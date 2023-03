Nuevo vídeo propagandístico de Sánchez, esta vez con las "mujeres rurales" pero del PSOE

Que Pedro Sánchez va a la desesperada no sólo lo apreciamos en su estrategia de vincular al PP con narcotraficantes como si fueran del clan de Sito Miñanco o, en este caso, de Marcial Dorado. Queda mucho más claro en los innumerables actos propagandísticos, pagados con los impuestos de todos los españoles, en los que el presidente del Gobierno sí que se atreve a salir a la calle sin que sea abucheado.

La última entrega de la desfachatez del jefe del Ejecutivo que se atreve a colgar en su cuenta personal de Twitter versa sobre una "visita sorpresa a Azután" para dar visibilidad a las "mujeres rurales", en este caso de la asociación Fademur que subvenciona el propio Gobierno, porque son "una pieza clave en el desarrollo sostenible de la sociedad".

Pues bien, de visita sorpresa nada, porque como asegura una de las 'sorprendidas', lleva "toda la noche intranquila, hijo mío, y no he podido dormir". Por no hablar de que para ser sorpresa, las cámaras de televisión esperaban dentro de la sala la llegada del presidente que, como dice otra sorprendida, "eres mucho más guapo en persona". Pues ya estaría el vídeo hecho.

Pero resulta que esa reunión espontánea contaba con la presencia, ni más ni menos, que de la alcaldesa y la concejal de Azután, del PSOE, Lorena Muñoz y Olga Piedad, respectivamente.

Visita sorpresa hoy a Azután. Las #MujeresRurales sois una pieza clave en el desarrollo sostenible de la sociedad. Trabajamos para que la igualdad llegue a todos los rincones de España. Muchas gracias por vuestra acogida. pic.twitter.com/O79O20JVSB — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 9, 2023

El presidente del Gobierno repite patrón a pesar de que en sus comentarios en la red social o en los medios de comunicación se le ponga la cara colorada descubriendo sus patrañas, como ya ocurrió con el vídeo de los jubilados de la petanca que en realidad eran cargos del PSOE o con los jóvenes que iban a disfrutar de la subida del salario mínimo interprofesional y que uno de ellos es hermano de un cargo del PSOE y Moncloa.