El Partido Popular ha querido dejar claro este jueves que "no todo vale en política" después de que la secretaria de Estado de Podemos, Ángela Rodríguez ‘Pam’, publicase un vídeo en el aparecía junto a un grupo de manifestantes en las convocatorias del 8 de marzo cantando: "Qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar".

"Menos mal que la madre de Abascal no abortó", ha asegurado el portavoz de los populares, el vasco Borja Sémper, en unas declaraciones que ha ofrecido este jueves en Móstoles. "Yo compartí trinchera contra el terrorismo con Santi Abascal en la lucha contra ETA cuando éramos unos chavales de 19 y 20 años", ha recordado.

Tras ello, ha explicado que "independientemente de la censura o la distancia ideológica que tenemos con Vox", ambos estuvieron en el País Vasco en la lucha "contra ETA y en defensa de la libertad".

"Deshumanizar la política"

Tras ello, Sémper ha reflexionado que hasta para el propio Gobierno "sería bueno" que Pedro Sánchez cesase a una persona como Ángela Rodríguez, que no deja de protagonizar polémicas.

También ha pedido que una "rectificación" inmediata a la propia secretaria de Estado de Podemos y mano derecha de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad porque "deshumanizar la política hasta este punto, frivolizar con el aborto, las familias o la dignidad de las personas no hace peores como sociedad", ha añadido Sémper que ha recalcado que el Gobierno de PSOE y Podemos "juega demasiado con la dignidad de las personas".

Feijóo apoya a Abascal

Pero antes de que se pronunciase el portavoz de los populares, ha sido el propio Alberto Núñez Feijóo el que ha mostrado a primera hora su respaldo al líder de Vox: "Lo he dicho siempre: no todo vale en política. Este tipo de actitudes son injustificables en un cargo público y el Gobierno debe condenarlas. Mi solidaridad con Abascal y su familia", escribe el líder del PP en Twitter.

Lo he dicho siempre: no todo vale en política. Este tipo de actitudes son injustificables en un cargo público y el Gobierno debe condenarlas. Mi solidaridad con @Santi_ABASCAL y su familia.

Un escrito que ha sido compartido por numerosos cargos populares en las redes sociales como es el caso del número tres de la formación y coordinador general, Elías Bendodo.

Unas palabras a las que ha respondido el propio Abascal, también en Twitter, dando las gracias a Feijóo: "Gracias Alberto. Entiendo que la mayoría de las personas, de cualquier color político, comparte los límites de la decencia. Preocupante que no lo haga este gobierno", asegura el líder de Vox.

Gracias Alberto.

Entiendo que la mayoría de las personas, de cualquier color político, comparte los límites de la decencia. Preocupante que no lo haga este gobierno

