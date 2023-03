Ángela Rodríguez Pam dice que "los hombres son bastante violadores en nuestro país"

Nueva polémica protagonizada por Ángela Rodríguez Pam. Esta vez a costa de señalar al 50% de la población, los hombres, dando una respuesta absurda a una pregunta que, claramente, no ha entendido en una entrevista en Yasss, una web de Mediaset para público joven. No es de extrañar que ella misma dijese el año pasado que era una anomalía que gente como ella estuviese en el Gobierno y que por eso tenían esa diarrea legislativa. Fruto de la diarrea son, además de la ley del sólo sí es sí, la Ley Trans, igual de controvertida y con consecuencias indeseadas en muchos sentidos, entre otros, el fraude de ley. Pero es mucho pedir a Pam que entienda lo que le están preguntando, su sectarismo le nubla las entendederas.

La pregunta: "¿Qué se puede hacer si hay personas que usan la ley Trans con un fin delictivo?"

Respuesta en modo diarrea de Pam: "¿Por qué creemos que una persona trans va a quererse cambiar de sexo para violar a alguien? Desgraciadamente, en nuestro país hay muchos agresores sexuales que no necesitan ir al Registro Civil para ser agresores sexuales. Dejemos de estigmatizar, las personas trans no son agresores sexuales. Es una mirada profundamente tránsfoba aquella que piensa que una persona va a pasar por el Registro para cometer una violación. Los hombres no necesitan ir al Registro Civil para ser violadores, lo son y desgraciadamente en nuestro país lo son bastante".

Efectivamente, en España hay violadores, pederastas y agresores sexuales y centenares de ellos están saliendo a la calle y viendo rebajadas sus condenas gracias a una de las leyes estrella de su Ministerio de Igualdad. Pero lo chocante en la verborreica respuesta de la ínclita Pam es:

Uno: en qué momento "un fin delictivo" —que es de lo que va la pregunta— se convierte en una violación en su mente.

Dos: qué le hace afirmar que las personas trans no son agresores sexuales pero que los hombres sí son bastante violadores en España. Así, sin datos, alegremente. Señalando al 50% de la población.

Tres: por qué Pam convierte cualquier crítica a la ley Trans en un intento de estigmatizar a los trans, lo que le lleva a calificar la actitud del que piensa que se pueden cometer posibles fraudes o utilizar la ley Trans con fines delictivos en una actitud "profundamente transfoba".

Es sectaria y es ignorante, un cóctel explosivo que nos cuesta 120.000 euros al año a todos los españoles.