Sánchez tiene terror a Iglesias: "Le tiemblan las piernas cuando lo tiene enfrente"

El Mundo

"El PSOE advierte a Podemos ‘que se va a cargar el Gobierno’". Pura palabrería, ni uno ni otro tienen ninguna intención de romper. Pedro Sánchez ya ha dado la orden: "Bajar el tono y pasar página". A ver si por una chorrada como que los violadores salgan a la calle se va a quedar él sin Moncloa, no, hombre, no. "El suplicio de Irene Montero el 8-M: plantón de Sánchez, boicot y sus críticas se multiplican por dos". A la manifestación fueron cuatro gatas, comparado con años anteriores. Ni a la podemita ni a la sociata.

Dice el editorial que "en un ejercicio de equilibrismo imposible, Sánchez se ausentó de la votación con la que se inició la tramitación de la reforma de la ley más contestada de su mandato gracias al respaldo que, ante la intransigencia de su socio, le concedió el PP. Su decisión de no votar revela una irresponsabilidad que cuestiona gravemente su liderazgo". Para mi que fue para no votar con el PP. Feijóo debería ponerle alguna traba para cuando se vote de verdad. Cederle el número de diputados estrictamente necesarios para reformar la ley, pero que Sánchez se pringue.



"Ambos socios emplearon en el Congreso un tono tan bronco que los dirigentes del PSOE acudieron a las marchas de ayer con miedo a ser increpados por manifestantes afines a Podemos. Ningún espectador neutral comprende que tal escalada dialéctica corresponda a dos socios de una misma coalición. No obstante, su distanciamiento tiene pocos visos de traducirse en una ruptura real, por una razón: la necesidad mutua". Sin ti no soy nada, se pueden decir mutuamente. Aunque unos tiene más que perder que otros, por eso Sánchez está tan débil.

"Como se comprueba estos días, el extremismo contamina la acción de gobierno en áreas tan sensibles como también la económica, con una demonización del empresariado en aumento. No es una sorpresa viniendo de Podemos, que no se esconde, pero sí una responsabilidad por la que el PSOE debe responder en las urnas". Responderá.

David Jiménez Torres también alucina con la mala educación de Sánchez y su desprecio al PP. "El PP apoyó la propuesta del PSOE para corregir los efectos indeseados de la Ley de Libertad Sexual. ¿Por qué no dio las gracias el presidente a los populares en la sesión de control del día siguiente? ¿Por qué no ha presentado este acuerdo como un logro personal?". "A juzgar por las palabras de la portavoz de Podemos este martes, votar junto al PP es más vergonzoso que, por ejemplo, rebajar la condena a más de 700 violadores y pederastas. La actitud de los socialistas esta semana ha mostrado, en fin, lo que muchos ya intuían: que las apelaciones al PP para que arrimara el hombro durarían lo que tardaran los de Feijóo en tomárselas en serio". Vamos, que ha hecho el primo.

Pero que nadie se haga ilusiones, el gobierno "durará hasta que se pudra", como dice Raúl del Pozo. "El poder ata aunque sea casi imposible que resista en ese clima de tensión, que va a aumentar cuando se descubra que la contrarreforma no soluciona la tragedia. Así que ni un paso atrás y menos uno adelante". Hasta las urnas.

El País

"El feminismo exhibe su fuerza a pesar de la fractura política". La asistencia cayó a la tercera parte del año pasado, pero qué más le da la verdad al periódico sanchista. "La coalición intenta seguir adelante para sacar más leyes pese a la gran herida del ‘solo sí es sí’". "Los ministros de los dos sectores despejan el riesgo de ruptura: "Hay Gobierno para rato"". Concretamente, hasta diciembre.

"Anatomía de un instante entre Irene Montero y Yolanda Díaz". "La vicepresidenta mantuvo un breve encuentro con la titular de Igualdad en el Congreso minutos antes de la votación de la reforma del ‘solo sí es sí'". Y ahí fue cuando Yolanda se pronunció al fin claramente y dijo que votaría con su grupo. Se rumorea que Belarra la amenazó con echarla del Gobierno si seguía jugado a nadar y guardar la ropa. La información de Paula Chouza no aclara nada.

Daniel Gascón dice que "en 2018, según datos de Metroscopia, el 82% de los españoles apoyaba la huelga del 8-M . Cinco años después, la mitad de los españoles cree que el feminismo no representa a todas las mujeres y que busca el enfrentamiento entre los sexos. Las reivindicaciones justas de igualdad se emplearon como propaganda sectaria. Sirvieron para excluir al centro y a la derecha; no debería sorprender que esa dinámica se reproduzca entre los partidos de la coalición gobernante". Es la gran obra de Podemos y Sánchez . Estigmatizar, excluir, dividir, enfrentar. O estás en su secta o no eres nada. Hay que acabar con esta plaga, hay que fumigar.

"La pluralidad intelectual del feminismo contrasta con la intolerancia del enfrentamiento en el ámbito político". "El poder es el elemento central en la refriega y la razón por la que las noticias de la ruptura del Gobierno pueden ser exageradas: que el PSOE finja no haber tenido nada que ver con la ley del solo sí es sí, o que Podemos llame "fascista" a su socio de Gobierno y no abandone la coalición muestra que las palabras no significan nada, y que fascismo, feminismo y cualquier otra cosa son solo un pretexto: piezas de atrezo en un teatrillo frívolo e irresponsable". Ya pasó, a otra cosa, mariposa, hasta la bronca siguiente.

ABC





"El feminismo exhibe sus grietas". "La guerra en el Gobierno hunde la manifestación del 8-M". "Lo ocurrido este miércoles en el Día Internacional de la Mujer debería demostrar qué ocurre cuando se le conceden responsabilidades de gobierno a partidos cuya cultura política no es homologable al de las democracias liberales contemporáneas. La introducción urgida de debates forzados y que resultan ajenos a gran parte de la sociedad así como la patrimonialización hostil de causas que estarían llamadas a ser compartidas y transversales ha terminado generando una división social que adquiere, también, indudables consecuencias políticas", dice el editorial. Son puro veneno.

"El choque por el 'sí es sí' eclipsa a Yolanda Díaz: el PSOE cuestiona su liderazgo y Podemos gana espacio". Vaya, al fin se van dando cuenta de que Yolanda no es nadie ni tiene ningún espacio. Iglesias es mucho Iglesias para tan poca Yolanda, un invento de los medios de comunicación.

Ignacio Camacho cree que la coalición ha tocado fondo, que es imposible que siga. No los conoce. "Como la dignidad, el decoro, la coherencia o la autoestima son conceptos que ya no cuentan, esta gente debería poner fin a su lamentable andadura conjunta –ni siquiera se puede decir compartida– por mera conveniencia. Por fingir siquiera un gesto postrero de sinceridad o de nobleza". ¿De verdad le estás pidiendo a Sánchez que finja sinceridad y nobleza? No se puede fingir lo que no se conoce, Ignacio.

"No encontrarán mejor momento. El calendario como pretexto de una ruptura más o menos pactada y una convocatoria de elecciones generales junto a las de las autonomías y ayuntamientos. Unos discursos de despedida muy sentidos y llenos de loas a su mutuo esfuerzo, a su compromiso por el progreso y demás cumplidos en defensa de sus presuntos méritos. Ni siquiera haría falta que se explicasen mucho; todos sabemos lo que pasa porque lo hemos visto -y sufrido- en directo. Es fácil, se puede incluso se puede ensayar ante un espejo: señoras y señores, el acuerdo no da más de sí, hasta aquí hemos llegado y ahora devolvemos la palabra al pueblo. Nada deberían temer si confían en sus sondeos y si tan seguros se sienten de haber hecho lo correcto". Ya, ya, pero más vale pájaro en mano que ciento volando.

Luis Herrero dice que el cabreo de Podemos es "clamoroso". Que lo que está sucediendo en el Gobierno "es algo inédito. Lo nunca visto. Nada será lo mismo a partir de ahora en el Consejo de Ministros. El enfrentamiento que se ha vivido estos días marca un antes y un después. La vajilla vuela por los aires. Se acabaron los disimulos". Si es que alguna vez los hubo. Los podemitas no son muy amigos de disimulos.

"Lo lógico, en esas circunstancias, sería protocolizar el divorcio y acudir a las elecciones autonómicas sin vínculos matrimoniales, pero ambos cónyuges parecen dispuestos a llegar al 28 de mayo como Michael Douglas y Kathleen Turner en 'La guerra de los Rose'. Aún creen que serán capaces de dulcificar el final de la película. A mí me da en la nariz que se equivocan". "Pincho de tortilla y caña a que se dejan los piños, en mitad del volantín, sobre las tablas del proscenio". Pincho de tortilla y caña a que llegan a diciembre aunque sea sin piños.

A Juan Carlos Girauta le dan "¡mie-do! Porque es rigurosamente cierto, y no un decir, que están dispuestos a todo. Nos rige un Gobierno psicopático". "Se ha instalado el canguelo. Estos pájaros no se querrán ir ni perdiendo elecciones, ya verás". Me temo lo mismo, esto puede acabar en una guerra en las calles para imponer el resultado de las urnas.

La Razón

"Sánchez y Díaz se conjuran para salvar la coalición". Díaz no es nadie, si quiere algo Sánchez, más le vale dirigirse a Pablo Iglesias, es el que sigue al mando. "El presidente ordena rebajar el tono con sus socios en el Gobierno y Podemos no rebaja su ofensiva ni dimite: «El que rompe, paga»". Sánchez está acojonado. Muy chulo con Ferrovial y los empresarios pero se lo hace en los pantalones con Podemos.

"Díaz tiene por delante la culminación de su proceso de escucha". ¿Tiene algún problema de oído? Porque mira que está durando su proceso de escucha. "La estrategia es no dimitir, a no ser que sea Sánchez el que quiera abrir ese melón". Y no lo hará. Así seguiremos hasta diciembre.

José Antonio Vera da en el clavo, Sánchez tiene miedo a Podemos, lo hemos visto todos con claridad. Y no es para menos. "Lo que en realidad le ocurre a Sánchez es que no puede con Iglesias. Le da canguelo. Le tiemblan las piernas cuando lo tiene enfrente como enemigo, y por eso prefiere atarlo como el presunto colega que nunca fue ni lo será, porque Pablo es tan ambicioso que sigue aspirando a todo, a echarle el pulso cuando quiere, a condicionar el Gobierno, a romperlo si le place y a obligar al presidente a destituir a las ministras podemitas si se atreve, que no se atreverá". Bingo, Vera. Sánchez está en manos de Iglesias y tragará lo que le echen.

"Por eso el presidente prefiere no enemistarse con Iglesias y hacer lo que le pide a gritos el partido: la destitución fulminante de Montero y el cese de Belarra. Nadie entiende que se entierre la ley, tras 750 violadores beneficiados y 70 excarcelados, y no caiga ni tan siquiera Pam". Para echar a Pam tendría que pasar por encima del cadáver de Irene.

Por eso el bloque podemita no se achanta. Son 56, más de los que parecían en un primer momento. Podemos + ERC + Bildu, un monolito sólido custodiado por Iglesias. A eso le teme Sánchez", que ha visto que sus supuestos socios están a muerte con Podemos, y si le tienen que dar la patada a alguien, será a él. Frankenstein se lo ha zampado.

El 8-M "se ha convertido en un cenagal a golpe de insultos y discursos como pedradas. Llaman las podemitas a las del PSOE «puñado de fascistas», y a Sánchez «traidor» y «cobarde». Pero el presidente no hace nada". No puede, Iglesias le tiene cogido por dicha sea la parte. Dormidina, Sánchez, dormidina.