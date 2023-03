El PP ve a Sánchez tan "acorralado y nervioso" que tiene que "recurrir a la foto de Marcial Dorado"

El Partido Popular ve al Gobierno "muy acorralado y nervioso". Los de Alberto Núñez Feijóo confirmaron sus sospechas este miércoles cuando vieron cómo el presidente del Gobierno intentó desviar la atención de la crisis interna en la que están sumidos en su coalición recuperando la fotografía del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el narco Marcial Dorado.

Tras su enfrentamiento con Unidas Podemos por la reforma de la ley del sólo sí es sí y con el caso Mediador en plena efervescencia, el jefe del Ejecutivo trató durante la sesión de control de tapar estos asuntos haciendo referencia a una imagen de 1995.

Todo ello después de que la portavoz del PP, Cuca Gamarra, echase en cara a Sánchez el haber aprobado una ley que ha permitido la rebaja de penas a violadores, impulsado una ley trans que "borra a las mujeres" y haberse puesto de "perfil en el caso del Tito Berni".

"Nosotros podemos tener algún polizón en el barco, pero en cuanto eso sucede los bajamos inmediatamente a tierra...", arrancó Sánchez su respuesta. Tras ello, cargó directamente contra Feijóo que no tiene escaño en el Congreso y no se encontraba en la sesión: "Y le digo algo más, cuando yo me subo a un barco lo primero que hago es comprobar quien es el patrón", dijo el presidente del Gobierno.

"Desesperación"

Desde el PP destacan la "desesperación" de Sánchez que "ha tenido que recurrir a una foto de hace 28 años. Si tienen que hacer esa oposición es que no tienen nada mejor", aseguran. Recuerdan que hace 12 años, Feijóo compareció en una rueda de prensa en la que explicó todos los detalles de aquella imagen "y después, los gallegos volvieron a darle sus mayorías absolutas".

Fuentes populares aseguran que el Ejecutivo ha pasado de ser un "gobierno de coalición a un gobierno en demolición". "Pasamos de la coalición a la colisión y ahora, a la demolición", afirman. "Lo que está claro es que este Gobierno está en funciones y Sánchez ya no tiene autoridad", añaden.

Desde el PP incluso bromean con la intervención de Pedro Sánchez de este miércoles en el Congreso asegurando que les recordó a "la canción Marta Sánchez de desesperada".