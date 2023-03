Este jueves más de 140 organizaciones de la sociedad civil que forman la Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad, representadas por E-Cristian, la Federación Española de Asociaciones Pro-Vida, la Federación One of Us, NEOS, Asociación Cristianos en Democracia, Foro Español de la Familia, ACDP, la Asociación Nacional de Objeción de Conciencia, Familia y Dignidad Humana y la Fundación Jérôme Lejeune, entre otras, y cuyo fin es la defensa de la vida humana, se han dado cita para presentar un escrito de queja ante el Tribunal Constitucional.

Una protesta ante la falta de canales previstos para que la sociedad civil pueda comparecer ante este Tribunal. Las más de 140 asociaciones que componen la Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad han presentado este escrito al entender la gravedad de los hechos que afectan por un lado a la exigible imparcialidad jurídica de todo Estado de Derecho, y por otro a centenares de miles de vidas en gestación, cuyo fin protegemos.

Jaime Mayor Oreja, impulsor de NEOS y en representación de la Asamblea por la Vida, ha explicado que "el acto de ha consistido en la entrega de un escrito de queja de muchas asociaciones e instituciones, por lo que significa una participación de unas personas que no deberían participar en una sentencia tan importante como será la sentencia de la ley del aborto ya que han formado parte en otros procedimientos relacionados con esta ley". Mayor Oreja ha manifestado el compromiso de todas las asociaciones en seguir dando la batalla en este debate tan fundamental, para lo que se aprovecharán todas las posibilidades que permite la ley y el Estado de Derecho.

Además, el impulsor de NEOS ha aprovechado para apelar a las conciencias de los miembros del Tribunal Constitucional para no pervertir su auténtica naturaleza: "el Tribunal Constitucional es un instrumento al servicio de la Constitución y no puede ser un instrumento al servicio de un proyecto de ingeniería social".

Mayor Oreja ha insistido en que las apelaciones a la moral y a la conciencia hay que hacerlas siempre "aunque tú tengas la impresión de que hay un impulso político en una perversa dirección, pero eso no significa que no podamos y debamos apelar a sus conciencias. Hay magistrados del Tribunal Constitucional que tienen que entender que esto es algo así como un buque insignia de un proyecto de ingenia social y que tratan de cambiar, destruir, socavar y reemplazar unos fundamentos por otros, por una nueva sociedad, y es un disparate que el tribunal se preste a ello".

Por otra parte, Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida ha insistido en que "desde las asociaciones que cada día defendemos la vida y que sabemos el dolor y la muerte que lleva consigo cada aborto queremos hacer todo lo que esté en nuestra mano y este escrito de queja es la única posibilidad que nos permite la ley". Latorre ha recordado que, yendo al fondo de la cuestión, en este procedimiento "no se trata de conseguir un derecho más, sino que se están quitando derechos fundamentales al ser humano no nacido" y ha querido subrayar que "es contradictorio con la Constitución porque no puede haber un derecho a la vida y un derecho a quitarla".