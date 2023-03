Cargos del PP recuerdan que García Egea "fue un auténtico tirano" y "un dirigente indigno"

El pasado jueves, unas semanas después del primer aniversario de la crisis que hizo saltar por los aires al Partido Popular, uno de sus causantes anunció su marcha del Congreso. Teodoro García Egea dejó su acta en la Cámara Baja sin hacer ningún tipo de autocrítica.

Cabe recordar que, junto a Pablo Casado, García Egea fue uno de los protagonistas de la peor crisis que ha vivido el PP en los últimos años. Él fue el que impulsó una guerra sin cuartel contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la que intentó incluso espiar, lo que provocó que todo el partido se volviera en su contra en un tiempo récord.

A pesar de todo ello, el que fuera secretario general del PP se marchó este jueves sin pedir perdón. Es más, aseguró en una entrevista a El País que no se arrepentía. "No me arrepiento de nada. De lo único que podría haberme arrepentido es de no ser fiel a mis principios y eso no ha ocurrido", dijo en clara alusión a la guerra librada contra Ayuso.

También afirmó en esa entrevista que se siente "querido por el partido". Palabras que han sorprendido en las filas populares. Cargos autonómicos y diputados en el Congreso explican que los últimos trece meses no se ha relacionado con la mayoría de sus compañeros y se ha limitado a estar en su despacho y a acudir a votar cuando era necesario.

Además, desde el pasado julio, García Egea ha sido Presidente de la comisión de Seguridad Vial del Congreso. Puesto que permitió Alberto Núñez Feijóo y que le ha permitido sumar a su asignación de 3.050,62 euros como diputado, y a su indemnización mensual de 1.959,62 euros, por ser representante por Murcia, un complemento de 1.551,58 euros en gastos de representación como presidente de comisión, según se indica en el régimen económico del Congreso. Cabe destacar que esta comisión se ha reunido dos veces desde que García Egea ejerce como su presidente.

Críticas de dirigentes territoriales

"Poca actividad parlamentaria, eso sí, se ha pasado trece meses cobrando", afean algunos de los diputados populares que destacan que "se tenía que haber ido con Casado" pero ha aprovechado este tiempo "para preparar su salida y escribir su libro" . Precisamente, su marcha coincidió con la presentación de su ejemplar sobre las criptomonedas.

Fuera del Congreso, dirigentes autonómicos también se muestran sorprendidos por las declaraciones de Egea. "En Madrid, por ejemplo, no le podían ni ver. Tampoco en otras comunidades como Castilla y León donde se comportó como un auténtico tirano" durante su paso por la Secretaría General.

Recuerdan estos cargos lo "rápido" que todo el partido "se volvió" en su contra cuando estalló la crisis en el PP. "Ha sido uno de los cargos más infames del PP, desunió y destrozó al partido en su intento de control de todos los territorios ", asegura un dirigente autonómico popular que sentencia que "fue un dirigente indigno. Muchos no entendemos su marcha triunfal, como si no hubiera roto un plato cuando fue de lo peor que le ha pasado al PP".