo. Atender siempre en catalán a los pacientes en primera instancia y cambiar de lengua si hay dificultad de comunicación. Mantener el catalán en sesiones y reuniones, aunque alguien hable en castellano. Escribir los informes en catalán. Hacer una copia en otro idioma si se pide. Hacer las recetas en catalán. Llamar a los pacientes en catalán en las salas de espera. Hacer los informes de derivación y peticiones de pruebas en catalán. Responder en catalán a cualquier documento de centros sanitarios catalanes independientemente de la lengua en la que nos haya sido enviado. Promover el catalán normativo y vigilar los anglicismos. Utilizar el "Termcat Salut". (Un diccionario editado por las autoridades lingüísticas autonómicas).

Medios independentistas han dado relevancia a este grupo, que según sus promotores ya tiene casi mil miembros, tras la apertura de un expediente anunciado por el consejero de Salud, el médico de ERC Manel Ballcels, contra la enfermera gaditana que protestó en un mensaje de la red social Tik Tok por el requisito del nivel C1 de catalán para poder opositar a una plaza fija.

El decálogo responde a las últimas iniciativas, tanto de la Generalidad, que pretende imponer comisarios lingüísticos en los hospitales, como de los comisarios lingüísticos voluntarios de "Plataforma per la Llengua" y la organización separatista Òmnium Cultural, una de las promotoras del Procés.

En la "Guía del activista por el catalán", Òmnium propone que los hablantes del catalán no cambien de lengua aunque se les hable en español y aunque la otra persona no entienda el catalán. Y lo justifica, entre otras "razones" porque "la lengua (el catalán) es una puerta abierta a la igualdad de oportunidades". En su guía instan también a usar el catalán "siempre y con todo el mundo" porque "descubrirás que con más frecuencia de la que piensas tu interlocutor también lo habla, entiende o está aprendiendo el catalán. Y si no te sigue, la paciencia y la amabilidad son los mejores recursos".

En paralelo, la "Plataforma per la Llengua" dispone de otra campaña con el título "No te excuses, todos somos referentes lingüísticos" dirigida a la comunidad educativa en la que se preconiza la misma práctica: "Habla siempre en catalán con los niños y con los jóvenes, así como con los demás monitores, jefes o compañeros de trabajo. De esta forma, los niños normalizarán la lengua como un elemento socializador y podrán practicarla de forma inmersiva contigo. Además, ten en cuenta que si cambias al castellano cuando otra persona se dirige a ti, ellos también lo harán".

La "estrategia" del nunca en español

La "estrategia" de usar sólo el catalán ha sido asumida por personajes como la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, de Junts per Catalunya (JxCat), quien se jacta de no hablar nunca español y se ha extendido a campañas municipales como la presentada por el Ayuntamiento de la población gerundense de Salt, una de las localidades con más presencia de población de origen inmigrante.

El partido constitucionalista Valents ha censurado a la alcaldesa Madrenas, a quien acusan de "dar la espalda a todos los ciudadanos de Gerona que se sienten españoles", según ha declarado el candidato del referido partido a la alcaldía de esa capital de provincia catalana, Javier Cuadrado, quien ha añadido que "como figura pública, Madrenas representa a todos los habitantes de Gerona, no sólo a los que renuncian a su condición de españoles.

En cuanto a la campaña del ayuntamiento de Salt, esta consiste en animar a la población a evitar pasarse al español si alguien se les dirige en esa lengua. El plan municipal se basa en que los catalanohablantes hablen su idioma "siempre y con todo el mundo" porque, aducen, "uno de los hábitos más frecuentes en nuestra casa es el de los catalanohablantes que cambian automáticamente de lengua cuando alguien les habla en catalán". La campaña lleva por título "21 días es el tiempo que necesitas para cambiar una costumbre".

Valents ha denunciado esta situación de "menosprecio" por parte del ayuntamiento, en manos de ERC. El candidato de la formación que preside Eva Parera, Félix Sierra, ha manifestado respecto a los promotores de la campaña que "les aconsejaría que se pusieran a trabajar un poco y asuman su responsabilidades, aunque llevan cuatro años sin ejercerlas y lo único que parece que saben hacer es radicalizarse en su estelada y arrinconar al castellano".