Feijóo descarta el 'sí': "No va a haber una moción de censura, va a haber un dictamen del señor Tamames"

Minutos después de que Santiago Abascal compareciera en el Congreso de los Diputados junto a Ramón Tamames y pidiera al PP que reconsiderara su abstención , Alberto Núñez Feijóo ha ofrecido unas declaraciones ante los medios para descartar esta posibilidad.

Los populares no votarán que sí y se mantendrán en la abstención porque consideran que esta iniciativa de Vox es una "oportunidad" para que Pedro Sánchez "aparente una unidad" que no tiene en estos momentos en su Gobierno.

Además el líder del PP ha impugnado lo que ha llamado "aparente moción de censura". Citando al propio candidato, Feijóo ha asegurado que "como se ha dicho por parte de él, no va a haber una moción de censura, va a haber un dictamen del señor Tamames sobre la situación de España, eso es una cosa muy distinta a la moción" , ha sentenciado tras visitar las Fallas en Valencia junto a sus candidatos María José Catalá y Carlos Mazón.

No ha leído el discurso

Feijóo ha explicado que no ha tenido tiempo de leer el discurso que este miércoles por la noche se filtró de Tamames pero de lo que está convencido es de que "hay un partido que está muy contento con esa aparente moción de censura que es el PSOE y su coalición de gobierno que está rota y que necesita volver a soldarse y esto es es una oportunidad para aparentar unidad". Tras ello, se ha mostrado convencido de que hasta Vox empieza ya "a tener dudas sobre lo que ha hecho".

"Nosotros no le vamos a dar una victoria en el Congreso al PSOE, porque lo que queremos es derrotarle en las urnas. No estamos de acuerdo con esa moción y no apoyamos la decisión de presentarla en plena precampaña electoral", ha insistido el líder del PP que ha dicho que desde su formación "lo que vamos a intentar es que que cambie el gobierno no porque voten los diputados sino porque voten todos los españoles en todos los pueblos de España y en la mayoría de CCAA".

"Nosotros no vamos a apoyar esa moción de censura y no le vamos a dar un triunfo a un presidente que en estos momentos es un presidente derrotado en la opinión pública", ha reiterado.