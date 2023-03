Las claves del auto demoledor de la Fiscalía Europea que desmonta las acusaciones contra el hermano de Ayuso

La Fiscalía europea ha dado carpetazo esta semana a la investigación sobre el caso de las mascarillas del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un posible delito de malversación de fondos europeos.

La investigación a Tomás Díaz Ayuso se inició a iniciativa de la representante de la Fiscalía Europea en España, Concepción Sabadell. Recordamos que Sabadell fue la fiscal del caso Gürtel, la trama de corrupción que afectó al PP, cuando integraba la Fiscalía Anticorrupción en la que permaneció hasta julio de 2020.

Libertad Digital ha tenido acceso al auto de 33 páginas en el que la Fiscalía Europea archiva la investigación contra Tomás Díaz Ayuso por la compra de mascarillas. Dicho auto está firmado por los fiscales europeos delegados Luis Miguel Jiménez Crespo y Olga Muñoz Mota.

Según el comunicado del pasado martes de la Fiscalía Europea, la decisión "fue tomada por la Sala Permanente competente, a propuesta de los Fiscales Europeos Delegados y con el acuerdo de la Fiscal Europea supervisora, Concepción Sabadell".

Tras agotar todas las diligencias absolutamente imprescindibles para el esclarecimiento de los hechos, ha de concluirse que las mascarillas suministradas eran las fabricadas por la empresa Zhangjiangang Xiecheng Mechanical Equipment Co., LTD, empresa que sí figuraba en la base de datos internacional Orbis y cuyo certificado, emitido por SAHNGAI GLOBAL TESTING SERVICES CO LTD, con nombre comercial GTS (Global Testing Services) dispone de acreditación china, aunque AENOR no pudo, al no recibir respuesta de las autoridades chinas pese a las múltiples consultas realizadas, acreditar que pudiesen operar para este tipo de producto.