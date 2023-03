La Generalidad catalana redobla sus esfuerzos para eliminar el español y acabar con el bilingüismo

El Govern de Cataluña quiere que todos los ciudadanos no sólo hablen catalán sino que lo hablen siempre y ante cualquier interlocutor, con independencia de su "aspecto y ocupación". Y con independencia también de que no entienda el catalán o de que hable en español. La tesis del separatismo es que el catalán corre el riesgo de desaparecer porque sólo un tercio de los ciudadanos de Cataluña tiene el catalán como lengua de uso habitual y preferente, porque los niños cantan canciones en español en sus juegos en el patio de las escuelas y porque hay médicos y enfermeras que hablan a los pacientes en castellano, entre otras razones de parecida índole.

El propósito es erradicar el español de la esfera pública y la consigna es que el idioma catalán "se debe utilizar siempre y en todo lugar, rompiendo prejuicios", según dijo este martes la portavoz del ejecutivo autonómico, Patrícia Plaja. En la misma línea se expresaba el secretario de Política Lingüística del Govern, Frances Xavier Vila, durante la presentación de la última campaña en contra del español y del bilingüismo a cargo de la Generalidad. La teoría de Vila es que los catalanes "hemos interiorizado un comportamiento que hace que en situaciones no previstas y ante personas desconocidas o que pensamos que no saben catalán nos pasemos inmediatamente al castellano". Se trata de algo a corregir porque, según Vila, así se impide que quienes no hablan catalán no se vean forzados a aprenderlo y usarlo.

En el terreno práctico, la portavoz presumió de lo avanzado del plan de cien medidas para fomentar el catalán que la Generalidad presentó el pasado noviembre, cien medidas de las que ya están en fase de "ejecución avanzada" 51, principalmente en las áreas de Educación y Salud. La presión es creciente sobre el personal sanitario procedente de fuera de Cataluña, al que se le ofrecen nuevos cursos y títulos oficiales de nivel de catalán que son requisito obligado para optar a una plaza fija en el sistema sanitario catalán.

Comisarios lingüísticos en los hospitales

Entre las medidas destaca también la figura del "referente lingüístico" en los centros de salud y hospitales, una figura que el gobierno catalán define como "responsable de la gestión lingüística de cada centro". Es decir, un comisario lingüístico acreditado.

En cuanto a Educación, la Generalidad ha ampliado el alcance del programa de "aceleración de los usos del catalán", que deben asumir los centros públicos y concertados. Y ha creado un nuevo examen oral que "pone en valor que el alumnado sea competente en el uso de la lengua oral catalán y permitirá que los centros tengan datos del uso de la oralidad".

En paralelo a la acción del ejecutivo catalán para eliminar el español y el bilingüismo, la campaña propagandística gira en torno a los elementos desarrollados por entidades como la Plataforma per la Llengua, los comisarios lingüísticos voluntarios subvencionados por la Generalidad, diputaciones y ayuntamientos, o Òmnium Cultural. Quien no hable catalán es un "inadaptado" y hay que hablar en catalán "siempre y con todo el mundo". Cualquier cosa antes que utilizar el español.

Motivos para erradicar el español

A tal efecto, la Generalidad dispone de una nueva página web llamada "moltperparlar.cat" en la que despliega todas las acciones propagandísticas, con anuncios, canciones e iniciativas publicitarias y en la que da "cinco motivos para no cambiar de lengua" y otros "cinco motivos para aprender catalán".

En el primer apartado apunta:

1. Es muy probable que la otra persona te entienda. Podéis manteneros los dos en vuestra lengua y tener una conversación fluida, distendida.

2. Adaptarse al interlocutor si es catalanohablante mejorará tu capacidad de conectarte.

3. Si la otra persona está aprendiendo catalán, le puedes ayudar mucho si no cambias de lengua.

4. Practicándolo reforzarás tu dominio del catalán.

5. Si te gusta que se hable en catalán, sólo hablando siempre que te sea posible contribuirás a crear espacios para el catalán.

En el segundo, los motivos para aprender catalán son estos:

1. Te ayudará a conocer y entender la sociedad catalana y a adaptarte mejor.

2. Te permitirá descubrir nuevas oportunidades laborales, de negocio, de relaciones sociales.

3. Facilitará tu relación con servicios básicos como la atención médica, la escuela de los hijos o el comercio.

4. Te abrirá a nuevas maneras de vivir el país y a una amplia oferta sociocultural y de ocio, pública y privada.

5. Es un valor añadido que incorporas a tu bagaje personal, profesional y relacional sin perder tu idiosincrasia.

Estos contenidos son muy similares a los de la última campaña de Òmnium, en la que se destacaba que hablar catalán "te identifica como un miembro más de la sociedad catalana" y porque "el catalán es necesario en una sociedad altamente competitiva para estudiar, para trabajar y para participar en la vida pública".

El gobierno catalán ha anunciado que habrá nuevas medidas y que la "política lingüística" es una "prioridad absoluta".