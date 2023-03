El padre de Marta del Castillo localiza el lugar señalado por Carcaño y nadie lo investiga: "Es indignante"

Hace más de seis meses que Antonio del Castillo encontró un lugar que se corresponde con la descripción que Miguel Carcaño ofreció -en su última versión- sobre el sitio en el que se deshicieron del cuerpo de su hija Marta, la joven sevillana a asesinada el 24 de enero de 2009. Se trata de una zanja de fácil acceso ubicada, junto a una construcción circular, en una finca agrícola de Majaloba (Sevilla).

Él puso el hallazgo en conocimiento del Grupo de Homicidios de Policía Nacional y los agentes le pidieron "que no hiciera nada porque ellos se encargaban". "Pero no han hecho nada", asevera el padre de Marta del Castillo para Libertad Digital, "de ahí mi indignación". "Me pidieron que parara", insiste. "Me prometieron que ellos iban a hacerlo, pero su palabra no vale nada".

El hispalense considera que les ha dado un margen de tiempo más que suficiente para que hubieran realizado las acciones pertinentes. Por eso, harto de esperar, el viernes 10 de marzo compartió el asunto en Twitter. A Antonio le llovieron decenas de ofrecimientos de voluntarios para cavar en la zona y buscar el cadáver de su hija, que 14 años después de su asesinato sigue sin aparecer.

Palabras de Miguel Carcaño. Había algo circular de hormigón en la zanja. Algo que nunca había dicho antes. — Antonio del Castillo (@kastillo62) March 10, 2023

Ya tienen autorización

De forma casi inmediata, reaccionó la policía. "Dicho lugar se encuentra situado en una propiedad privada" y "se trata de un terreno agrícola en el que existía una plantación", informó a los medios. "Toda vez que la misma ya ha sido recolectada se está a la espera de obtener la autorización de su propietario para realizar la búsqueda", comunicó a través de su gabinete de prensa.

Del Castillo asegura que "no es verdad". "Hace un mes que se la dieron (la autorización) y ni si quiera estaba plantado", asegura, "lo sé de buena tinta". "Es indignante que no hayan hecho nada", señala, "tenía que haberlo hecho yo desde un principio". No tiene muchas esperanzas puestas en que se vaya a hacer próximamente tampoco, atendiendo a que "nadie se ha puesto en contacto conmigo después de la publicación".

La versión de Carcaño

Según explica a LD, mirar en esa zona no es complicado. "Hay que hacerlo con una máquina y una persona que sepa, nada más", afirma. Pero más que nada porque la zanja ha cedido en estos años y hay que llegar al terreno de 2009. "El mismo Carcaño dijo en su declaración que su hermano se mete en la zanja, sin hacer mención a que necesitara que nadie le ayudara para acceder a ella", comenta.

En esa última versión ofrecida por Miguel Carcaño, exnovio de Marta y único condenado por su asesinato, el joven añadió que "echaron el cuerpo en la zanja, lo taparon con escombros y al día siguiente fueron a echarle cal o yeso, que era un polco blanco pero no sabía lo que era". No obstante sería conveniente "mirar también en el pozo" -advierte- por descartarlo del todo".