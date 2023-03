Así adoctrina Marlaska a la Policía en materia sexual y en pleno 8-M: "Grisexual, homorromántico, antrosexual…"

La Policía Nacional está recibiendo formación en materia de "género". Los cursos transcurren con explicaciones sobre todas las opciones identificadas por los colectivos y partidos que impulsan esta materia y que han sido asumidas ya oficialmente en España. Estos mismos días, en pleno 8-M, los cursos han seguido enseñando a todos los agentes, mandos incluidos, que existen 37 géneros y 10 orientaciones sexuales. Entre ellas, la "omnisexual, grisexual, poliamoroso, homorromántico, antrosexual" y muchas otras. Los agentes se preguntan cuál es el interés de este adoctrinamiento si ellos "aplican la ley a todos por igual".

La pantalla que puede verse hoy publicada en Libertad Digital es una de las expuestas a los agentes estos días en los cursos de formación de "género". Los cursos se imparten con el sello de la Dirección General de Policía, del Ministerio del Interior y del Gobierno de España. Y recogen la existencia de 37 géneros y 10 orientaciones sexuales. Los agentes consultados por este diario no dejan de preguntarse cuál es el sentido de estas clases "si la aplicación de la ley es la misma para todos los ciudadanos". "No llegamos a entender el objetivo de la formación. A nosotros nos da igual la orientación o el género. Protegemos exactamente igual los derechos de todas las personas. Y, si lo que quieren es que haya determinadas singularidades en los cacheos y demás, entonces lo que necesitamos son medios y protocolos claros". Y no los hay.

La pantalla recoge las opciones "lesbiana, gay, transexual y bisexual". Prosigue con "polisexual, pansexual, omnisexual, scoliosexual, demisexual, grisexual o asexual". Avanza con "poliamoroso, intersexual, agénero, genero fluido, bigénero, trigenero, pangénero, andrógino, intergénero o de sexo no ajustado". Y concluye con homorromántico, birromántico, panromántico, arromántico, antrosexual, queer" y unos puntos suspensivos donde se supone que debe ir incluido el heterosexual, porque lo cierto es que esta última no la recoge en la pantalla en ninguna de las modalidades expresamente reflejadas.

Jornada en Pontevedra

No se trata de la única formación en materia de género que se ha programa para la Policía y Guardia Civil. El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska lleva tiempo incrementando las "jornadas de formación" para incrustar la ideología de género en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Otro de esos cursos, repleto de cargos de Pedro Sánchez, se impartió, por ejemplo, el pasado 24 de noviembre en Pontevedra y contó con la participación de la plana mayor política en materia de género: la subdelegada del Gobierno; la jefa de Igualdad de la Delegación del Gobierno; la jefa de Viogén del Ministerio del Interior y hasta el propio ministro Grande-Marlaska del Gobierno de Sánchez. Y, por si eso era poco, intervino hasta la autora del anteproyecto de la ley del sí es sí. Plana mayor plenamente política para un fin totalmente político. La citada "jornada de formación" a Guardia Civil y Policía se desarrolló haciéndola coincidir con "el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer", tal y como destaca la circular distribuida entre los agentes y guardias.

El acto constaba de una sola jornada de un día, por lo que parecía más destinado a dejar clara la nueva orientación y expectativas políticas sobre los cuerpos policiales, que a formar a ningún agente en ninguna materia concreta. La presentación corrió a cargo de una persona con puesto político: "La jefa del Área de Igualdad y Violencia de Genero de la Delegación del Gobierno en Galicia, María Deben". El "saludo y bienvenida" lo hizo otro cargo político: "La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba". La inauguración la desarrolló un tercer cargo político: "La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva". La moderadora fue la misma primera política, María Debén, que presentó una mesa donde estaba la catedrática Patricia Faraldo, que, causalmente, es la autora del anteproyecto de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley del sólo sí es sí que está excarcelando violadores por decenas.

La segunda mesa se titulaba, sin gran disimulo, "Escuchar, actuar, reeducar". Fue moderada por otro cargo de dependencia política: la jefa del área de Viogén del Ministerio del Interior, la comisaria principal María Jesús Cantos. Y la clausura la desarrolló el propio ministro Grande-Marlaska. Todo un alarde de politización.