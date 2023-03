Pam publica un vídeo en el que se lamentan de que "la madre de Abascal no pudiera abortar"

La inefable Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad y número dos de Irene Montero, no sale de un charco y ya se está metiendo en otro.

Tras aleccionar durante toda la semana sobre cómo deben disfrutar del sexo las mujeres, este miércoles participó en la manifestación oficial por el Día Internacional de la Mujer, en la que durante todo el recorrido estuvo pendiente de su móvil y de las redes sociales.

Irene Montero y Pam, en plena manifestación | C.Jordá

Como parte de esta frenética actividad publicitaria, la secretaria de Estado de Igualdad se grabó con su propio teléfono en modo selfie sonriendo, encantada de la vida, junto a un grupo de adolescentes con una pancarta, que coreaba una cancioncita impresentable contra el líder de Vox, Santiago Abascal, para el que además se usaba la figura de su madre.

"Qué pena me da, qué pena me da, que la madre de Abascal no pudiera abortar" era el lema coreado por las niñas, que a la secretaria de Estado le pareció tan simpático que consideró que merecía grabarlo y publicarlo en su perfil de Instagram.

Lógicamente, esa exhibición de mal gusto se habría quedado en nada de no haber sido reproducida por una responsable pública con un sueldazo que pagamos todos los españoles, por lo que rápidamente el asunto saltó a varias cuentas en redes sociales y de ahí a medios de comunicación.

Vox pide su dimisión

Tras esto Vox ha pedido la dimisión de la secretaria de Estado de Igualdad. La reacción ha llegado en un mensaje de Twitter en la cuenta oficial del partido en el que afirman: "Queremos entender que no avalará usted hoy la actuación de su secretaria de Estado y que la cesará de inmediato. En caso contrario, usted y su gobierno cruzarán una línea a la que luego nos será muy difícil regresar".