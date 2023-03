Tamames revela que Sánchez rechazó cenar con él y dice que Vox hace un "uso excesivo" de la bandera de España

Ramón Tamames continúa destapándose en los días previos al debate de la moción de censura, que según El País se producirá entre el 21 y el 23 de marzo.

Este lunes habla en El Mundo, que le entrevistó tras una llamada del propio candidato propuesto por Vox. Tras las frases que dejó en la entrevista en El País, el economista vuelve a colocar al partido que le abandera en una difícil posición.

Preguntado por Jorge Bustos sobre las "extremosidades" de Vox que mencionó en el diario de Prisa, Tamames revela algunas posturas del partido de Santiago Abascal que le incomodan. Entre ellas, señala que "ese uso excesivo de la bandera por parte de Vox se pueden criticar". "Llevan la bandera por todas partes y la bandera hay que sacarla en los días de fiesta, hay que ponerla en los sitios públicos, pero tampoco debe ser un símbolo de partidismo porque es un símbolo nacional", apunta.

También revela Tamames que tampoco está de acuerdo con "algunas ideas como acabar con las autonomías", aunque a su juicio "ya están matizando: no se puede acabar con ellas porque ya han enraizado mucho".

Preguntado por su propuesta tras el 1-O para referirse a Cataluña como "nación catalana", Tamames toma como referencia a Francisco Pi y Margall y se reafirma en su idea de "nación" para Cataluña: "A veces por la semántica estamos dispuestos a ir a una guerra civil. Yo no estoy dispuesto", señala. "¿España es una nación de naciones? Se puede decir así. España es una supernación", insiste.

En la entrevista también revela que Pedro Sánchez rechazó una invitación suya para cenar antes del debate de la moción. Cuenta que le invitó "por una cuestión de conocimiento personal" y que le envió "la última edición de Estructura económica de España". Explica que el presidente le dio las gracias y le contestó que no le parecía "oportuna esa cena porque tendríamos que revelar las estrategias respectivas". "Tiene razón", reflexiona.

La "dialéctica" de Vox

En la entrevista, Tamames señala que no tiene por qué "estar al corriente de todos los modismos y parábolas de Vox". "Que hagan su dialéctica, y se podrá estar o no de acuerdo con ella. Coincido en la unidad de España, la bandera, la monarquía parlamentaria. Pero no voy a estarlo hasta en sus últimas expresiones", señala por si quedara alguna duda.

También explica Tamames que él "no ha votado nunca a Vox" y "de cara al futuro ya veremos". Sobre la reacción del partido tras la entrevista en El País, explica que quedó "un poco dura" pero no ha hecho "más consultas" para hacer la que se publica este lunes.