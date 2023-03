'El País' embiste desquiciado contra Ayuso: es una "genocida" que "ordena matar"

El Mundo

"La Haya pone a Putin al nivel de los grandes genocidas y pide detenerlo". Ah, ¿sí? ¿Y a quién le ha tocado el marrón? Porque imagino que los cerebritos de La Haya no creerán que Putin va a venir a entregarse.

Feijóo ha constituido un comité de sabios para que le aconseje. Entre los listos está Piqué, no el de Shakira, no se asusten, el exministro. Y lo primero que ha dicho es que "Feijóo debe hacer ofertas a Cataluña como una mejor financiación". Mal empezamos.

"El CIS de Tezanos dispara al PSOE y hunde al PP pese al caso Mediador y la crisis del 'sólo sí es sí'". Este hombre no tiene remedio.

Javier Redondo advierte: "Los publicistas orgánicos enfocan la lente hacia las tensiones en la coalición para tratar de mantener inmaculado el perfil moderado de Sánchez. Aunque Sánchez nunca desmiente a los ministros de Podemos. Los ignora, se dice ahora; pero ni los refuta ni censura. También se nos persuade con otro argumento floral: "En todos los gobiernos de coalición hay tiranteces". Como si obedeciesen a aspectos formales y graduales, no de fondo: Iglesias, Montero y Belarra aspiran a liquidar nuestro modelo de convivencia. Si las desavenencias se reducen a una cuestión de tono y estilo es porque las facciones han establecido una relación de mutua dependencia. Sánchez ha absorbido parte del lenguaje, agenda y propósito divisivo de Iglesias, que lo ha derrotado en la guerra de posición y debilitado en la de trincheras". Sánchez ya no es distinguible de Iglesias. Además, se le nota demasiado al presidente que le tiene miedo. Normal, tonto no es. A Iglesias hay que tenerle miedo.

Antonio Lucas comenta el ridículo inconmensurable de Mónica García. "De tanto hablar sin conocer los cajones de casa, Mónica García se ha hecho una trampa a sí misma a cuenta del bono social térmico, ideado por el Gobierno para familias vulnerables". Una cagada descomunal. "Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, afeaba la conducta de un consejero de Ayuso por este delito cuando las mismas palabras con las que apuntaba al entrecejo de Enrique Ossorio dieron la vuelta en el aire y le hicieron de espejo". Es que a Mónica le gusta mucho apuntar. "Pero faltaba lo peor: la disculpa de la candidata. Habría quedado natural y creíble con un perdón y alguna promesa de las que esta gente hace cuando se defiende de una verdad, pero en este caso sólo se le ocurrió hacer el ridículo. Que para Más Madrid el bono no era una «paguita de subvencionados», como dicen en la derecha. Por no callar... cuánta estupidez. Mónica García asegura que devolverá lo recibido". Eso sí, en ningún momento habló de hacer lo que le había exigido a Ossorio: dimitir.

El País

El periódico de Sánchez le hace un regalo a su presidente. La foto de Yoli y Errejón juntitos y de buen rollo. Como si Errejón pintara algo. Sin Pablo Iglesias no hay nada que hacer, Pepa, no engañes al jefe. Y Podemos no acudió al acto.

"Podemos renuncia a enmendar toda la reforma del PSOE de la ‘ley del solo sí es sí’", cuenta Javier Casqueiro. He tenido que mirar la fecha para asegurarme de que la noticia era de hoy. ¿Pero todavía andamos con eso?

A Berna González Habour se le va totalmente la olla y sube un escalón en la nueva campaña de agresiones a Ayuso en este medio de comunicación gubernamental. "Si Ayuso ordena a sus diputados liquidar a la izquierda —"matadlos", decreta por WhatsApp— parecemos legitimados para llamarla genocida. Lo cual es mentira, claro", aclara, no vaya a ser que a Ayuso se le hinchen las narices y les ponga una muy merecida querella. "Pero hemos llegado a tales niveles de hipérbole en la política que, si alguien ajeno a nuestra deriva nos escucha y se lo toma en serio, cualquier día nos abren una causa en La Haya". "Estamos en una democracia donde la oposición llama a matar. Tristísimo". Y esta tiparraca habla de hipérbole. Ayuso no ha ordenado matar a nadie y Berna lo sabe perfectamente. Sin embargo, a ella sí que la han llamado asesina sin que en este periódico se viera un solo reproche. Tampoco llamaron asesina a Mónica García cuando hizo el gesto de disparar contra Lasquetty. Es el Periódico de las Mil Colinas español.

ABC

"Sánchez renuncia a defender al Estado en la comisión Pegasus". "Esquiva la cita con eurodiputados para explicar los pinchazos en su teléfono móvil". Tampoco esperábamos mucho de esta declaración, mejor escuchar a Tamames. "Crece el temor en la izquierda a que Díaz y Podemos no sumen". Ya. Por eso está el folletín sanchista hecho una fiera.

Ha llamado mucho la atención la última tezanada dando al PSOE prácticamente mayoría absoluta. "Sencillamente, el CIS hace tiempo que dejó de ser creíble. Lo grave es que se ha convertido en una institución para influir en el voto, no para describir tendencias sociales. Y todo, con dinero público, lo cual agrava cualquier sospecha de parcialidad". Tezanos debería acabar en la trena.

Cuenta Julián Quirós que "hace un tiempo, en una mesa con otros tres comensales, Tezanos reconoció que, en efecto, el CIS era y es el único centro demoscópico que sitúa al PP por detrás del PSOE en intención de voto y él lo atribuyó a que todos los demás se llamaban entre ellos para ponerse de acuerdo y colocar a los populares en primera posición. Lo dijo con la mayor seriedad de la que fue capaz, demostrando que es invulnerable al ridículo y su desprestigio no le preocupa mucho ni poco". Se jubilará cuando echemos a Sánchez con un sueldazo así que allá penas.

La Razón

""Odio a lo español": 25 testimonios para acreditar las expulsiones del País Vasco forzadas por ETA".

"La semana negra de la izquierda madrileña: ¿ha sentenciado Ayuso el 28-M?". Si nos atenemos a la ira desenfrenada de El País, sin ninguna duda. "La estrategia de Más Madrid, PSOE y Podemos salta por los aires tras el final de la huelga sanitaria y el archivo de la causa del hermano de la presidenta a sólo 70 días de las elecciones autonómicas". Eso sin contar con la metedura de pata de MEMA.

De la pifia habla Marhuenda. "Mónica García se equivocó desatando esta controversia, porque tendría que defender, al margen de ideologías, estas ayudas, porque es muy difícil y comporta importantes sacrificios, no solo económicos sino personales para las parejas, tener varios hijos. Es un error hacer este tipo de ataques sin valorar en profundidad esos recursos y esfuerzos que se hacen para sacar una familia adelante. Lo más progresista es que estas ayudas se extiendan al máximo". Y si pides a alguien que dimita por hacer lo mismo que tu has hecho, lo primero que tienes que hacer es dimitir tu mismo. Pero eso no lo veremos en Mónica García.