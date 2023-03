Feijóo enumera los escándalos de Sánchez y pide que la moción no sirva para "darle una alegría"

Con la fecha del debate de la moción de censura presentada por Vox fijada para los próximos 21 y 22 de marzo, desde el Partido Popular han pedido este lunes que no se permita a Pedro Sánchez utilizar este "balón de oxígeno" para desviar el tema de los escándalos que afectan al Gobierno.

"Cientos de agresores sexuales beneficiados por la ley del sólo sí es sí, menos penas para los corruptos, fallos estrepitosos en la ley Trans, más inflación, más deuda, más pobreza, más paro, atascos en fondos europeos, trenes que no caben por los túneles y el famoso Tito Berni ( el exdiputado del PSOE Fuentes Curbelo afectado por la trama Mediador)", ha enumerado Alberto Núñez Feijóo este lunes durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP en la sede de Génova.

"Para ayudar a Sánchez que no cuenten con el Partido Popular", ha llegado a decir el líder del PP. "No le vamos a dar la oportunidad (a Sánchez) de que intente lucirse cuando de lo que tiene que hablar es de los problemas de los españoles y de los escándalos que, poco a poco, va acercando al gobierno", ha sentenciado Feijóo en referencia a la moción de la que será candidato Ramón Tamames.

Pero no lo ha dejado ahí, ha insistido en que desde el PP "no vamos a darle una alegría al gobierno cuando hasta sus socios de Podemos le dan disgustos, y no vamos a ofrecerle una victoria parlamentaria porque estamos trabajando en derrotarle en las urnas".

En este sentido, el PP mantiene, por ahora, su abstención a una moción que consideran un "espectáculo". Aseguran fuentes del partido que lo que buscan con esta postura es "abstraerse" lo máximo posible de un "circo parlamentario" que "no debería producirse" en este momento tan complicado para el Ejecutivo.

"Una broma"

Barones del PP que han asistido a esta cita también se han referido a esta moción de censura calificándola de "broma". El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado también que "llega en un momento inoportuno" con el Gobierno perseguido por los escándalos. "Es un balón de oxigeno", ha lamentado.

Más duro ha sido el murciano Fernando López Miras que ha calificado la moción de "espectáculo y broma" Aunque ha respetado la postura de Feijóo de abstenerse, sí que ha ha asegurado que él es partido de la posición que "más les aleje" porque "la moción va a acabar con Sánchez con una victoria".