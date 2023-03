Asi es el plan de igualdad de Marlaska para la Policía: los agentes tendrán que hablar sin "sexismo" ni "androcentrismo"

La Policía Nacional no recibe los recursos, efectivos y material que reclama. Pero recibe la formación que no pide. El ministro Fernando Grande-Marlaska ultima en estos momentos el nuevo Plan de Igualdad para la Policía Nacional. Un plan que dice defender la igualdad en base a controlar el lenguaje de los agentes y poder acusarles de usar lenguaje "sexista". Libertad Digital ha accedido a este plan en el que se plantea enseñar a hablar a los policías en cada minuto de su jornada sin "estereotipos" ni "androcentrismos".

A partir de ahora "voy a hablar con los compañeros" puede ser una frase pecaminosa. Especialmente si no se acompaña de un "… y compañeras". Un "se lo comunico al comisario" puede ser interpretado por la superioridad como un rasgo de discriminación frente a los opciones de ascenso de las mujeres al cargo de "comisaria". Y de una palabra malsonante que haga alusión a un atributo masculino, mejor ni hablar: puede provocar una revolución en el mundo de "género" que impone el ministro del Interior entre los agentes de Policía.

Se trata del nuevo Plan de Género del Gobierno de Pedro Sánchez preparado para los policías nacionales o dicho en la nueva terminología woke exigida por el ministro Grande-Marlaska, la Policía Nacional. No vaya a ser que se cuele un masculino.

37 géneros y 10 orientaciones sexuales

Los cursos para los agentes ya han incluido una formación en materia de "género" con explicaciones sobre todas las opciones identificadas por los colectivos y partidos que impulsan esta materia y que han sido asumidas ya oficialmente en España: 37 géneros y 10 orientaciones sexuales. Entre ellas, la "omnisexual, grisexual, poliamoroso, homorromántico, antrosexual" y muchas otras. Los agentes se preguntan cuál es el interés de este adoctrinamiento si ellos "aplican la ley a todos por igual".

Pero ahora la cosa va a más e incluye todo un manual para "reforzar el uso no sexista ni androcéntrico del lenguaje en las comunicaciones internas". Es decir, en el día a día de una comisaria o un coche patrulla. Y allí se señala expresamente, tal y como recoge el plan de igualdad al que ha tenido acceso LD la obligación de "difundir, mediante un enlace a la página principal de la Intranet, las publicaciones sobre el uso de un lenguaje no sexista, elaboradas por el Área de Derechos Humanos e Igualdad, así como sugerencias y buenas prácticas referentes al uso no sexista ni androcéntrico de la lengua".

También se preparan ya "pautas para garantizar que las imágenes que se incorporan en todos los soportes comunicativos no representen un uso sexista ni androcéntrico ni perpetúen los estereotipos sexistas". Se exige "formación continua sobre lenguaje inclusivo con el objetivo de que todas las personas de la Policía Nacional tengan conocimientos en lenguaje no sexista, y desarrollar actividades de difusión en todos los centros de trabajo" y que se aplique "la perspectiva de género en el lenguaje utilizado en los programas informáticos de la Policía Nacional".

Uso no sexista ni androcéntrico

Para ello, todos los agentes tendrán que "aplicar un lenguaje inclusivo en la denominación de las distintas unidades y órganos de la Policía Nacional"; "formar e informar a todo el personal en el uso no sexista ni androcéntrico de las imágenes y de los lenguajes. Medidas para alcanzar el objetivo propuesto"; "incluir la formación en lenguaje no sexista, de forma transversal, en todas las formaciones que se realicen en la División de Formación y Perfeccionamiento"; e "incrementar las acciones formativas e informativas sobre los documentos disponibles para evitar el uso sexista y androcéntrico del lenguaje".

Además se impone el "uso no sexista ni androcéntrico de las imágenes y de los lenguajes utilizados en la comunicación externa", "reforzar el uso inclusivo del lenguaje en las comunicaciones externas de la Policía Nacional" y "garantizar que las imágenes que se incluyen en las distintas comunicaciones externas sean inclusivas y no perpetúen los estereotipos sexistas".

Se tendrá que "dar cumplimiento y aplicar los criterios recogidos en la Guía de Lenguaje Inclusivo en las publicaciones de la Policía Nacional" y "fomentar la visibilización de las mujeres a través de la imagen y mensajes que la organización comunica a la ciudadanía en los medios de comunicación, sobre aspectos relacionados con la actividad de la Policía Nacional, y que sean de interés general". Todo ello, por supuesto, con "representación paritaria en las funciones de la persona que ejerza de portavoz".